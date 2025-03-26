'Các cơ quan báo chí chủ lực đã làm tốt công tác sắp xếp bộ máy'

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 26/3, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo 5 cơ quan báo chí chính trị chủ lực: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Buổi làm việc nhằm đánh giá công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng Đề án Cơ quan báo chí chính trị chủ lực quốc gia; đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh cả nước đang hướng đến kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - kết quả của cuộc cách mạng thần tốc, táo bạo, bất ngờ, quyết thắng.

Sau 50 năm, đất nước tiếp tục thực hiện một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, trong đó các cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan báo chí chủ lực Trung ương đã đi tiên phong.

Nhấn mạnh báo chí là mặt trận hàng đầu, mặt trận quyết định để Đảng đẩy mạnh công tác tư tưởng-tuyên truyền trong tình hình mới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu dự buổi làm việc tập trung thảo luận, làm rõ 4 nội dung: tổng thể rà soát các cơ quan báo chí triển khai các kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trong việc tinh gọn tổ chức bộ máy và phát huy vai trò của cơ quan báo chí chủ lực; rà soát lại một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền thời gian tới; rà soát lại các công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, khẳng định sự sẵn sàng của báo chí cách mạng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, để thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Đó là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí chủ lực sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt đối với các cơ quan báo chí như Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phải quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn, triển khai một cách mẫu mực việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Không chỉ có tinh gọn, mà quan trọng nhất là kết quả, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Báo cáo về kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tống Văn Thanh cho biết ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, 5 cơ quan báo chí chính trị chủ lực đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Đồng thời, khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt tiến hành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm chủ trương kết thúc hoạt động, chuyển, tiếp nhận, bổ sung chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị để xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành quyết định, Nghị định về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.

Bộ máy của báo Nhân Dân sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức, giảm từ 25 đơn vị trực thuộc còn 15 đơn vị. Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của báo Nhân Dân.

Tạp chí Cộng sản sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các tạp chí các ban Đảng Trung ương, đồng thời tiếp tục triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động, có Ban Biên tập và 13 đơn vị cấp vụ trực thuộc; chỉ giữ lại cấp phòng ở đơn vị thực sự cần thiết.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) sau sắp xếp, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc, giảm 4 đơn vị (từ 26 xuống 22 đơn vị) đầu mối đơn vị cấp ban và tương đương; kết thúc hoạt động của Trung tâm Truyền hình Thông tấn, nghiên cứu tái cơ cấu, sắp xếp lại và bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn để tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm thông tin nội dung số và dịch vụ mới.

Đài Tiếng nói Việt Nam sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức, giảm còn 21 đơn vị. So với Nghị định số 92/2022/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam giảm 5 đầu mối trực thuộc và đổi tên một số đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đài Truyền hình Việt Nam sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức, giảm còn 23 đơn vị cấp Ban (giảm 6 đơn vị cấp Ban). Đài Truyền hình Việt Nam đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình VOV, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực; Hội Nhà báo Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực, tính cách mạng, tiên phong, chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí chủ lực trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất của Đảng, Nhà nước giao, trong đó có sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động, kịp thời của các cơ quan báo chí chính trị chủ lực trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, các chủ trương, chính sách mới của Đảng như Nghị quyết số 57-NQ/TW, phát triển kinh tế tư nhân và việc tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, báo chí phải đi đầu. Và lực lượng thực hiện mạnh mẽ nhất công tác này chính là các cơ quan báo chí chủ lực. Thời gian qua, các cơ quan báo chí chủ lực đã làm tốt công tác này và thời gian tới cần tiếp tục phát huy, đa dạng hơn, phong phú hơn.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực trong việc tiên phong, chấp hành nghiêm túc và thực hiện trong một thời gian ngắn chủ trương của Đảng, Nhà nước trong sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức.

"Việc sắp xếp tổ chức bộ máy thành công bước đầu đã tốt rồi nhưng vẫn phải tiếp tục làm tốt hơn nữa, tinh thần là vẫn tiếp tục phải rà soát lại bộ máy," ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chia sẻ với các ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực, Hội Nhà báo Việt Nam về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và giao cho các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Lưu ý công tác báo chí trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí chủ lực cần tham gia tích cực hơn trong việc cung cấp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước để có được những đánh giá đúng, chuẩn xác về những thuận lợi, khó khăn và thách thức, từ đó đưa ra những giải pháp, đối sách đúng đắn.

Với yêu cầu đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các cơ quan chức năng quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc đổi mới tư duy, cách làm, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là với các cơ quan báo chí chủ lực để kịp thời có những tuyến thông tin định hướng bài bản, khoa học.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý các cơ quan báo chí cần tuyên truyền góp phần đổi mới tư duy, cách làm của cán bộ trong hệ thống chính trị; đặc biệt là trong việc tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, việc tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; cùng với đó, nghiên cứu mở ra các chuyên mục, các chương trình trao đổi chuyên đề về những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, Nhà nước; đảm bảo dòng thông tin chủ đạo về truyền thống cách mạng, phát huy hào khí của 50 năm thống nhất đất nước, khơi gợi khát vọng phát triển đất nước hòa bình, ổn định, phồn vinh.

Về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị dịp kỷ niệm cần tạo ra điểm nhấn, nâng tầm cao mới, đi vào chiều sâu, khẳng định về một nền báo chí có bề dày truyền thống 100 năm và truyền tải thông điệp đến 100 năm tiếp theo.