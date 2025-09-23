Bỏ học thành tỷ phú nhưng vẫn khuyên nên vào đại học

Tỷ phú 30 tuổi bỏ học đại học khuyên nên học ít nhất một năm ở bậc đại học. Lucy Guo tham dự Lucypalooza 2024 trong Tuần lễ công nghệ LA. Ảnh: Getty.

Lucy Guo, đồng sáng lập Scale AI và hiện là nhà sáng lập nền tảng Passes, đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất do Forbes vinh danh vào tháng 6/2025, với khối tài sản ước tính 1,25 tỷ USD. Cú hích giúp cô đạt được thành công này chính là thương vụ Meta thâu tóm Scale AI với định giá 29 tỷ USD.

Bỏ học nhưng không phủ nhận giá trị đại học

Guo từng theo học khoa Khoa học máy tính và Tương tác người và máy tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) nhưng bỏ dở sau hai năm để theo chương trình Thiel Fellowship do Peter Thiel sáng lập. Quyết định này từng khiến cha mẹ cô, những người nhập cư gốc Hoa, sốc và thất vọng.

Tuy nhiên, Guo cho rằng ngay cả khi bỏ học, giáo dục đại học vẫn có giá trị đặc biệt. Theo cô, khoảng thời gian ngắn ở giảng đường mang đến cơ hội kết nối với những người thông minh nhất và điều đó rất khó tìm thấy ở môi trường khác.

“Một đến hai năm đại học là quãng thời gian tuyệt vời để gặp gỡ, kết bạn với những người thông minh, sau này có thể trở thành đồng nghiệp hay nhân viên trong công ty của bạn,” Guo chia sẻ với Báo chí quốc tế

Mạng lưới thông minh – tài sản cho sự nghiệp

Theo nữ tỷ phú 30 tuổi, mạng lưới bạn bè và đồng môn đại học là nguồn lực vô giá trong hành trình khởi nghiệp. Chính những người bạn thông minh này có thể trở thành cộng sự, hoặc thậm chí là những nhân viên chủ chốt mà một nhà sáng lập cần để xây dựng công ty.

Guo nhấn mạnh: “Tôi không thể nghĩ ra nơi nào khác có mật độ người thông minh cao như ở trường đại học. Đó chính là ‘mỏ vàng nhân tài’ mà bất kỳ nhà sáng lập nào cũng nên tận dụng.”

Thiel Fellowship – nơi ươm mầm những kỳ lân

Bên cạnh đại học, Guo cũng thừa nhận Thiel Fellowship đã giúp cô thay đổi tư duy, đưa mình vào một cộng đồng nơi việc xây dựng startup tỷ đô được coi là “điều bình thường”.

Nhiều gương mặt xuất thân từ chương trình này cũng đã tạo nên các kỳ lân công nghệ, như Vitalik Buterin (Ethereum), Dylan Field (Figma), Ritesh Agarwal (Oyo Rooms).

Guo cho rằng chính môi trường này đã tiếp thêm sự “liều lĩnh” cần thiết để cô dám đặt cược vào bản thân, từ đó tạo nên thành công hôm nay.