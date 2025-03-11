Giải thưởng báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao. Sự tăng trưởng này tạo áp lực lớn lên hệ thống năng lượng quốc gia. Việc phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu tạo ra rủi ro về an ninh năng lượng, nhất là trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động không ngừng như hiện nay.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Trước thực trạng này, từ nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng thông qua tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng. Nhiều chính sách và hoạt động cụ thể thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội đã được triển khai.

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (Chương trình VNEEP3) nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi cả nước, trong đó hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội về trách nhiệm và lợi ích của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các giải pháp tiết kiệm năng lượng có vai trò quan trọng.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những hoạt động truyền thông thuộc khuôn khổ Chương trình VNEEP. Giải thưởng nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quả ở Trung ương và địa phương. Đây là năm thứ 14 Giải thưởng được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết:“Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam, với thông điệp "Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh". Đây không chỉ là một định hướng chiến lược mà còn là cam kết mạnh mẽ của chúng ta trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và thúc đẩy nền kinh tế xanh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, báo chí và truyền thông đóng vai trò tiên phong trong việc lan tỏa thông điệp, định hướng nhận thức và thúc đẩy hành động trong toàn xã hội”.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực, Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: “Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thường niên Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên, nhà báo trên cả nước. Năm 2025 chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được nhiều tác phẩm sáng tạo, đột phá và kể cả những giải pháp tiết kiệm năng lượng thiết thực”.

Các tác phẩm tham dự hạng mục báo chí bao gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử. Tác phẩm báo chí dự giải phải được đăng tải từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 01/9/2025 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại lễ phát động.

Đáng lưu ý là năm nay ban tổ chức sẽ có thêm hạng mục Video clip. Tác phẩm có thời lượng 1-3 phút, có nội dung phù hợp, được sử dụng tuyên truyền tại đơn vị hoặc phổ biến tuyên truyền trên bất cứ nền tảng truyền thông hiện hành (bao gồm tiktok, zalo, fanpage, youtube, website....).

Đối tượng tham dự giải thưởng là tất cả Các nhà báo chuyên hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí. Cán bộ truyền thông các đơn vị điện lực, công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung, hình thức, điều kiện Thể lệ quy định đều có thể gửi dự Giải.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2025.