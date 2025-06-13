Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai lớp học OMO, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục

Tháng 3/2025, Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu thử nghiệm mô hình lớp học OMO (Online-Merge-Offline: kết hợp giữa học trực tuyến và học trực tiếp) ở một số học phần đại cương như Giải tích, Vật lý đại cương, Kinh tế Chính trị Mác Lênin… Mô hình kết hợp trực tuyến và trực tiếp này được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học, đồng thời tối ưu sử dụng hạ tầng, nhân lực, thời gian và không gian lớp học.

Toàn cảnh lớp học OMO với các trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Fanpage trường

Để vận hành lớp học OMO, nhà trường đầu tư trang thiết bị hiện đại: màn hình LED cỡ lớn, bảng tương tác thông minh, hệ thống loa chất lượng cao. Sinh viên được chia làm hai nhóm học luân phiên online và offline. Việc chuyển đổi giữa hai hình thức diễn ra linh hoạt, giúp sinh viên làm quen với phương thức học hiện đại và tiếp cận tài nguyên số phong phú.

PGS. Nguyễn Xuân Quyền, Phó Trưởng Ban Đào tạo nhận định: “Mô hình OMO tối ưu hiệu quả sử dụng phòng học; nâng cao năng lực số của giảng viên, sinh viên; cá nhân hoá lộ trình học tập; tối ưu thời gian, không gian và hỗ trợ sinh viên theo năng lực”.

Không chỉ dừng lại ở OMO, Đại học Bách khoa Hà Nội còn đẩy mạnh mô hình B-Learning, hình thức kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống LMS. Từ năm học 2016-2017, nhà trường đã có 41 học phần theo mô hình B-Learning. Số lớp học và sinh viên học theo B-Learning tăng theo các năm.

Tốc độ phát triển mô hình B-Learning tại Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016–2024

Tháng 10/2024, Trung tâm Học liệu số và B-Learning chính thức khánh thành, bao gồm hai cụm trường quay hiện đại đạt chuẩn truyền hình. Trung tâm phục vụ việc sản xuất học liệu số và xây dựng khóa học trực tuyến, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “mô hình đại học số chia sẻ” theo Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 25/03/2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các Bộ/Ngành và Ban lãnh đạo ĐHBK Hà Nội khánh thành Trung tâm Học liệu số và B-Learning (tháng 10/2024). Ảnh: Fanpage trường

ThS. Phan Yến Trang, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị đánh giá mô hình mới hiệu quả hơn phương pháp truyền thống về cả học liệu, tương tác và không gian lớp học sau 4 tuần thử nghiệm mô hình OMO của lớp học phần Kinh tế Chính trị Mác Lênin do cô phụ trách.

Sinh viên Lê Hồng Nhung (K68 Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông) cho biết mô hình này giúp tăng kỹ năng sử dụng nền tảng học tập số, làm việc với tài nguyên trực tuyến và nâng cao khả năng xử lý thông tin. Sinh viên có cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên số phong phú, từ bài giảng, tài liệu học tập đến các hoạt động tương tác, thảo luận trực tuyến.

Tương tự mô hình học kết hợp trực tuyến và trực tiếp của Đại học Bách khoa, nhiều trường đại học trên thế giới đã triển khai thành công mô hình lớp học kết hợp trực tiếp và trực tuyến với nhiều tên gọi khác nhau như HyFlex, Hybrid teaching hay Smart classroom. Điểm chung là tận dụng công nghệ để mở rộng không gian học, cho phép sinh viên học mọi lúc, mọi nơi.

Tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), mô hình “Hybrid teaching” bắt đầu từ năm 2020. Trường trang bị phòng học với camera góc rộng, micro định hướng, bảng điện tử và nền tảng Zoom tích hợp. Giảng viên sử dụng bảng trắng ảo, công cụ phản hồi trực tuyến và chia nhóm thảo luận để giữ sự tương tác.

Tương tự, Đại học Harvard (Mỹ) cũng phát triển “Hybrid Classrooms” từ thời Covid-19, và được duy trì đến nay. Trường đầu tư hệ thống âm thanh, hình ảnh chuyên biệt, phần mềm dạy học tương tác và đào tạo giảng viên giảng dạy song song hai nhóm học trực tiếp và trực tuyến.

Việc thử nghiệm mô hình học OMO cho thấy quyết tâm của Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc đổi mới phương thức giáo dục, đáp ứng xu hướng học tập hiện đại. Mô hình này không chỉ tối ưu hóa tài nguyên mà còn tạo trải nghiệm học tập linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của thế hệ sinh viên số.