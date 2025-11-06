Bổ sung 3 môn thi đấu thu hút giới trẻ tại Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô năm 2025

Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 42 ngày (từ ngày 4/11 đến ngày 15/12/2025) với 25 môn thi đấu tại 12 xã, phường và 4 cơ sở do Sở Văn hoá và Thể thao quản lý.

Đại hội là hoạt động trọng điểm nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thúc đẩy phong trào “Thể thao cho mọi người.”

Đại hội đồng thời là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao; củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đạt thành tích cao nhất.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài chủ trì buổi họp báo thông tin về Đại hội.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, mục tiêu của thể thao Hà Nội là bảo vệ ngôi dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đại hội được tổ chức ở hai cấp. Cấp cơ sở (xã, phường) tổ chức tối thiểu 8 môn, tập trung vào các môn được nhân dân yêu thích; cấp thành phố sẽ diễn ra trong tháng 11 và 12/2025, gồm 25 môn thể thao.

Cụ thể: Nhà thi đấu xã Thanh Trì tổ chức các môn: Bóng rổ, Bơi, Đá cầu; Nhà thi đấu phường Cầu Giấy tổ chức các môn: Bóng bàn, Cầu lông, Wushu; Nhà thi đấu xã Hoài Đức tổ chức môn Karate; Nhà thi đấu xã Gia Lâm tổ chức các môn Bóng chuyền, Vật; Nhà thi đấu phường Phú Diễn tổ chức môn Pencak Silat; Nhà thi đấu phường Hà Đông tổ chức môn Cờ vua, Cờ tướng; Nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh tổ chức môn Taekwondo; Nhà thi đấu xã Đan Phượng tổ chức các môn Vôvinam, Võ cổ truyền; Phường Khương Đình tổ chức môn Billiard Snooker; Nhà thi đấu phường Ngọc Hà tổ chức các môn Khiêu vũ thể thao, Thể thao điện tử; Nhà thi đấu phường Tương Mai tổ chức các môn Kéo co, Thể dục Aerobic; Phường Thanh Xuân tổ chức môn Roller Sports; và 04 cơ sở do Sở Văn hoá và Thể thao quản lý, gồm môn Điền kinh tổ chức tại sân Điền kinh Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TT HN; sân vận động Hà Đông tổ chức môn Bóng đá, Cung thi đấu Điền kinh tổ chức môn Quần vợt và Nhà thi đấu Hà Nội tổ chức môn Thể dục dưỡng sinh.

Đại hội có sự góp mặt của hơn 1.000 trọng tài cấp quốc gia, quốc tế tham gia điều hành các môn thi đấu, đảm bảo tính khách quan, công bằng và đánh giá kết quả chuyên môn cao nhất cho các nội dung thi đấu của 25 môn thể thao.

Lễ Khai mạc Đại hội sẽ được tổ chức tại Cung Điền kinh Hà Nội và Lễ tổng kết Đại hội sẽ tổ chức tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội.

Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 nhiều hơn 3 môn thi đấu so với Đại hội lần thứ X năm 2022. Các môn thể thao mới bổ sung trong danh sách môn thi đấu là Thể thao điện tử, Roller Sports, Khiêu vũ thể thao – đều là những môn thi đấu hiện đại, thu hút giới trẻ. Số lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 tăng khoảng 15%; Chất lượng chuyên môn được nâng cao, công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn; Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chấm điểm và truyền thông.