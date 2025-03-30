Tác giả bộ sách tranh Ehon nổi tiếng Nhật Bản giao lưu với khán giả Việt Nam

Tác giả Yuichi Kimura sinh năm 1963 tại Nhật Bản, là một nhà văn và nhà sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản.

Ông đã đạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp sáng tác, đặc biệt bộ sách Một đêm giông bão ông sáng tác năm 1994, đã được chuyển thể thành nhiều phiên bản như truyện tranh, phim hoạt hình, sản phẩm nghe nhìn...

Ông Yuichi Kimura - tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng tại Nhật Bản trở lại Việt Nam lần thứ hai và giao lưu cùng các bạn nhỏ

Bộ sách tranh “Cùng chơi với bé” do ông sáng tác lời và vẽ tranh đã được mua bản quyền và phát hành tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, bộ sách đã phát hành hàng chục ngàn bản và được các bạn nhỏ rất yêu thích.

“Cùng chơi với bé” gồm 12 cuốn với nhiều chủ đề gắn với các nội dung sinh hoạt thường ngày của trẻ nhỏ từ 0-3 tuổi.

Xuyên suốt hành trình “vừa học vừa chơi” để trở thành những em bé nề nếp, ngoan ngoãn và lịch sự, các bạn nhỏ sẽ được tham gia vào những trò chơi vui nhộn như Ú òa! Ú òa, Cù lét, Đố vui hỏi đáp, Đoán hành động… để phát triển kĩ năng sống cần thiết như: Học cách nói lời xin chào, tạm biệt, Rèn thói quen, nề nếp tốt, Biết giữ vệ sinh, chăm sóc thân thể, Có kĩ năng tự lập, Biết lễ phép, lịch sự, Biết thể hiện tình yêu thương...

Bộ sách “Cùng chơi với bé” của tác giả Yuichi Kimura

Với hình thức sách tranh tương tác lật giở độc đáo, bộ sách mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khi đọc sách, các bạn nhỏ sẽ luôn thấy bất ngờ khi lật giở từng trang sách vui nhộn và đầy màu sắc, với minh họa vô cùng dễ thương. Các bậc phụ huynh cũng có thể sáng tạo ra nhiều cách đọc - tương tác cùng bộ sách để kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo của trẻ nhỏ, như vừa đọc vừa đoán tên nhân vật hoặc hành động; vừa đọc vừa hỏi trẻ về cảm xúc khi đọc, ý nghĩa trong hành động của mỗi nhân vật...

Một điểm thú vị của bộ sách chính là sự lặp đi lặp lại trong hành động của các nhân vật và chi tiết, không chỉ khiến các bạn nhỏ bật cười thích thú mà còn giúp ghi nhớ bài học tốt hơn. Bộ sách cũng khuyến khích các bậc cha mẹ dành thời gian cùng đọc sách và chơi đùa với con trẻ mỗi ngày.

Đông đảo các em nhỏ và phụ huynh tham dự sự kiện

Chia sẻ trong buổi giao với độc giả Việt Nam, tác giả Yuichi Kimura bày tỏ: "Tôi muốn tạo ra những cuốn sách không chỉ mang tính giáo dục mà còn giúp trẻ cảm thấy vui vẻ, hào hứng khi đọc.Những trò chơi đơn giản như ú òa, đoán hành động không chỉ giúp trẻ giải trí mà còn kích thích tư duy và trí tưởng tượng".

Ông cũng nhấn mạnh, để kích thích sự quan tâm của trẻ với sách, đặc biệt ở lứa tuổi mẫu giáo, cần kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh, cùng sự đồng hành của mẹ trong mỗi hoạt động, để trẻ có thể cảm nhận được sự hấp dẫn, sinh động hơn khi đọc sách.