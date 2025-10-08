Hướng Dẫn Thiết Lập Mạng Mesh Wi-Fi iGate VNPT

Cách thiết lập mạng Mesh Wi-Fi iGate

1. Xác định vai trò thiết bị

Đầu tiên bạn cần hiểu sơ qua về mô hình hoạt động của hệ thống mạng Mesh như trong hình ảnh dưới đây để có thể dễ dàng thiết lập mạng Mesh một cách nhanh chóng.

Chọn một thiết bị làm Node chính Central AP (CAP) – Thiết bị điều khiển, đồng thời cũng là 1 điểm phát sóng mạng Mesh. Các thiết bị còn lại sẽ được cấu hình làm Node phụ (MRE) để mở rộng vùng phủ sóng.

2. Thiết lập mạng Mesh

Bước 1: Cấp nguồn và bật thiết bị

Sử dụng nguồn chính hãng đi kèm sản phẩm để đảm bảo an toàn.

Nhấn nút Power để bật thiết bị.

Chờ khoảng 2 phút cho đến khi đèn LED sáng đỏ trên tất cả các thiết bị, sau đó mới tiếp tục.

Mẹo nhỏ: Nên bật nguồn cho tất cả thiết bị cùng lúc để quá trình đồng bộ diễn ra nhanh hơn.

Bước 2: Khởi tạo mạng Mesh ( Tạo CAP)

Kết nối vật lý: Cắm cổng WAN của CAP vào cổng LAN của Router bằng cáp Ethernet. Khi đèn LED sáng xanh, có thể tiếp tục.

Bước 3: Kết nối Wi-Fi

Dùng laptop/PC kết nối Wi-Fi của thiết bị CAP (SSID & mật khẩu in sau thiết bị).

Bước 4: Truy cập WebGUI

Mở trình duyệt → nhập 192.168.88.1 → đăng nhập root / VNPT.

Bước 5: Tạo mạng Mesh

Vào mục Mesh → Create Mesh Network → đặt tên Wi-Fi (SSID) và mật khẩu → nhấn Create (Apply).

Đèn LED sẽ chuyển đỏ → cam → xanh, báo hiệu tạo mạng Mesh thành công.

3. Thêm các thiết bị mở rộng (MRE)

Bước 1: Kết nối lại vào mạng Mesh vừa tạo ở trên.

Bước 2: Truy cập 192.168.88.1 → Mesh → Add Node.

Bước 3: Đảm bảo các thiết bị MRE đã được bật nguồn trước đó rồi bấm Next để thêm điểm kết nối.

Bước 4: Nhấn Next

Bước 5: Nhấn Scan New Nodes

Bước 6: Khi tất cả MRE đã ở trạng thái mặc định, Nhấn Scan New Nodes để thực hiện tìm kiếm.

Bước 7: Sau khi tìm kiếm thành công, chọn địa chỉ MAC của các MRE cần thêm vào mạng (địa chỉ MAC được in trên tem mặt sau của thiết bị). Bấm nút Add Node để tiến hành thêm MRE. Đèn LED trên CAP và MRE nháy cam báo hiệu các thiết bị đang kết nối với nhau.

Đèn LED trên CAP và MRE sẽ nháy cam trong quá trình kết nối. Sau khoảng 2 phút, LED chuyển xanh nghĩa là đã thêm MRE thành công.

4. Quản lý và tùy chỉnh mạng Mesh

4.1. Đổi tên mạng Wi-Fi (SSID)

Kết nối vào mạng Mesh đã thiết lập. Mở trình duyệt, nhập 192.168.88.1 → đăng nhập root / VNPT. Vào Settings → Wireless → SSID. Đặt tên mạng (SSID) và mật khẩu (WPA Passphrase) mới → nhấn Apply.

Lưu ý:

– Không sử dụng ký tự `'`, `"`, `&` trong tên hoặc mật khẩu.

– Khi cập nhật, Wi-Fi sẽ tạm ngắt. Hãy đợi LED sáng xanh rồi kết nối lại.

4.2. Đặt tên thiết bị trong mạng Mesh

Đặt tên giúp dễ quản lý và xác định vị trí các thiết bị trong mạng.

Đối với CAP:

Truy cập 192.168.88.1 → chọn biểu tượng CAP tại trang Home. Nhập Device Name và Device Location → nhấn Save.

Đối với MRE:

Tại trang Home, di chuột vào MRE để xem địa chỉ IP (ví dụ: 192.168.88.124). Truy cập IP đó → đăng nhập root / VNPT. Nhập tên và vị trí thiết bị → nhấn Save.

Sau khi hoàn tất, sơ đồ Topology hiển thị tên tùy chỉnh rõ ràng cho từng thiết bị.

5. Khuyến nghị cài đặt và lắp đặt tối ưu

5.1. Quá trình thiết lập

Ghi chú hoặc dán nhãn để phân biệt CAP và MRE.

Đặt CAP và MRE cách nhau tối đa 2m khi cấu hình.

Sau khi di chuyển, chờ 3 phút để hệ thống đồng bộ lại.

Chỉ khi đèn LED MRE sáng xanh, mạng mới đạt trạng thái ổn định.

5.2. Khi bố trí thực tế

Khoảng cách tối đa giữa hai thiết bị: ≤ 9m .

. Không vượt quá: 3 tường (≤15cm), 2 tường (15–20cm), 1 tường (>20cm).

Đặt thiết bị cao ≥ 0.5m so với sàn.

so với sàn. Tránh đặt gần tivi, tủ lạnh, lò vi sóng hoặc vật kim loại.

Nên đặt ở vị trí thông thoáng, giữa khu vực cần phủ sóng Wi-Fi.

Nhà nhiều tầng: đặt thiết bị theo phương thẳng đứng để đảm bảo tín hiệu ổn định.

