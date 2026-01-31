Phạt tới 400 triệu đồng với kinh doanh vàng miếng không phép từ tháng 2/2026

Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng có thể bị xử phạt cao nhất lên đến 400 triệu đồng

Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng có thể bị xử phạt cao nhất lên đến 400 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP thiết lập khung xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 9/2/2026. Văn bản này đánh dấu sự thay đổi lớn trong quản lý thị trường vàng tại Việt Nam.

Điều 28 của Nghị định quy định 10 nhóm hành vi vi phạm với mức phạt chia thành 8 bậc. Mức phạt thấp nhất là cảnh cáo, cao nhất lên tới 400 triệu đồng.

Các hành vi bị cảnh cáo

Cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức cảnh cáo với hai hành vi. Thứ nhất là giao dịch mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp thiếu giấy phép kinh doanh. Thứ hai là dùng vàng làm công cụ thanh toán trong các giao dịch thương mại.

Mức phạt 10-20 triệu đồng

Nghị định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng trong ba trường hợp. Người vi phạm lặp lại hành vi mua bán vàng miếng với đơn vị không có giấy phép sẽ chịu mức phạt này. Tương tự với việc tái phạm dùng vàng thanh toán. Hành vi thứ ba là không thực hiện thanh toán qua tài khoản theo quy định pháp luật.

Phạt 30-50 triệu đồng cho bốn vi phạm

Bốn hành vi chịu mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng gồm: không niêm yết công khai giá mua bán vàng miếng và trang sức; vi phạm trách nhiệm báo cáo khi thay đổi mạng lưới chi nhánh; sản xuất vàng trang sức không công bố tiêu chuẩn, không ghi nhãn; sản xuất vàng miếng không công bố khối lượng, hàm lượng và thiếu nhãn hàng hóa.

Mức 80-100 triệu đồng

Kinh doanh mua bán vàng miếng sai quy định sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Hành vi mang vàng xuất nhập cảnh không đúng luật định cũng chịu mức phạt tương tự, trừ các vi phạm thuộc lĩnh vực hải quan.

Phạt 140-180 triệu đồng cho năm hành vi nghiêm trọng

Năm hành vi chịu mức phạt từ 140 đến 180 triệu đồng bao gồm: kinh doanh vàng miếng qua đại lý ủy nhiệm; không tuân thủ quy định về trạng thái vàng; xuất nhập khẩu vàng trang sức, nguyên liệu dạng bột, dung dịch không đúng ngành nghề đăng ký; sản xuất, kinh doanh vàng trang sức thiếu điều kiện theo luật; gia công vàng trang sức không có đăng ký trong giấy chứng nhận kinh doanh.

Mức 200-250 triệu đồng

Doanh nghiệp sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích ghi trong giấy phép sẽ bị phạt từ 200 đến 250 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi tái phạm kinh doanh vàng miếng qua đại lý ủy nhiệm.

Phạt 250-300 triệu đồng

Hoạt động sản xuất vàng miếng trái quy định pháp luật chịu mức phạt từ 250 đến 300 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất 300-400 triệu đồng

Ba hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất chịu phạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Thứ nhất là sản xuất, kinh doanh vàng miếng không có giấy phép. Thứ hai là xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng thiếu giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba là hoạt động kinh doanh vàng khác chưa được cấp phép theo luật định.

Xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả

Cơ quan chức năng sẽ tịch thu toàn bộ vàng với các hành vi vi phạm bị phạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng qua đại lý ủy nhiệm phải đình chỉ hoạt động từ 6 đến 9 tháng. Trường hợp sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích sẽ bị đình chỉ nhập khẩu từ 9 đến 12 tháng.

Vi phạm tái phạm kinh doanh vàng miếng qua đại lý ủy nhiệm sẽ bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Nghị định nêu rõ, mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.