Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất vinh danh 11 tác phẩm xuất sắc

Sau gần hai năm phát động, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã nhận được 612 tác phẩm tham dự ở các thể loại thơ, truyện ngắn, truyện dài… đến từ 55 tỉnh, thành trong nước, và từ các quốc gia Úc, Đức, Pháp, Thụy Điển.

Độ tuổi tác giả trải rộng từ 9 tuổi (sinh năm 2016) đến 93 tuổi (sinh năm 1932), cho thấy sức hút đặc biệt của văn học thiếu nhi đối với nhiều thế hệ người viết.

Tác giả Giai Du giành Giải Nhất tại Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài "Nên làm gì khi trời nổi gió".

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: “Cuộc vận động sáng tác 2023 – 2025 và Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất tiếp nối truyền thống của Nhà xuất bản Kim Đồng là không ngừng nỗ lực tìm kiếm các tác phẩm, tác giả mới để giới thiệu đến độc giả Việt Nam, đồng thời tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá và quảng bá văn hoá, văn học ra thế giới.”.

Trong thời gian diễn ra Cuộc vận động sáng tác 2023 – 2025, hơn 40 tác phẩm tham dự giải đã được lựa chọn xuất bản, như: Bạn có thích làm mèo? (Hoài Thư), Cánh diều hình nốt nhạc (Niê Thanh Mai), Hạt bắp vỗ tay (Nguyễn Thánh Ngã), Cuôc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh (Lê Đức Dương), Bầy cừu bay ngang thành phố (Huỳnh Trọng Khang), Đừng mở cửa cho người lạ (Phạm Thị Hường), Trái tim của đảo (Hồ Huy Sơn)…

Nhiều hoạt động giao lưu đọc sách giữa tác giả và độc giả đã được tổ chức: Đọc sách “Tớ tên là Hy Vọng” cùng nhà văn Y Ban; Giao lưu cùng nhà văn Phong Điệp với “Nhẩy lên và hét”; Khám phá kì nghỉ hè lịch sử “Đại náo nhà ông ngoại” với nhà văn Nguyễn Xuân Thủy; Đọc sách “Cậu bé Bi Đất - Bụng tròn chứa đầy niềm tin” với tác giả Bôn Đông Huân; Đọc sách “Nết Na và Cù Nhây” với tác giả Yên Khương và “Cuốn cổ thư của một mẫu thần” với tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy… Các tác phẩm này đã nhanh chóng bước vào đời sống văn học, được các em đón nhận.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải. Ảnh BTC

Từ hơn 600 tác phẩm, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã tìm ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất. Hội đồng Chung khảo gồm các nhà văn, nhà thơ Trần Đức Tiến, Nguyễn Nhật Ánh, Lý Lan, Nguyễn Thụy Anh đồng thuận cao trong việc lựa chọn các tác phẩm xứng đáng để trao giải. Nhà văn Trần Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho biết: “Mục tiêu chính của bất kì cuộc thi hay vận động sáng tác nào cũng là có được những tác phẩm xuất sắc, phát hiện những tác giả tài năng. Viết hay, người tài mà trẻ thì càng đáng mừng. Họ là tương lai của nền văn học nói chung, và văn học thiếu nhi nói riêng. Nhiều tác phẩm xuất sắc được giải cao trong cuộc vận động này thuộc về những người trẻ. Chúng tôi nghĩ, đó chính là thành công đáng kể nhất của giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.”

Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất trị giá 100.000.000 đồng được trao cho Nên làm gì khi trời nổi gió, truyện dài của tác giả Giai Du. 2 giải Nhì trị giá 60.000.000 đồng/giải được trao cho: Chuyện ở làng Mênh Mông, truyện dài của tác giả Nguyễn Thị Như Hiền; Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng, truyện dài của tác giả Giáp Thị Thuỳ Dương. Ngoài ra còn có 3 giải Ba, trị giá 30.000.000 đồng/giải; 5 giải Tư, trị giá 10.000.000 đồng/giải.

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải, NXB Kim Đồng tiếp tục phát động Cuộc vận động sáng tác 2025 - 2027 và Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai với đối tượng độc giả được mở rộng, gồm: nhi đồng, thiếu niên và thanh niên; với hai hệ thống giải thưởng: Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ.