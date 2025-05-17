Công nghệ số
AI định hình lại cách thức kinh doanh toàn cầu

Đạt Xanh

Đạt Xanh

22:39 | 17/05/2025
Doanh nghiệp cần ứng dụng AI ngay để tận dụng dữ liệu khổng lồ và tạo lợi thế cạnh tranh, tránh nguy cơ bị đào thải trong làn sóng chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ.
Lời tòa soạn: Trong bối cảnh AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt, tạo ra biến đổi sâu sắc trong mọi ngành nghề, bài viết dưới đây phân tích cách AI đang thay đổi phương thức kinh doanh và lý do doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng công nghệ này. Bài viết được dịch và biên tập từ trang www.rcrwireless.com, cung cấp góc nhìn quốc tế về làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Với vai trò chuyên gia bình luận của RCR Wireless News, ông Jeff Kagan (nhà phân tích ngành và chuyên gia tư vấn với 35 năm kinh nghiệm) nhận thấy các công ty đã tích lũy lượng dữ liệu khổng lồ trong nhiều thập kỷ. Họ vẫn đang vật lộn để sàng lọc và tìm ra giá trị từ đống dữ liệu này. Cách đây hơn hai năm, thách thức đó trở nên gay gắt hơn khi OpenAI ra mắt ChatGPT, khởi đầu làn sóng phát triển và chuyển đổi AI. Trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện dưới nhiều hình thức trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện nay AI tạo sinh cùng các phiên bản tiếp theo cuối cùng đang thay đổi phương thức kinh doanh. Đây là điều doanh nghiệp buộc phải quan tâm.

AI tạo ra làn sóng tăng trưởng mà doanh nghiệp phải bắt kịp. Nếu không, họ sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Vậy AI đang tác động, thay đổi và thúc đẩy các loại hình kinh doanh và chiến lược của họ ra sao?

Các doanh nghiệp hiện nay bắt đầu sử dụng AI để xây dựng theo cách mới. Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn rất sớm của công nghệ này. AI hiện nay giống như mẫu xe Ford Model T trong ngành công nghiệp ô tô. Đây mới chỉ là khởi đầu và sẽ còn nhiều điều hơn thế nữa.

AI cung cấp công cụ để xử lý "núi" dữ liệu

Theo Harvard Business Review (HBR), các doanh nghiệp đã phải vật lộn trong thời gian dài để tìm giá trị từ "núi" dữ liệu họ thu thập trong nhiều thập kỷ. Đột nhiên, AI phát triển đến mức trở thành thành phần siêu việt trong kho dữ liệu mà mọi công ty đã thu thập về khách hàng, tài chính, đối thủ cạnh tranh và ngành của họ.

Ngày nay, hầu hết doanh nghiệp đều bắt đầu đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo. Họ đầu tư vào nhiều loại AI khác nhau, thực hiện các chức năng khác nhau.

Khảo sát của HBR với các lãnh đạo doanh nghiệp trong danh sách Fortune 1000 toàn cầu đưa ra danh mục các mục tiêu doanh nghiệp đang tập trung. Những lĩnh vực này bao gồm giá trị kinh doanh từ đầu tư AI; quá trình chuyển đổi AI diễn ra dần dần; tập trung vào trách nhiệm với các rào chắn bảo vệ; thuê Giám đốc AI; AI và dữ liệu đang gia nhập hàng ngũ lãnh đạo cấp cao cùng với CEO, CFO, CMO.

Ông Kagan nhận định, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp giống như người đứng trước nguy cơ hiện hữu mà không hay biết, họ chưa nhận thức đầy đủ về làn sóng công nghệ đang ập đến và sẽ cuốn phăng những ai không kịp thích ứng.

Các giám đốc doanh nghiệp nghĩ rằng họ kiểm soát được tốc độ triển khai công nghệ AI trong công ty. Tuy nhiên, thực tế khác xa mong muốn. Khi một số đối thủ nhanh chóng áp dụng và ứng dụng AI, điều đó sẽ buộc các đối thủ khác phải làm tương tự, dù họ đã sẵn sàng hay chưa. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp sẽ lao vào không gian mới này mà không có định hướng rõ ràng.

Thị trường hiện nay vẫn còn nhiều hiểu lầm về AI. Ông Kagan khuyến nghị lãnh đạo doanh nghiệp cần có cái nhìn mới về AI. Theo ông, nên xem AI là khái niệm tổng quát cho nhóm công nghệ mới này. Bên dưới là các công nghệ cụ thể với nhiều dạng khác nhau như AI tạo sinh (GenAI), AI hẹp (Narrow AI), Học máy (Machine Learning) và Trợ lý ảo thông minh (ChatBot).

Các doanh nghiệp đang đổ vốn mạnh mẽ và liên tục vào AI. Giai đoạn đầu, một số tổ chức chỉ tập trung vào một hướng AI cụ thể, trong khi nhiều đơn vị khác phát triển song song nhiều công nghệ AI. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng mạnh theo thời gian, với nguồn vốn đầu tư ngày càng lớn trải rộng trên nhiều lĩnh vực AI khác nhau.

Hiện nay, AI giống như Internet vào những năm 1990. Khi đó, ông Kagan khuyên mọi CEO và lãnh đạo cấp cao bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Lúc đó, việc thử nghiệm khi chưa nắm rõ hoặc chưa phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ mới là điều tự nhiên.

Ngày nay, khách hàng không chấp nhận sự thiếu sót của doanh nghiệp. Kỳ vọng của khách hàng hiện nay là sự hoàn hảo. Bất cứ điều gì khác đều không hiệu quả.

Một số công ty đã tiên phong ứng dụng AI và đang định hình lại hoạt động của doanh nghiệp cũng như tạo ra những thay đổi căn bản trong ngành của họ.

AI đang thay đổi cách chúng ta kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ mới này để tạo ra phản hồi tự động cho các câu hỏi, cung cấp hỗ trợ khách hàng và nhiều chức năng khác.

AI hợp lý hóa các nhiệm vụ thường xuyên của công ty. Nó tạo tài liệu, tóm tắt thông tin từ các cuộc họp, phân tích dữ liệu. Điều này giúp nhân viên tập trung vào công việc quan trọng hơn.

Ông Kagan đưa ra ví dụ về cách AI có thể chuyển đổi doanh nghiệp và ngành công nghiệp RedChip Companies. RedChip được tạp chí Inc. xếp hạng là một trong những công ty quan hệ nhà đầu tư phát triển nhanh nhất và thuộc sở hữu tư nhân.

Họ gần đây đã giới thiệu RedChat, công nghệ mới sử dụng AI để giúp nhà đầu tư nhanh chóng và dễ dàng lựa chọn cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ và nhỏ phù hợp.

Hệ thống của họ liên tục đánh giá lượng dữ liệu khổng lồ và giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn khoản đầu tư phù hợp.

Điều gì sẽ diễn ra khi đối thủ cạnh tranh phát hiện cách thức họ ứng dụng AI để chuyển đổi doanh nghiệp và thậm chí cả ngành? Hầu hết sẽ lập tức bắt chước và áp dụng ngay để không bị bỏ lại phía sau.

Điều đó đồng nghĩa những người đầu tiên chuyển đổi bằng AI sẽ có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực của họ, ít nhất là trong một thời gian.

Hãy nhớ khi iPhone của Apple được giới thiệu cách đây gần 20 năm. Apple đã đề nghị với Verizon, nhưng họ từ chối. AT&T rất vui khi đón nhận thách thức. Động thái đó đã giúp AT&T có lợi thế cạnh tranh trong vài năm trên thị trường điện thoại thông minh.

Thế giới của chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi và mở rộng trong tương lai. Chúng ta đang sống trong thời đại rất thú vị và không chắc chắn nhờ công nghệ mới như AI.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Thế giới sẽ tiếp tục biến đổi và phát triển trong tương lai. Chúng ta đang sống trong thời đại vô cùng thú vị và nhiều biến động nhờ công nghệ mới như AI.

Đây sẽ là trọng tâm khi chúng ta tiến về phía trước. Thách thức này sẽ càng gia tăng trong những năm tới.

Doanh nghiệp đã có kế hoạch gì để vượt lên trước đối thủ? AI vẫn còn mới mẻ. Bây giờ chính là lúc bạn cần mạnh dạn thử nghiệm, khám phá AI giống như cách bạn đã làm với Internet vài thập kỷ trước.

Khách hàng sẽ sớm đòi hỏi những giá trị AI mang lại. Doanh nghiệp nắm bắt công nghệ này sẽ chiếm ưu thế. Những ai chậm chân sẽ gặp khó khăn.

Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần hành động ngay, không nên chần chừ.

https://www.rcrwireless.com/20250516/analyst-angle/ai-business
