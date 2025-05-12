Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao Giải thưởng Bảo Sơn 2024 cho 4 công trình khoa học xuất sắc

Sự kiện do Tập đoàn Bảo Sơn phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và giới khoa học tham dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn Nguyễn Trường Sơn vinh danh các tác giả đạt Giải thưởng Bảo Sơn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Quỹ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn nhấn mạnh, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước coi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, Giải thưởng Bảo Sơn sẽ được duy trì phát triển trong mai sau.

"Ngoài số quỹ đã có từ năm 2010 đến nay, Tập đoàn Bảo Sơn đã góp bổ sung thêm 500 tỷ đồng vào Giải thưởng Bảo Sơn để dùng lãi suất tiết kiệm cho việc chi thưởng. Tập đoàn Bảo Sơn còn dành 30% tài sản của mình để bảo trợ cho Giải thưởng Bảo Sơn lâu dài, giá trị của các giải thưởng sẽ tăng dần hằng năm với số tiền tương đương 10.000USD cho mỗi năm mỗi giải.

Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Trần Ngọc Lương với Công trình "Phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lý tuyến giáp" nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 lĩnh vực Khoa học sức khoẻ.

Như vậy, dự kiến đến cuối thế kỷ 21, giá trị mỗi giải thưởng sẽ nâng lên tương đương 1 triệu USD, nghĩa là kinh phí dành cho giải thưởng hằng năm là 5 triệu USD", Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trường Sơn cam kết và bày tỏ hy vọng việc trao Giải thưởng Bảo Sơn 2024 sẽ khích lệ các nhà khoa học công nghệ và sáng chế phát huy tối đa tài năng trí tuệ của mình, đóng góp cho Tổ quốc, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

TS Nguyễn Văn Điệp với Công trình "Nghiên cứu và sản xuất Vaccine dịch tả lợn Châu Phi - AVAC AFS Live" nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 lĩnh vực Bảo vệ vật nuôi và môi trường

Theo Ban tổ chức, Hội đồng Giải thưởng Bảo Sơn 2024 đã nhận được 28 công trình khoa học và công nghệ đăng ký xét giải. Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc và công tâm, các Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đã thống nhất và quyết định chọn ra 4 công trình xuất sắc thuộc 4 lĩnh vực để trao giải.

Đây là những công trình được đánh giá là mang những tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đem lại giá trị thực tiễn, hiệu quả kinh tế-xã hội cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.

GS.TS Furuta Motoo với Công trình "Lịch sử Chính sách Dân tộc của Những người Cộng sản Việt Nam" nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng các nhà khoa học được vinh danh, đồng thời nhấn mạnh: "Giải thưởng Bảo Sơn không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là sự ghi nhận cao quý với những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng đất nước thời đại mới".

Phó Thủ tướng khẳng định, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước, phù hợp với các Nghị quyết số 57 và 68 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và khu vực kinh tế tư nhân.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức tác giả công trình "Vật liệu compozite ba pha tiên tiến trong kỹ thuật" - nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, đội ngũ trí thức khoa học chính là những người chắp cánh cho sự phồn vinh và độc lập của dân tộc. Trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số, trí thức cần tiếp tục là cầu nối giữa tri thức và thực tiễn, góp phần đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.”Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.