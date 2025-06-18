Kinh tế số
Thị trường

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, giá dầu tăng mạnh sau cảnh báo của Donald Trump

Thế Kiên

Thế Kiên

15:07 | 18/06/2025
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 17/6, khi tâm lý nhà đầu tư bị phủ bóng bởi căng thẳng quân sự giữa Iran và Israel.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, giá dầu tăng mạnh sau cảnh báo của Donald Trump
Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều khi xung đột Iran-Israel làm giảm tâm lý nhà đầu tư. Ảnh minh họa: Getty.

Tại phiên giao dịch mới nhất đáng chú ý của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn, đẩy nguy cơ can thiệp quân sự từ phía Mỹ lên cao, khiến thị trường tài chính khu vực này và toàn cầu thêm phần chao đảo.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ “đã kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”. Trong loạt bài đăng liên tiếp, ông Trump còn nhấn mạnh “chúng tôi biết chính xác nơi mà cái gọi là ‘lãnh tụ tối cao’ đang ẩn náu”, ám chỉ Đại giáo chủ Ali Khamenei là mục tiêu tiềm năng trong một chiến dịch quân sự.

Các nhà phân tích của ANZ nhận định: “Những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Trump làm gia tăng khả năng Hoa Kỳ can dự sâu hơn vào xung đột Israel - Iran, điều đã leo thang mạnh mẽ từ cuối tuần trước”.

Chứng khoán khu vực phân hóa

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,47% trong khi Topix nhích 0,4%. Hàn Quốc cũng ghi nhận sắc xanh với Kospi tăng 0,7% và Kosdaq tăng 0,66%.

Ngược lại, thị trường Hồng Kông suy giảm khi chỉ số Hang Seng mất 0,87%. Trung Quốc đại lục đi ngược xu hướng với CSI 300 tăng nhẹ 0,18%. Thị trường Úc gần như không đổi, với S&P/ASX 200 đứng ở mức đi ngang.

Tại Mỹ, các hợp đồng tương lai giảm nhẹ trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang công bố quyết định lãi suất, trong khi Phố Wall chốt phiên ngày thứ Ba trong sắc đỏ: Dow Jones mất 299 điểm, S&P 500 giảm 0,84% và Nasdaq hạ gần 1%.

Giá dầu tăng mạnh trở lại trong phiên đêm sau khi thị trường mất hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn. Dầu WTI tăng 4,28% lên 74,84 đô la một thùng, trong khi dầu Brent tăng 4,4% lên 76,45 đô la.

Các giám đốc điều hành hàng đầu của ngành dầu mỏ như TotalEnergies, Shell và EnQuest cảnh báo xung đột leo thang có thể ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu và đẩy giá dầu tăng cao hơn nữa.

Tổng giám đốc điều hành Shell, ông Wael Sawan, nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cách thế giới vượt qua những ngày và tuần tới, khi các mối đe dọa nhằm vào nguồn cung năng lượng ngày càng rõ ràng”.

Châu Á có thể chịu đựng được giá dầu cao hơn

Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của Morgan Stanley, ông Chetan Ahya, nhận định: “Ngay cả khi giá dầu lên đến 85 đô la một thùng, khu vực châu Á vẫn có đủ năng lực để chống đỡ áp lực lạm phát và bảo vệ cán cân tài khoản vãng lai”.

Tại Nhật Bản, xuất khẩu trong tháng 5 giảm 1,7%, đây là mức giảm sâu nhất trong 8 tháng, cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang đối mặt với suy yếu thương mại rõ rệt. GDP quý đầu năm của Nhật đã giảm 0,2%, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên sau một năm tăng trưởng liên tiếp.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát mới từ Ngân hàng Trung ương Singapore cho thấy các nhà kinh tế hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 xuống chỉ còn 1,7%, giảm mạnh so với mức 2,6% được đưa ra hồi tháng 3. Ngành sản xuất dự kiến giảm 0,3% trong khi căng thẳng địa chính trị và rủi ro thương mại tiếp tục là mối lo lớn nhất.

