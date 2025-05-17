Ra mắt bộ sách đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi (17/5/1925 – 17/5/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách gồm 8 tác phẩm tiêu biểu, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu ý nghĩa tại Hà Nội và TP.HCM.

Nhà văn Đoàn Giỏi sinh năm 1925 tại Mỹ Tho, là cây bút lớn của văn học hiện đại Việt Nam, nổi bật với giọng văn đậm chất ký sự, giàu cảm xúc, phản ánh sinh động thiên nhiên, con người và lịch sử Nam Bộ. Trong suốt sự nghiệp, ông để lại dấu ấn sâu sắc qua những tác phẩm như Đất rừng phương Nam, Cuộc truy tầm kho vũ khí, Tê giác trong ngàn xanh, Hoa hướng dương...

Bộ sách đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi.

Nhằm tôn vinh sự nghiệp của nhà văn, NXB Kim Đồng tái bản 8 tác phẩm tiêu biểu dưới hình thức bộ sách đặc biệt. Đây là dịp để thế hệ độc giả hôm nay nhìn lại di sản văn chương giàu giá trị nhân văn, văn hóa và lịch sử của ông.

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu, tương tác cũng được tổ chức tại hai đầu cầu văn hóa. Tại Hà Nội, ngày 17/5, chương trình “Vẻ đẹp Đất rừng phương Nam” diễn ra với phần đọc sách, chia sẻ cảm nhận từ nhà văn Lữ Mai và bạn đọc trẻ. Tại Tiền Giang, chương trình “Về thăm quê hương nhà văn Đoàn Giỏi” có sự tham gia của nhà văn Thủy Nguyên, diễn ra tại Trường THCS Đoàn Giỏi.

Bộ sách và các sự kiện đi kèm là lời tri ân sâu sắc đến tác giả Đất rừng phương Nam, đồng thời lan tỏa giá trị văn chương đến với thế hệ bạn đọc mới.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng – chia sẻ: “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi là cơ hội để vinh danh một tác giả lớn của nền văn học nước nhà, đồng thời khơi gợi tình yêu thiên nhiên, lịch sử và văn hóa Nam Bộ trong lòng thế hệ độc giả hôm nay".