Kinh tế số

Sự kiện thể thao bền vững và cơ hội cạnh tranh mới cho Việt Nam

Võ Vinh

Võ Vinh

13:32 | 18/01/2026
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Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, năng lực tổ chức sự kiện thể thao theo hướng bền vững đang trở thành lợi thế quan trọng giúp Việt Nam thu hút và giữ chân các giải đấu quốc tế.
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Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục xuất hiện trên bản đồ các sự kiện thể thao khu vực, từ SEA Games đến các giải marathon quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM, cùng sự phát triển của các sự kiện thể thao gắn với du lịch như golf, ba môn phối hợp hay esports.

Cùng với sự mở rộng về quy mô, kỳ vọng đối với các sự kiện thể thao đang thay đổi, khi khán giả, nhà tài trợ và tổ chức thể thao ngày càng quan tâm đến cách thức tổ chức và tác động lâu dài của sự kiện.

Sự kiện thể thao bền vững và cơ hội cạnh tranh mới cho Việt Nam

Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao điện tử châu Á năm 2026.

Theo khảo sát của ITE HCMC, có tới 96% du khách Việt Nam coi yếu tố bền vững là quan trọng trong quyết định du lịch, cho thấy sự gia tăng yêu cầu về trách nhiệm môi trường và xã hội trong lĩnh vực sự kiện.

Ông Tristan Niesslein, Giám đốc ESG và nhà sáng lập Niesslein Sustainability Partners (NSP) - công ty tư vấn phát triển bền vững chuyên hoạt động trong lĩnh vực thể thao đỉnh cao cho biết phát triển bền vững hiện nay đã trở thành một yêu cầu mang tính chiến lược đối với các sự kiện thể thao quốc tế.

“Các sự kiện thể thao toàn cầu đang vận hành trong bối cảnh mà trách nhiệm khí hậu, giá trị xã hội và quản trị minh bạch đã trở thành kỳ vọng tất yếu. Vì vậy, phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu gắn liền với năng lực cạnh tranh và vận hành,” ông Tristan chia sẻ.

Sự kiện thể thao bền vững và cơ hội cạnh tranh mới cho Việt Nam

Ông Tristan trao đổi về tổ chức sự kiện thể thao bền vững tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Theo ông, ngày càng nhiều tổ chức thể thao nhận ra rằng tổ chức sự kiện bền vững không chỉ mang lại lợi ích môi trường, mà còn giúp giảm chi phí dài hạn, tăng sự ủng hộ của cộng đồng địa phương, bảo vệ vận động viên và khán giả trước các tác động khí hậu, đồng thời củng cố niềm tin vào thương hiệu.

Những kinh nghiệm thực tế khi ông Tristan làm việc với Câu lạc bộ bóng đá Arsenal (Anh), đội đua xe công thức 1 Mercedes-AMG Petronas và Giải lướt sóng thế giới cho thấy sự khác biệt nằm ở cách triển khai trong vận hành hằng ngày. Tại Arsenal, các yếu tố bền vững được lồng ghép vào nhiều quyết định của câu lạc bộ, từ chính sách di chuyển đến các chương trình cộng đồng. Với Mercedes AMG Petronas F1, các giải pháp bền vững được triển khai dựa trên dữ liệu, tối ưu năng lượng, logistics và vật liệu tuần hoàn.

Đối với các thị trường mới như Việt Nam, ông Tristan cho rằng đây là thời điểm mang tính bản lề. Việt Nam có cơ hội bỏ qua các mô hình tổ chức cũ kém hiệu quả để tích hợp trực tiếp các thực hành bền vững hiện đại, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050. Những bước đi ban đầu có thể bắt đầu từ các giải pháp thực tế như sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, giảm vật liệu không cần thiết, thay thế nhựa dùng một lần, phân loại rác và bố trí trạm tiếp nước uống cho vận động viên và khán giả.

Khi phát triển bền vững dần trở thành chuẩn mực trong tổ chức sự kiện quốc tế, Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực triển khai để bắt kịp xu hướng này. Theo Tiến sĩ Vladimir Antchak, Trưởng Bộ môn Quản trị Du lịch, Khách sạn & Tổ chức Sự kiện tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), rào cản lớn nhất không nằm ở chi phí.

“Theo kinh nghiệm quốc tế, chuyên môn và tầm nhìn dài hạn mới là yếu tố quyết định đến việc tổ chức các sự kiện theo hướng bền vững. Nếu các thực hành bền vững được tích hợp ngay từ đầu, chi phí về lâu dài có thể giảm đáng kể”, ông Vladimir nhận định.

Trong bối cảnh đó, đào tạo nhân lực có chuyên môn về phát triển bền vững là yếu tố then chốt. Phát triển bền vững không còn là kỹ năng bổ sung, mà đang trở thành năng lực nghề nghiệp cốt lõi trong quản lý tổ chức sự kiện.

Sự kiện thể thao bền vững và cơ hội cạnh tranh mới cho Việt Nam

Tiến sĩ Vladimir (ngoài cùng bên trái) và các sinh viên tại BUV .

Theo ông Vladimir, sinh viên Việt Nam có lợi thế rõ rệt nếu được tiếp cận tư duy phát triển bền vững từ sớm. Trước sự thiếu hụt nhân sự chất lượng của ngành tổ chức sự kiện hiện nay, những sinh viên có khả năng kết nối giữa mục tiêu môi trường và vận hành thực tế sẽ trở thành lực lượng có giá trị cao, từ đó dễ dàng tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp và gia tăng thu nhập trong lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ này.

Tại BUV, phát triển bền vững được tích hợp xuyên suốt chương trình Quản lý Tổ chức Sự kiện, giúp sinh viên tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 20121, chuỗi cung ứng xanh và phương pháp đo lường tác động môi trường - xã hội, từ đó áp dụng vào các dự án sự kiện thực tế cho nhiều loại hình khác nhau.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, năng lực tổ chức sự kiện bền vững sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng. Với Việt Nam, đây không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là cơ hội nâng tầm vị thế trên bản đồ sự kiện quốc tế thông qua chất lượng tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực.

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

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Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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