Nhiều tín hiệu tích cực trong giai đoạn 'sàng lọc' của thị trường bất động sản

Ngày 7/6, tại Hà Nội, toạ đàm thực chiến "Thị trường chung cư Hà Nội và đất nền các tỉnh phía Bắc – Xu hướng & thực trạng" đã được Golf Land Club tổ chức với sự góp mặt của nhiều chuyên gia.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Lưu Ngọc Long - Chủ tịch Golf Land Club chia sẻ, sự kiện nhằm mong muốn tạo ra một diễn đàn thật sự thẳng thắn, thực tế và cung cấp những thông tin giá trị thiết thực, nơi mà các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp có thể thảo luận và chỉ ra những điểm nghẽn, những hạn chế kìm hãm sự phát triển của thị trường bất động sản và cùng nhau tìm kiếm lối đi, cũng như đề xuất giải pháp phù hợp cho nửa cuối năm 2025 và những năm tiếp theo.

Điều ghi nhận của các chuyên gia là thị trường BĐS phản ứng nhanh chóng với thông tin sáp nhập. Nhiều địa phương ghi nhận mức giá tăng 5-30% như Ninh Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, vùng ven Hà Nội... Theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản vừa qua tiếp tục xu hướng tăng, đặc biệt xuất hiện tình trạng tăng giá nhanh cục bộ tại một số địa phương sau thông tin sáp nhập, đặt cơ quan hành chính mới. Tuy nhiên, xu hướng “sốt giá” nhanh chóng hạ nhiệt, nhiều địa phương hiện nay giá đất nền đã chững và giao dịch thấp.

TS. Cấn Văn Lực

Nhìn nhận phản ứng này của thị trường, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV nhận định, năm nay và các năm tới thị trường bất động sản có nhiều yếu tố hỗ trợ rất tích cực. Tuy nhiên, cần thận trọng, không nên tận dụng các cơ hội này một cách quá mức, vì dễ dẫn đến rủi ro khiến thị trường quá nóng.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cũng đồng quan điểm cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã cùng tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho sự phát triển đất nước.

3 bộ luật quan trọng của thị trường gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS đã được thông qua và có hiệu lực, hỗ trợ rất lớn cho thị trường trong bối cảnh hiện tại và thời gian tới. Cùng với đó, thị trường BĐS đang được trợ lực rất lớn từ việc Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành các Nghị quyết, Nghị định như: Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị định 76/2025/NĐ-CP về gỡ vướng pháp lý cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, bản án tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa; Nghị quyết 171/2024/QH15 và Nghị định 75/2025/NĐ-CP về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (“đất ở và đất khác”); Nghị quyết 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội…

Các diễn giả tham luận tại tọa đàm

Theo TS. Cấn Văn Lực, dù thị trường có những thuận lợi nhất định, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức cần đặc biệt lưu ý. Trước hết, các thủ tục hành chính trong triển khai dự án vẫn còn khá phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việc tháo gỡ pháp lý tại một số địa phương còn diễn ra chậm chạp, ảnh hưởng đến tiến độ chung của thị trường.

Điểm quan trọng tiếp theo là sự phục hồi của thị trường bất động sản hiện nay vẫn thiếu tính bền vững. Một minh chứng rõ ràng là mức giá bất động sản, đặc biệt là căn hộ chung cư đang quá cao so với thu nhập trung bình của người dân.

Về xu hướng bất động sản trước thông tin sáp nhập đơn vị hành chính, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, việc sáp nhập tỉnh thành được xem là một trong những nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Để một địa phương có thể phát triển bền vững, yếu tố cần thiết là phải đảm bảo đủ quy mô về dân số, nguồn lực, tài nguyên và hạ tầng.

Dù vậy, yếu tố then chốt vẫn là sau khi sáp nhập, khu vực đó có đạt được tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn hay không. Do đó, thị trường cần một động lực cần thiết cho tăng trưởng dài hạn.

Trong bức tranh dài hạn, nếu chính sách về thuế và đầu tư ổn định trong vòng 10 năm tới, tốc độ phát triển sẽ rất nhanh. Vì vậy, theo ông Nguyễn Quốc Anh, các nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào yếu tố ngắn hạn.

Các chuyên gia cũng nhận định, năm 2025-2026 sẽ là giai đoạn “sàng lọc” khốc liệt nhưng cũng mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp bất động sản biết tái cấu trúc, thích nghi và đi trước đón đầu xu hướng.