Xu hướng người Châu Á năm 2025 đi du lịch ở đâu?

Bảo Trân

Bảo Trân

11:49 | 10/09/2025
Dữ liệu tìm kiếm từ Booking.com nửa đầu năm 2025 cho thấy Nhật Bản vẫn là “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch châu Á, trong khi du khách Việt Nam, Ấn Độ và Malaysia lại ưu tiên khám phá trong nước hoặc hướng đến những điểm đến ngoài khu vực.
Nhật Bản dẫn đầu danh sách xu hướng tìm kiếm

Theo phân tích từ ngày 1/1 đến 30/6/2025, Nhật Bản là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại 70% lãnh thổ châu Á. Tokyo chiếm vị trí số 1 trong các lượt tìm kiếm, trong khi Osaka cũng lọt top 10 tại Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và Hàn Quốc.

Không chỉ khách quốc tế, người Nhật Bản cũng “chuộng” du lịch nội địa. Trong số những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi người Nhật, chỉ có Seoul (Hàn Quốc) lọt vào top 5, còn lại đều là các thành phố trong nước, như Fukuoka cũng hấp dẫn du khách từ Hàn Quốc và Hồng Kông.

Đà Nẵng nổi bật trên xu hướng tìm kiếm địa điểm du lịch hàng đầu tại Việt Nam
Đà Nẵng nổi bật trên xu hướng tìm kiếm địa điểm du lịch hàng đầu tại Việt Nam

Việt Nam, Malaysia và Ấn Độ ưu tiên “sân nhà”

Trái ngược xu hướng trên, dữ liệu Booking.com cho thấy du khách Việt Nam ít quan tâm đến Nhật Bản hay các điểm đến ngoài khu vực. Tất cả 10 địa điểm được người Việt tìm kiếm nhiều nhất đều nằm trong nước, dẫn đầu là Đà Nẵng, nơi lượng tìm kiếm tăng tới 94% so với cùng kỳ năm trước.

Người Malaysia cũng có xu hướng tương tự, khi 10 điểm đến hàng đầu đều là nội địa, trong đó nổi bật là Kuala Lumpur, Melaka và Georgetown (Penang).

Trong khi đó, Dubai lại trở thành điểm đến số 1 của du khách Ấn Độ. Nửa đầu năm 2025, Dubai đã đón gần 10 triệu khách, trong đó hơn 10% đến từ Ấn Độ. Sức hút này không chỉ đến từ du lịch, mà còn từ nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm, bởi hiện có hơn 9,26 triệu người Ấn sinh sống tại Trung Đông.

Ở khu vực Thái Bình Dương, người Úc dành nhiều sự quan tâm cho Gold Coast và Bali.

Bangkok (Thái Lan) vẫn nằm trong danh sách được tìm kiếm nhiều tại Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và Hàn Quốc. Tuy nhiên, mức độ quan tâm đã giảm mạnh, với lượt tìm kiếm từ Trung Quốc giảm 20% và từ Hàn Quốc giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Reuters, Thái Lan đang đối mặt với nhiều khó khăn khi lượng khách quốc tế từ 1/1 đến 17/8/2025 giảm 7% so với năm ngoái. Chính phủ đã phải hạ dự báo khách quốc tế cả năm xuống còn 33 triệu, thay vì 37 triệu như trước. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với kỷ lục gần 40 triệu lượt khách năm 2019.

Nhật Bản tiếp tục giữ vị thế số 1 trong danh sách “điểm đến mơ ước” của châu Á, trong khi Dubai nổi lên như một trung tâm thu hút du khách Ấn Độ. Việt Nam và Malaysia cho thấy xu hướng quay về “du lịch nội địa”, còn Thái Lan đang loay hoay tìm lại sức hút trước cạnh tranh khốc liệt trong khu vực.

Người Việt chuộng đi du lịch nước ngoài Người Việt chuộng đi du lịch nước ngoài

Đó là nội dung báo cáo mới nhất của GrabAds về nhu cầu du lịch của người dân trong khu vực Đông Nam Á, với ...
Người Việt thích xem các show biểu diễn nghệ thuật Người Việt thích xem các show biểu diễn nghệ thuật

Đây là một phần trong nội dung dự báo 3 xu hướng nổi bật trong lĩnh vực Tài chính, Thương mại, Du lịch và nhiều ...
Hàn Quốc là địa điểm ưa thích của du khách Việt Hàn Quốc là địa điểm ưa thích của du khách Việt

Theo Nghiên cứu Green Shoots Radar của Visa về đánh giá tâm lý người tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, thương mại, ...
