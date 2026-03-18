Hoàn thiện chính sách tái định cư trước áp lực đô thị hóa khu vực nội thành Hà Nội

Thanh Hiền

08:38 | 18/03/2026
Quá trình đô thị hóa tại Hà Nội đang diễn ra với tốc độ nhanh, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ nhưng đồng thời đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý đất đai tại khu vực nội thành. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Nghị định 88/2024/NĐ-CP được xem là giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm quyền lợi người dân và nâng cao hiệu quả các dự án phát triển đô thị.
Áp lực thu hồi đất tại khu vực lõi đô thị

Các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Cầu Giấy đang là những địa bàn tập trung nhiều dự án cải tạo hạ tầng, chỉnh trang đô thị và cải tạo chung cư cũ. Đây là các khu vực có mật độ dân cư cao, quỹ đất hạn chế và giá trị bất động sản thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Thực tế cho thấy, việc thu hồi đất tại khu vực nội đô không đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân. Nhiều hộ gia đình sinh sống lâu năm tại các khu phố cũ, chung cư xuống cấp phải đối mặt với thay đổi lớn về nơi ở, sinh kế và các mối quan hệ cộng đồng.

Điều này khiến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trở thành một trong những nội dung nhạy cảm, đòi hỏi sự cân đối hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Việc thu hồi và đền bù đất khu vực nội thành Hà Nội là vấn đề hết sức nan giải
Đáng chú ý, nhiều dự án cải tạo chung cư cũ tại nội thành đã kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chênh lệch giữa giá bồi thường và kỳ vọng của người dân, cũng như lo ngại về chất lượng và vị trí của khu tái định cư.

Hoàn thiện khung pháp lý theo hướng đồng bộ, minh bạch

Trước yêu cầu thực tiễn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2024/NĐ-CP, quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời hướng dẫn thi hành các nội dung liên quan của Luật Đất đai. Các quy định này tiếp tục được hoàn thiện thông qua Nghị định 226/2025/NĐ-CP và Nghị định 151/2025/NĐ-CP.

Một trong những điểm mới quan trọng là yêu cầu các cơ quan chức năng phải xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi tiến hành thu hồi đất. Quy định này giúp hạn chế tình trạng người dân bị động, đồng thời giảm thiểu nguy cơ phát sinh khiếu kiện trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, chính sách mới nhấn mạnh nguyên tắc tái định cư phải đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây là tiêu chí mang tính bắt buộc, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh cải tạo các khu chung cư cũ có nguy cơ mất an toàn.

Việc bố trí tái định cư tại chỗ hoặc gần khu vực cũ được ưu tiên nhằm giúp người dân duy trì ổn định cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ công và giữ gìn các mối quan hệ xã hội. Đồng thời, các khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như giao thông, trường học, cơ sở y tế.

Các chính sách mới được ban hành nhằm hoàn thiện khung pháp lý theo hướng đồng bộ, minh bạch
Để tránh xáo trộn trong quá trình triển khai, Nghị định 49/2026/NĐ-CP quy định rõ các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 31/01/2026 sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án cũ. Quy định này giúp đảm bảo tính liên tục của chính sách, tránh ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đang triển khai.

Đối với các dự án chưa hoàn tất thủ tục, chính quyền thành phố được phép lựa chọn áp dụng quy định phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Cơ chế linh hoạt này được đánh giá là phù hợp với đặc thù phức tạp của khu vực nội đô, nơi mỗi dự án có điều kiện và mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Tăng cường minh bạch, đối thoại và kiểm soát giá đất

Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, các chuyên gia cho rằng chính quyền cần tăng cường công khai, minh bạch thông tin liên quan đến quy hoạch, phương án bồi thường và giá đất. Việc cung cấp đầy đủ thông tin giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó giảm thiểu tâm lý lo ngại và phản ứng tiêu cực.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân trong quá trình xây dựng và triển khai phương án bồi thường được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận. Thực tế cho thấy, những dự án có sự tham gia tích cực của người dân thường đạt tiến độ tốt hơn và ít phát sinh khiếu kiện.

Công tác xác định giá đất cần được thực hiện một cách khách quan, sát với giá thị trường, có sự tham gia của các tổ chức tư vấn độc lập. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo tính công bằng và tạo niềm tin cho người dân.

Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đô thị và nâng cấp hạ tầng, việc hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Chính sách không chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn góp phần tạo nền tảng ổn định xã hội, thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển.

Thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các quy định liên quan theo hướng minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tiễn. Việc kết hợp giữa hoàn thiện pháp lý, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường đối thoại với người dân sẽ là chìa khóa để giải quyết hiệu quả bài toán thu hồi đất trong khu vực nội thành.

Trong dài hạn, một chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiệu quả không chỉ giúp giảm thiểu tranh chấp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành ngày 31/01/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ cùng ngày. Đây là một nghị định thuộc hệ thống văn bản dưới luật, được ký ban hành bởi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó tập trung vào việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Đất đai. Thông qua việc làm rõ các quy định và hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn, nghị định góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho các cơ quan, tổ chức và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
