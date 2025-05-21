Vietcombank và Salesforce ký kết hợp tác chiến lược

Hợp tác với Salesforce, Vietcombank hướng tới tối ưu quy trình làm việc, giúp nâng cao trải nghiệm tương tác liền mạch với khách hàng

Cụ thể, Vietcombank sẽ triển khai các giải pháp Financial Services Cloud, CRM Analytics, Marketing Cloud và MuleSoft của Salesforce để hợp nhất chức năng Ngân hàng bán lẻ và Ngân hàng doanh nghiệp trên một nền tảng AI duy nhất.

Với sự hỗ trợ chuyên môn của PwC-Gimasys-CMC TS, quá trình triển khai sẽ giúp cải thiện hiệu quả vận hành cũng như hiệu suất kinh doanh và tiếp thị của ngân hàng. Các giải pháp này sẽ mang đến cho Vietcombank bức tranh tổng thể, nhất quán về khách hàng, tạo điều kiện để tất cả các chuyên viên quan hệ khách hàng trong hệ thống cung cấp dịch vụ chất lượng hơn.

Sáng kiến này đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình chuyển đổi số của Vietcombank, giữ vững vị thế tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các giải pháp của Salesforce cũng sẽ hỗ trợ đội ngũ tiếp thị triển khai các chiến dịch có mục tiêu cụ thể trên nền tảng số, thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng cao và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khách hàng thông qua khả năng phân khúc dựa trên công nghệ thông minh và tiếp cận đa kênh.

Ông Sujith Abraham, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc khu vực ASEAN của Salesforce

Ứng dụng trên thiết bị di động cũng giúp chuyên viên quan hệ khách hàng tiếp cận trực tiếp thông tin và công cụ một cách linh hoạt để tương tác với khách hàng và chốt giao dịch ngay trong quá trình trao đổi, từ đó nâng cao năng suất làm việc và củng cố mối quan hệ với khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank, Trưởng Ban triển khai Dự án, khẳng định: "CRM không chỉ là một Dự án công nghệ, mà là một phần trong chiến lược chuyển đổi cách tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả quản trị và bán hàng của toàn hệ thống Vietcombank. Với sự đồng hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Chi nhánh và các Đối tác uy tín như Salesforce, Gimasys, PwC, CMC-TS, chúng tôi tin tưởng rằng Dự án CRM sẽ được triển khai một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng tiến độ, tạo nên sự khác biệt vượt trội của Vietcombank trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng.”

Ông Sujith Abraham, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc khu vực ASEAN của Salesforce chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp với Vietcombank, đơn vị dẫn đầu của ngành ngân hàng tại Việt Nam, trong hành trình chuyển đổi mang tính đột phá này. Sự hợp tác giữa hai bên thể hiện tầm nhìn chung về tương lai ngành ngân hàng, nơi dữ liệu là nền tảng cho chiến lược phát triển và công nghệ đóng vai trò chất xúc tác trong việc củng cố và phát triển quan hệ khách hàng. Nền tảng uy tín của Salesforce được thiết kế với mục đích cụ thể, nhằm giúp các tổ chức tài chính như Vietcombank tạo dựng mối quan hệ gắn kết với khách hàng, thúc đẩy vận hành linh hoạt và giữ vững vị thế tiên phong trong bối cảnh thị trường phát triển không ngừng như hiện nay.”