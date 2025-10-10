Chuyển động số
TIA Wellness Resort được vinh danh 'Top 20 Khu Nghỉ dưỡng Spa tốt nhất thế giới'

Võ Vinh

Võ Vinh

08:31 | 10/10/2025
Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới, vừa công bố kết quả Giải thưởng Readers’ Choice Awards năm 2025. TIA Wellness Resort – khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng vinh dự được xếp thứ 6 trong hạng mục “Top 20 Khu nghỉ dưỡng Spa tốt nhất thế giới ”.
Là giải thưởng uy tín do độc giả bình chọn, Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards năm nay thu hút hơn 757.000 phiếu đánh giá từ độc giả khắp nước Mỹ với những trải nghiệm du lịch được yêu thích nhất.

Giải thưởng do hai tạp chí du lịch uy tín thế giới Condé Nast Traveler và Travel + Leisure trao tặng từ lâu đã được xem là những giải thưởng quan trọng và được mong chờ nhất trong ngành khách sạn trên toàn thế giới. Việc TIA Wellness Resort năm thứ hai liên tiếp được Condé Nast Traveler vinh danh càng khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch chăm sóc sức khỏe quốc tế.

TIA Wellness Resort được vinh danh ‘Top 20 Khu Nghỉ dưỡng Spa tốt nhất thế giới’
TIA Wellness Resort được Condé Nast Traveler xếp hạng thứ 6 toàn cầu trong danh sách Những Khu Nghỉ dưỡng Spa tốt nhất thế giới.

Ông Ramon Imper, Giám Đốc Điều Hành TIA Wellness Resort, chia sẻ: “Năm ngoái, TIA là khu nghỉ dưỡng Việt Nam đầu tiên lọt vào top 10 hạng mục Những Khu nghỉ dưỡng Spa Tốt nhất Thế giới. Việc tiếp tục được vinh danh năm nay, đặc biệt ở vị trí thứ 6, là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ TIA, cũng như cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam.”

Nằm dọc bờ biển Đà Nẵng, TIA Wellness Resort mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện – nơi nghỉ dưỡng và phục hồi được kết nối thành một hành trình liền mạch. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện đa dạng, từ kỳ nghỉ trọn gói chăm sóc sức khỏe với hai liệu trình mỗi đêm nghỉ đến các chương trình nghỉ dưỡng được cá nhân hóa.

Khu Trung tâm Sống khỏe với 22 phòng trị liệu giữa khu vườn xanh mát là không gian thư giãn lý tưởng, bao gồm hồ bơi riêng cho người lớn, phòng tập thoáng mát, bể ngâm lạnh, phòng xông hơi khô và ướt, cùng các khu vực nghỉ ngơi trong nhà và ngoài trời. Mỗi kỳ nghỉ tại TIA đều tích hợp các lớp học hằng ngày như hít thở, yoga, HIIT và sáng tạo nghệ thuật – giúp khách khơi dậy năng lượng và cân bằng thân – tâm – trí.

TIA Wellness Resort được vinh danh ‘Top 20 Khu Nghỉ dưỡng Spa tốt nhất thế giới’
Giải thưởng do Condé Nast Traveler trao tặng là 1 trong 2 giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành du lịch thế giới.

Khu nghỉ dưỡng hiện cung cấp ba chương trình retreat chuyên biệt quanh năm. Mới nhất là Strength & Recovery Retreat – chương trình phục hồi thể lực và tăng cường sức bền, kết hợp huấn luyện HIIT cá nhân hóa, chu trình phục hồi cơ thể (ngâm lạnh, xông hơi, sauna), cùng thực đơn thực vật giàu đạm.

Ngoài ra, Creative Healing Retreat tập trung vào liệu pháp hơi thở, sáng tạo nghệ thuật, điều hòa năng lượng và ẩm thực dưỡng sinh, mang đến trải nghiệm chữa lành tinh tế và toàn diện.

Kết quả Readers’ Choice Awards 2025 được công bố trên https://www.cntraveler.com/inspiration/readers-choice-awards và sẽ xuất hiện trong ấn phẩm tháng 11 của tạp chí Condé Nast Traveler.

