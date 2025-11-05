Đại học Bách khoa Hà Nội thăng hạng trên bảng xếp hạng QS châu Á 2026

Ngày 04/11, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) chính thức công bố Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026, với hơn 1.500 cơ sở giáo dục được đánh giá, trong đó Việt Nam có 25 trường đại học góp mặt. Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ 315 trong bảng xếp hạng QS Châu Á 2026, thành tích này giúp trường vượt qua gần 80% các đại học trong khu vực, khẳng định đà phát triển mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Với kết quả này, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế là cơ sở giáo dục đại học mũi nhọn trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Sức lan tỏa học thuật của trường không chỉ mở rộng trong nước mà còn ngày càng sâu rộng trong khu vực và quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy sự nỗ lực bền bỉ trong chiến lược nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác toàn cầu.

Hai chỉ số nổi bật nhất giúp trường thăng hạng là “Danh tiếng học thuật” (Academic Reputation) và “Uy tín nhà tuyển dụng” (Employer Reputation). Sự tăng trưởng ở hai tiêu chí này cho thấy giới học thuật quốc tế cùng các doanh nghiệp, tổ chức lao động đánh giá cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của trường. Đây cũng là minh chứng cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa nhà trường và thị trường lao động, khi sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp.

Chi tiết các chỉ số đánh giá trường trên QS World University Rankings: Asia 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Định hướng này dựa trên quan điểm phát triển “Nhà trường làm nền tảng – Người thầy là chủ thể, là động lực sáng tạo – Người học là trung tâm”. Đây cũng là tầm nhìn xuyên suốt mà trường theo đuổi, gắn với các chỉ đạo chiến lược của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Theo bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2026, Đại học Hồng Kông (The University of Hong Kong) giữ vị trí số 1 khu vực, Đại học Bắc Kinh (Peking University) xếp vị trí thứ 2, hai trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) cùng chia nhau vị trí thứ ba