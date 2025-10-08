Chuyển động số
Hướng Dẫn Thiết Lập Mạng Mesh Wi-Fi iGate VNPT

Văn Ký

Văn Ký

17:06 | 08/10/2025
Mesh Wi-Fi ra đời với mục tiêu đơn giản hóa toàn bộ quy trình thiết lập mạng mesh (mạng lưới), cho phép người dùng tạo ra một hệ thống Wi-Fi liền mạch chỉ với vài thao tác đơn giản. Thay vì phải vật lộn với việc cấu hình từng bộ định tuyến riêng lẻ, lo lắng về vùng phủ sóng yếu hay kết nối không ổn định, người dùng giờ đây chỉ cần kết hợp các thiết bị tương thích Mesh Wi-Fi để tạo nên một mạng lưới thông minh, tự động tối ưu hóa hiệu suất
VNPT ra mắt thế hệ Wifi Mesh iGate EW302S mới với nhiều tính năng vượt trội VNPT ra mắt thế hệ Wifi Mesh iGate EW302S mới với nhiều tính năng vượt trội

Tiếp nối thành công từ thế hệ thiết bị Wifi Mesh iGate EW12ST và iGate EW30SX, VNPT tiếp tục cho ra mắt Wifi Mesh 6 ...
Hướng dẫn tối ưu hóa tốc độ truy cập internet mới nhất Hướng dẫn tối ưu hóa tốc độ truy cập internet mới nhất

Internet đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được trải nghiệm internet mượt ...
Khắc phục tình trạng mạng chậm: Nguyên nhân và giải pháp hiệu quả ngay tại nhà Khắc phục tình trạng mạng chậm: Nguyên nhân và giải pháp hiệu quả ngay tại nhà

Mạng chậm là một vấn đề gây khó chịu cho nhiều người dùng internet, đặc biệt khi làm việc, học tập hoặc giải trí trực ...

Cách thiết lập mạng Mesh Wi-Fi iGate

1. Xác định vai trò thiết bị

Đầu tiên bạn cần hiểu sơ qua về mô hình hoạt động của hệ thống mạng Mesh như trong hình ảnh dưới đây để có thể dễ dàng thiết lập mạng Mesh một cách nhanh chóng.

Xác định vai trò thiết bị

Chọn một thiết bị làm Node chính Central AP (CAP) – Thiết bị điều khiển, đồng thời cũng là 1 điểm phát sóng mạng Mesh. Các thiết bị còn lại sẽ được cấu hình làm Node phụ (MRE) để mở rộng vùng phủ sóng.

2. Thiết lập mạng Mesh

Bước 1: Cấp nguồn và bật thiết bị

  • Sử dụng nguồn chính hãng đi kèm sản phẩm để đảm bảo an toàn.
  • Nhấn nút Power để bật thiết bị.

Cấp nguồn và bật thiết bị Mesh

  • Chờ khoảng 2 phút cho đến khi đèn LED sáng đỏ trên tất cả các thiết bị, sau đó mới tiếp tục.

Mẹo nhỏ: Nên bật nguồn cho tất cả thiết bị cùng lúc để quá trình đồng bộ diễn ra nhanh hơn.

Bước 2: Khởi tạo mạng Mesh ( Tạo CAP)

Kết nối vật lý: Cắm cổng WAN của CAP vào cổng LAN của Router bằng cáp Ethernet. Khi đèn LED sáng xanh, có thể tiếp tục.

Cắm cổng WAN của CAP

Bước 3: Kết nối Wi-Fi

Dùng laptop/PC kết nối Wi-Fi của thiết bị CAP (SSID & mật khẩu in sau thiết bị).

SSID & mật khẩu in sau thiết bị

Bước 4: Truy cập WebGUI

Mở trình duyệt → nhập 192.168.88.1 → đăng nhập root / VNPT.

Truy cập WebGUI Mesh

Bước 5: Tạo mạng Mesh

Vào mục Mesh → Create Mesh Network → đặt tên Wi-Fi (SSID) và mật khẩu → nhấn Create (Apply).

Tạo mạng Mesh

Đèn LED sẽ chuyển đỏ → cam → xanh, báo hiệu tạo mạng Mesh thành công.

3. Thêm các thiết bị mở rộng (MRE)

Bước 1: Kết nối lại vào mạng Mesh vừa tạo ở trên.

Bước 2: Truy cập 192.168.88.1 → Mesh → Add Node.

hêm các thiết bị mở rộng (MRE)

Bước 3: Đảm bảo các thiết bị MRE đã được bật nguồn trước đó rồi bấm Next để thêm điểm kết nối.

Thêm điểm kết nối

Bước 4: Nhấn Next

Đợi kết nối Mesh

Bước 5: Nhấn Scan New Nodes

TÌm điểm kết nối vừa tạo

Bước 6: Khi tất cả MRE đã ở trạng thái mặc định, Nhấn Scan New Nodes để thực hiện tìm kiếm.

Bước 7: Sau khi tìm kiếm thành công, chọn địa chỉ MAC của các MRE cần thêm vào mạng (địa chỉ MAC được in trên tem mặt sau của thiết bị). Bấm nút Add Node để tiến hành thêm MRE. Đèn LED trên CAPMRE nháy cam báo hiệu các thiết bị đang kết nối với nhau.

Thêm MRE thành công

Đèn LED trên CAP và MRE sẽ nháy cam trong quá trình kết nối. Sau khoảng 2 phút, LED chuyển xanh nghĩa là đã thêm MRE thành công.

4. Quản lý và tùy chỉnh mạng Mesh

4.1. Đổi tên mạng Wi-Fi (SSID)

  1. Kết nối vào mạng Mesh đã thiết lập.
  2. Mở trình duyệt, nhập 192.168.88.1 → đăng nhập root / VNPT.
  3. Vào Settings → Wireless → SSID.
  4. Đặt tên mạng (SSID) và mật khẩu (WPA Passphrase) mới → nhấn Apply.

Lưu ý:

– Không sử dụng ký tự `'`, `"`, `&` trong tên hoặc mật khẩu.

– Khi cập nhật, Wi-Fi sẽ tạm ngắt. Hãy đợi LED sáng xanh rồi kết nối lại.

4.2. Đặt tên thiết bị trong mạng Mesh

Đặt tên giúp dễ quản lý và xác định vị trí các thiết bị trong mạng.

Đối với CAP:

  1. Truy cập 192.168.88.1 → chọn biểu tượng CAP tại trang Home.
  2. Nhập Device NameDevice Location → nhấn Save.

Đối với MRE:

  1. Tại trang Home, di chuột vào MRE để xem địa chỉ IP (ví dụ: 192.168.88.124).
  2. Truy cập IP đó → đăng nhập root / VNPT.
  3. Nhập tên và vị trí thiết bị → nhấn Save.

Sau khi hoàn tất, sơ đồ Topology hiển thị tên tùy chỉnh rõ ràng cho từng thiết bị.

5. Khuyến nghị cài đặt và lắp đặt tối ưu

5.1. Quá trình thiết lập

  • Ghi chú hoặc dán nhãn để phân biệt CAP và MRE.
  • Đặt CAP và MRE cách nhau tối đa 2m khi cấu hình.
  • Sau khi di chuyển, chờ 3 phút để hệ thống đồng bộ lại.
  • Chỉ khi đèn LED MRE sáng xanh, mạng mới đạt trạng thái ổn định.

5.2. Khi bố trí thực tế

  • Khoảng cách tối đa giữa hai thiết bị: ≤ 9m.
  • Không vượt quá: 3 tường (≤15cm), 2 tường (15–20cm), 1 tường (>20cm).
  • Đặt thiết bị cao ≥ 0.5m so với sàn.
  • Tránh đặt gần tivi, tủ lạnh, lò vi sóng hoặc vật kim loại.
  • Nên đặt ở vị trí thông thoáng, giữa khu vực cần phủ sóng Wi-Fi.

Nhà nhiều tầng: đặt thiết bị theo phương thẳng đứng để đảm bảo tín hiệu ổn định.

Xem thêm Hướng dẫn tối ưu hóa tốc độ truy cập internet

Mesh WiFi iGate Thiết lập mạng Mesh WiFi Mesh VNPT Hướng dẫn cấu hình Mesh Mở rộng vùng phủ sóng WiFi

Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo kỹ thuật PCB tại Việt Nam

Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo kỹ thuật PCB tại Việt Nam

Nhân lực số
Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo trực tuyến về loại bỏ lớp phủ trên bảng mạch in vào 31/10, đồng thời ra mắt kênh thông tin chính thức cho cộng đồng điện tử Việt Nam.
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Tư vấn chỉ dẫn
Quảng cáo xuất hiện liên tục trên điện thoại Samsung đang trở thành vấn đề gây khó chịu cho nhiều người dùng. Các banner quảng cáo, cửa sổ pop-up hay video quảng cáo không chỉ làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng mà còn tiêu tốn dung lượng pin và dữ liệu di động. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp hiệu quả để chặn quảng cáo trên thiết bị Samsung.
Cách chặn tải ứng dụng trên điện thoại Android bảo vệ trẻ em trước ứng dụng độc hại

Cách chặn tải ứng dụng trên điện thoại Android bảo vệ trẻ em trước ứng dụng độc hại

Tư vấn chỉ dẫn
Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các phương pháp khóa, CH Play, Google Play Store và chặn cài đặt ứng dụng không phù hợp, giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi cho con em sử dụng điện thoại Android.
Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Tư vấn chỉ dẫn
Ngày 7/10 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện online Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 với chủ đề “Nhịp dẫn”. Sự kiện sẽ hé lộ những diễn biến đáng chú ý, dữ liệu thực tế và phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản Việt Nam trong quý 3.
Hướng dẫn thiết lập Meta Business Suite

Hướng dẫn thiết lập Meta Business Suite

Tư vấn chỉ dẫn
Studio sáng tạo hay Creator Studio là công cụ được người quản trị Fanpage sử dụng để hỗ trợ các hoạt động như đăng tải bài viết, đo lường hiệu quả và tối ưu thời gian tương tác với người dùng trên facebook. Tuy nhiên, theo Meta các công cụ trên Studio sáng tạo đã chuyển sang Meta Business Suite
