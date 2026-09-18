Chương trình diễn ra từ nay đến cuối năm này được lấy cảm hứng từ hình thức “hẹn hò” để kết nối du khách với các trải nghiệm ẩm thực, mua sắm, giải trí và khám phá văn hóa địa phương tại khu vực Đông Nam Á.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn, Instagram và TikTok, du khách có thể khám phá những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng theo sở thích riêng.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, các điểm đến thuộc ASEAN đã đón khoảng 6,1 triệu lượt khách Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2025, riêng Việt Nam đón 3,2 triệu lượt khách Hàn Quốc trong cùng kỳ, cho thấy sức hút của các điểm đến Đông Nam Á đối với du khách xứ Kim Chi.

Mastercard khởi động chương trình Điểm hẹn trong mơ - Dream Match

Khi ngày càng nhiều du khách Hàn Quốc khám phá Đông Nam Á, Dream Match sẽ mang các trải nghiệm Priceless của Mastercard đến gần hơn với du khách thông qua chuỗi đặc quyền ẩm thực, mua sắm và giải trí được thiết kế riêng cho các chủ thẻ hợp lệ, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm và tận hưởng những trải nghiệm phù hợp nhất với sở thích của mình.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình kích cầu du lịch, Dream Match cho thấy cách Mastercard kết nối các đối tác trong hệ sinh thái để tạo nên những mối liên kết ý nghĩa giữa thương hiệu, điểm đến và du khách. Bằng cách kết hợp mạng lưới rộng khắp của Mastercard với các trải nghiệm được tuyển chọn và ưu đãi độc quyền, chương trình hỗ trợ các đối tác thu hút, tương tác và truyền cảm hứng cho du khách Hàn Quốc trên nhiều điểm chạm, từ giai đoạn lên kế hoạch chuyến đi đến khoảnh khắc khám phá điểm đến thực tế.