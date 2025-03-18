TCL ra mắt giải pháp máy lạnh cho mọi nhà

Theo đó, mẫu máy lạnh BreezeIN Pro chính thức được TCL giới thiệu ra thị trường Việt Nam, đây là dòng sản phẩm tiên phong công nghệ làm mát thông minh và tiết kiệm năng lượng.

Dòng máy lạnh TCL 2025 nổi bật tính năng làm mát êm dịu Gentle Cool

Cụ thể, TCL Breeze IN Pro sở hữu công nghệ Gentle Cool, giúp làm mát thông minh toàn diện. Tính năng Gentle Cool và cánh đảo gió hình chữ S độc quyền cho phép Breeze IN Pro mang đến luồng khí mát dịu nhẹ, lan tỏa đều khắp không gian mà không gây sốc nhiệt, tạo cảm giác thoải mái như gió trời tự nhiên. Chế độ này phù hợp cho mọi đối tượng từ trẻ em với người lớn tuổi, kể cả người dùng có cơ địa nhạy cảm hoặc đang mắc phải các bệnh về hô hấp, sức khoẻ vẫn được đảm bảo cũng như mang lại sự thoải mái trong suốt giấc ngủ.

Một trong những vấn đề được người dùng hiện đại đặc biệt quan tâm đó chính là chất lượng không khí, khả năng lưu thông gió, chăm sóc làn da và giấc ngủ. Hiểu được nhu cầu đó, TCL trang bị cho BreezeIN Pro chế độ làm lạnh nhanh Turbo, giúp giảm nhiệt độ phòng chỉ trong 30 giây – giải pháp hoàn hảo cho những ngày oi bức. Hệ thống đảo gió 4 chiều tự động đảm bảo luồng khí mát phân bổ đều khắp phòng, mang đến sự thoải mái dù bạn ở bất kỳ vị trí nào.

Bộ lọc Healthy 6+ giúp duy trì không khí tinh khiết, bảo vệ tối đa sức khỏe của người dùng

Đồng thời, TCL còn tích hợp hệ thống lọc khí UVC Sterilization Pro, loại bỏ đến 99% vi khuẩn và virus có hại trong không khí, mang lại không gian sống trong lành theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, tính năng tự làm sạch với cơ chế đóng băng, rã đông và sấy khô kết hợp cùng bộ lọc Healthy 6+ giúp duy trì không khí tinh khiết, bảo vệ tối đa sức khỏe của người dùng.

Chú trọng vào chất lượng giấc ngủ, BreezeIN Pro cũng mang đến chế độ Sleep Mode, tự động điều chỉnh nhiệt độ tối ưu, duy trì độ ẩm phù hợp để hạn chế tình trạng khô da, mang đến giấc ngủ trọn vẹn suốt đêm. Hơn thế nữa, công nghệ Gentle Cool với luồng gió nhẹ nhàng mô phỏng gió tự nhiên, hạn chế cảm giác khô da và giúp làn da luôn được giữ ẩm, mang đến sự thư giãn tuyệt đối.

Cuối cùng, BreezeIN Pro không chỉ là một chiếc máy lạnh, mà còn là giải pháp toàn diện giúp nâng tầm trải nghiệm sống, mang đến không gian thoáng đãng, an toàn và tốt cho sức khỏe.

Nhờ những cải tiến vượt trội trong công nghệ làm mát, TCL hiện dẫn đầu thị trường điều hòa tại Thái Lan và Philippines (theo dữ liệu GFK tháng 12/2024), tiếp tục khẳng định vị thế trên toàn cầu.

TCL ra mắt giải pháp máy lạnh cho mọi nhà

Công nghệ AI Smart Cooling và chip AI Inverter tiên tiến độc quyền của TCL cũng mang đến cho TCL Breeze IN Pro khả năng tự điều chỉnh công suất làm mát theo nhu cầu sử dụng thực tế, giúp giảm đến 60% điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu. Máy hoạt động ổn định ngay cả khi nhiệt độ môi trường bên ngoài nóng lên đến 60°C, mang lại sự bền bỉ và tiết kiệm chi phí vận hành trong thời gian dài.

TCL Breeze IN Pro còn tích hợp khả năng kết nối với ứng dụng TCL Home và trợ lý ảo Google Assistant, cho phép người dùng điều khiển điều hòa từ xa chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Tính năng này giúp bạn dễ dàng kiểm soát nhiệt độ, theo dõi chất lượng không khí và điều chỉnh chế độ hoạt động phù hợp với nhu cầu cá nhân, mang lại trải nghiệm tiện nghi và hiện đại.

Chương trình khuyến mãi đặc biệt từ TCL

Nhân dịp này TCL triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang tên “Bật Gentle Cool - Trúng du lịch thượng lưu”. Theo đó, trong thời gian từ ngày 10/3/2025 đến 30/6/2025, khi mua máy lạnh TCL người tiêu dùng sẽ có cơ hội tham gia quay số may mắn với nhiều phần thưởng giá trị. Bao gồm:

5 giải Nhất, mỗi giải là một cặp vé du lịch 5 ngày 4 đêm trên siêu du thuyền Anthem Of The Seas – một trong những du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới, mang đến hành trình trải nghiệm đẳng cấp giữa lòng đại dương.

100 giải Nhì là 100 máy lạnh cao cấp TCL Breeze IN Pro – giúp người dùng tận hưởng không gian mát lạnh ngay tại nhà với công nghệ làm mát tiên tiến.

Khách hàng có thể mua sản phẩm tại các hệ thống cửa hàng điện máy trên toàn quốc như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Cao Phong, CPN, VHC,... và các sàn thương mại điện tử. Danh sách model điều hòa TCL áp dụng khuyến mãi bao gồm các dòng TAC, TBIP, TBI và TEP với đầy đủ các mức công suất phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng.

Thể lệ tham gia chương trình có tại đây