Signify nâng tầm thương hiệu với dòng sản phẩm chiếu sáng mới

Hồng Anh

Hồng Anh

22:05 | 22/09/2025
Tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực chiếu sáng, Signify vừa mở rộng danh mục sản phẩm bằng loạt thiết bị chiếu sáng chuyên dụng mang tên SunStay Pro gen2, SunStay Pro gen2 mini, GreenVision Xceed Pro và Actistar.
Đây là bước tiến đặc biệt của tập đoàn trong phát triển giải pháp chiếu sáng đường phố sử dụng năng lượng mặt trời & mô-đun tích hợp và chiếu sáng thể thao hiệu suất cao. Những sản phẩm mới này đồng thời khẳng định cam kết của Signify về việc phát triển các giải pháp chiếu sáng bền vững chất lượng cao, hệ thống kết nối và dịch vụ được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả tối ưu.

Theo đó, sẽ có thêm nhiều thiết bị chiếu sáng chuyên nghiệp khác được giới thiệu trong thời gian tới, đóng vai trò quan trọng để nâng tầm thương hiệu Signify trong danh mục chiếu sáng chuyên nghiệp, bên cạnh những thương hiệu toàn cầu đã quen thuộc như Philips và Color Kinetics.

Signify nâng tầm thương hiệu với dòng sản phẩm chiếu sáng mới

SunStay Pro gen2 và SunStay Pro gen2 mini

SunStay Pro gen2 và SunStay Pro gen2 mini là giải pháp đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp, kết nối với nhiều ứng dụng khác nhau từ lối đi xe đạp, khuôn viên trường học cho đến khu vực dành cho người đi bộ. Phiên bản mini được thiết kế theo hướng tuần hoàn, với thân nhôm đúc nguyên khối, trong đó 80% là vật liệu tái chế.

Đèn được tích hợp cảm biến đa chức năng phát hiện chuyển động, hỗ trợ điều chỉnh độ sáng theo mức độ hoạt động xung quanh. Đặc biệt, bộ sạc lại giúp đèn hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời trong ngày nắng, hoặc kết hợp nguồn điện lưới trong ngày nhiều mây. Ngoài ra, tấm pin mặt trời phụ dạng đứng có thể lắp thêm để tăng khả năng tích năng lượng vào mùa đông.

Cả hai phiên bản chuẩn và mini vừa được ra mắt tại thị trường châu Âu từ ngày 15/09 vừa qua.

GreenVision Xceed Pro

GreenVision Xceed Pro là giải pháp chiếu sáng đường phố linh hoạt, thích ứng cho cả khu vực nông thôn lẫn đô thị. Kiểu thiết kế mô-đun vừa bền bỉ vừa dễ dàng bảo trì, nâng cấp, đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội. Với hiệu suất cao và khả năng phân bổ ánh sáng tối ưu, đèn hỗ trợ các thành phố đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

Đặc biệt, dòng sản phẩm này còn đáp ứng yêu cầu chiếu sáng ở các khu vực nhạy cảm về môi trường, với tùy chọn nhiệt độ màu với phổ ánh sáng xanh thấp.

GreenVision Xceed Pro và Actistar cũng sẽ có mặt tại châu Á, Úc, châu Phi và Nam Mỹ từ ngày 15/09/2025.

Actistar là đèn pha LED cao cấp cho khu vực ngoài trời và trung tâm thể thao có hiệu suất mạnh mẽ với công nghệ kiểm soát quang học cao. Với thiết kế mô-đun, Actistar có thể điều chỉnh giúp giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho nhiều kịch bản chiếu sáng khác nhau, đảm bảo tầm nhìn tốt hơn cho cả vận động viên lẫn khán giả. Phù hợ với nhiều dự án và quy mô khác nhau, từ sân thể thao cộng đồng đến các sân vận động lớn… Actistar mang lại giải pháp chiếu sáng chất lượng cao, đáng tin cậy.

Ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á

Chia sẻ về dải sản phẩm được ra mắt lần này, ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á cho biết: “Chúng tôi tự hào phát huy vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới, hiệu suất và phát triển bền vững, với danh mục sản phẩm chiếu sáng thông minh, kết nối và dịch vụ toàn diện dưới nhiều thương hiệu uy tín.Việc ra mắt các dòng đèn chiếu sáng ngoài trời cao cấp mang thương hiệu Signify lần này là bước tiến quan trọng, đặt thương hiệu Signify ở vị trí trung tâm trong danh mục chiếu sáng chuyên dụng của chúng tôi.”

Nằm trong quá trình ra mắt thương hiệu mới, Signify cũng cập nhật website chính thức https://www.signify.com/vi-vn, nơi đây sẽ là trung tâm thông tin cho các giải pháp chiếu sáng chuyên dụng– bao gồm bóng đèn, bộ đèn, phần mềm chiếu sáng kết nối và dịch vụ.

Chi tiết thông tin xem thêm tại đây.

