Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 khai mạc tại Hà Nội, quy mô hơn 400 gian hàng

23:17 | 05/11/2025
Sáng 5/11, tại Trung tâm Triển lãm ICE Hà Nội, Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 chính thức khai mạc, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống.
Sự kiện do Công ty Vinexad tổ chức với sự đồng hành của Hội Lương Thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA) và Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA).

Sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm ngành thực phẩm và đồ uống

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) khẳng định : “Triển lãm là nơi để các nhà sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước tích cực trao đổi, tìm hiểu thị trường, liên doanh, liên kết và đầu tư, qua đó góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa thị trường thực phẩm và đồ uống, mang lại quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam.”

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc triển lãm.

Sự kiện năm nay quy tụ 400 gian hàng của hơn 350 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh xu hướng phát triển năng động của ngành F&B Việt Nam trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi xanh.

“Triển lãm là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Các chương trình kết nối giao thương và hội thảo chuyên ngành sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tiêu chuẩn và quy trình sản xuất tiên tiến,” ông Phú cho biết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025.

Đại diện Bộ Công Thương cũng ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức Vinexad và các đơn vị đồng hành như Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA) và Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) trong việc tạo dựng không gian xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế bền vững.

Không gian trưng bày toàn diện, quy mô 6.500m²

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội mang đến bức tranh toàn diện về ngành F&B, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp hiện đại trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu, phụ gia, thiết bị chế biến – đóng gói và bao bì.

Sự góp mặt của những tên tuổi lớn như TH True Food, Vimex, Want Want, Tân Nhất Hương, Soy Asahi, Cánh Đồng Vàng hay Bách Dương trong nhóm thực phẩm-nguyên phụ liệu; các doanh nghiệp nổi bật trong ngành đồ uống như Lương Gia, trà và cà phê Lâm Chấn Âu, Âu Việt Food, Trà Chính Sơn, Thực Phẩm.com, Hoàn Phát MC.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Ngoài ra còn có những đơn vị hàng đầu về máy móc, chế biến-đóng gói như Hưng Dụ, Minh Long, Fuji Impulse Việt Nam, VinaOrganic, Gemtech Vina, V.M.S, New Diamond, hay PSS Việt Nam đã tạo nên một không gian trưng bày đa dạng, toàn diện và giàu tính chuyên nghiệp

Tiếp nối thành công của kỳ triển lãm tại TP.HCM tháng 8/2025 với hơn 39.000 lượt khách tham quan, phiên bản Hà Nội năm nay hứa hẹn mang đến sự sôi động và quy mô lớn hơn, mở rộng cơ hội kết nối cho cộng đồng doanh nghiệp F&B trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động chuyên ngành – Nâng tầm giá trị kết nối

Song song trưng bày sản phẩm, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 còn tổ chức chuỗi hoạt động chuyên ngành hấp dẫn,giúp doanh nghiệp và khách tham quan có thêm góc nhìn thực tiễn và cơ hội trải nghiệm phong phú.

Nổi bật là chương trình giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đoàn doanh nghiệp bang Thuringia (Đức) nhằm chia sẻ các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, chế tạo máy và đào tạo nghề.

Ông Marcus Malsch, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bang Thuringia (CHLB Đức) phát biểu khai mạc triển lãm.

Song song đó, chuỗi workshop ẩm thực và pha chế sẽ mang lại trải nghiệm tương tác thú vị cho khách tham quan.

Tại workshop dạy nấu ăn, đầu bếp chuyên nghiệp đến từ Học viện Hướng Nghiệp Á-Âu sẽ trình diễn món “Cá hồi nấu chậm ăn kèm sốt kem chanh dây giúp khách tham quan khám phá nghệ thuật trang trí món ăn và hướng dẫn kỹ thuật chế biến món ăn bằng thiết bị nấu chậm hiện đại.

Ngoài ra, workshop pha chế “Nghệ thuật pha chế cocktail hiện đại” sẽ mở ra không gian sáng tạo, nơi các bartender thể hiện kỹ thuật và phong cách pha chế đẳng cấp quốc tế.

Chuỗi hội thảo chuyên ngành cũng là điểm nhấn đáng chú ý với những chủ đề thiết thực cùng hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn tạo nên một lễ hội giao thương kết hợp trải nghiệm dành cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Với quy mô 6.500m2, triển lãm không chỉ là nơi trình diễn các xu hướng mới nhất của ngành thực phẩm và đồ uống mà còn là diễn đàn kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Marcus Malsch, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bang Thuringia (CHLB Đức), đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam và nhấn mạnh triển lãm là “sự kiện uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, góp phần tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và bao bì.”

Theo Ban tổ chức, sau sự kiện tại Hà Nội, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM từ ngày 6 – 8/8/2026, với quy mô dự kiến 1.500 gian hàng trên tổng diện tích 30.000m², hướng tới trở thành điểm hẹn giao thương hàng đầu khu vực châu Á.

Với quy mô, nội dung và chất lượng trưng bày ngày càng được nâng tầm, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của ngành F&B Việt Nam, mà còn là cầu nối hợp tác quốc tế, góp phần đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và sáng tạo.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

