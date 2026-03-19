Kérastase mang xu hướng làm đẹp '2 trong 1' đến Việt Nam với Gloss Absolu

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng gắn liền với sức khỏe toàn diện, Kérastase tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi ra mắt dòng Gloss Absolu tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm không chỉ giải quyết vấn đề tóc xơ rối phổ biến mà còn hướng tới trải nghiệm chăm sóc cá nhân toàn diện.

Thách thức tóc xơ rối trong khí hậu nóng ẩm

Việt Nam cũng như các quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm luôn đặt ra các thách thức đặc biệt cho việc chăm sóc tóc. Theo các nghiên cứu nội bộ, khoảng 64% phụ nữ có mái tóc dài thường xuyên gặp tình trạng xơ rối, đặc biệt là trong môi trường có độ ẩm cao. Khi tiếp xúc với môi trường có độ ẩm cao, lớp biểu bì tóc có xu hướng mở ra để hấp thụ hơi nước. Sợi tóc vì thế dễ bị phồng, mất đi cấu trúc suôn mượt vốn có, trở nên khó kiểm soát và kém bóng khỏe.

Điều này tạo nên một nghịch lý quen thuộc trong chăm sóc tóc: để làm bóng tóc, người ta dùng các loại dầu dưỡng bóng tóc thường chứa silicone, dễ tạo cảm giác nặng tóc hay bết dính. Trong khi đó, các công thức kiểm soát xơ rối mạnh lại có xu hướng làm mất đi độ tơi phồng tự nhiên của mái tóc

Thách thức đặt ra cho các nhà khoa học Kérastase là làm thế nào tạo ra một lớp màng bảo vệ tối ưu cho sợi tóc- đủ mạnh để chống lại độ ẩm, đủ nhẹ để giữ được sự bồng bềnh tự nhiên và đủ tinh tế để phản chiếu ánh sáng tạo nên vẻ bóng khỏe rạng rỡ cho mái tóc.

Khi khoa học hoạt chất tái định nghĩa mái tóc bóng khỏe

Để giải quyết bài toán trên, Kérastase đã phát triển công nghệ Hydra-Glazing, nền tảng khoa học đứng sau dòng sản phẩm Gloss Absolu. Lấy cảm hứng từ các nguyên lý chăm sóc da hiện đại như cấp ẩm sâu và tái tạo bề mặt da, công nghệ này đưa những hoạt chất quen thuộc trong ngành dược mỹ phẩm thẩm thấu trực tiếp vào cấu trúc sợi tóc.

Cụ thể, trong công thức của Kerastase Gloss Absolu, hai hoạt chất quen thuộc của ngành dược mỹ phẩm được ứng dụng vào cấu trúc sợi tóc để tạo nên cơ chế chăm sóc toàn diện. Hyaluronic Acid đóng vai trò như nam châm hút ẩm bên trong lõi tóc. Hoạt chất này giúp duy trì lượng nước cần thiết trong cấu trúc sợi tóc, từ đó mang lại độ mềm mại và độ phồng tự nhiên mà không cần phụ thuộc vào hóa chất tạo kiểu làm nặng tóc. Khi độ ẩm nội tại được cân bằng, mái tóc trở nên linh hoạt hơn, dễ vào nếp hơn và giữ được sự bồng bềnh tự nhiên.

Song song đó, Glycolic Acid đảm nhiệm vai trò tái tạo bề mặt, giúp loại bỏ cặn bẩn, bã nhờn và các tạp chất tích tụ trên tóc, đồng thời làm phẳng mịn lớp biểu bì bên ngoài. Các chuyên gia Kérastase lý giải, khi bề mặt tóc sợi tóc đạt đến độ phẳng tối ưu, các tia sáng có thể phản xạ đồng đều hơn trên bề mặt tóc. Chính hiệu ứng phản xạ ánh sáng này tạo nên độ bóng khỏe rạng rỡ- một nguyên lý thuần túy dựa trên lăng kính vật lý chứ không chỉ là cảm giác bóng mượt tạm thời.

Để hoàn thiện cơ chế chăm sóc này, công thức còn bổ sung chiết xuất tinh dầu hoa hồng bản địa, giúp tạo nên một lớp màng khóa ẩm siêu mỏng nhưng hiệu quả. Lớp màng này hoạt động như một lá chắn nhẹ nhàng, ngăn độ ẩm từ môi trường xâm nhập vào sợi tóc – nguyên nhân chính gây nên tình trạng xơ rối trong khí hậu nhiệt đới. Nhờ cơ chế liên hoàn từ cấp ẩm bên trong, làm mịn bề mặt đến bảo vệ bên ngoài, hiệu quả chống xơ rối và giữ nếp tóc có thể duy trì lên đến 4 ngày, thay vì chỉ mang lại độ bóng bề mặt tạm thời và biến mất sau lần gội tiếp theo.

Chăm sóc mái tóc cũng là một liệu pháp cân bằng sức khỏe tinh thần

Không dừng lại ở sức khỏe thể chất của sợi tóc, ngành làm đẹp hiện đại ngày càng chú trọng đến mối liên hệ giữa các nghi thức chăm sóc cá nhân và sức khỏe tinh thần. Với Gloss Absolu, Kérastase tiếp cận khía cạnh này thông qua nghệ thuật chế tác hương thơm, biến mỗi lần chăm sóc tóc thành một trải nghiệp cảm xúc trọn vẹn.

Thay vì sử dụng hương liệu công nghiệp cơ bản, Kérastase đã hợp tác cùng hai nhà điều hương danh tiếng người Pháp - Loïc Bisceglie và Fabrice Pellegrin - để kiến tạo cấu trúc mùi hương cao cấp cho dòng sản phẩm. Tầng hương cam chanh tươi sáng mở đầu mang lại cảm giác đánh thức năng lượng, trong khi các nốt hương hoa cỏ thanh khiết và vanilla dịu êm tạo nên sự cân bằng, mang lại cảm giác thư giản và an trầm.

Chia sẻ về định hướng này, Bà Rosa Carriço, Chủ tịch Toàn cầu của Kérastase cho biết: "Trong nhịp sống hiện đại, một mái tóc khỏe mạnh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn tác động tích cực đến tâm lý. Chúng tôi mong muốn quá trình chăm sóc tóc trở thành một khoảng khắc tự chăm sóc bản thân, nơi người dùng có thể giải tỏa căng thẳng,tái tạo năng lượg và khôi phục sự tự tin từ bên trong."

Để hiện thực hóa triết lý đó, Gloss Absolu được thiết kế như một chu trình chăm sóc hoàn chỉnh gồm 4 bước chuyên biệt: dầu gội Bain Hydra-Glaze, dầu xả Insta Glaze, xịt dưỡng Anti-Frizz Glaze Milk và tinh chất Glaze Drops. Quy trình này tái hiện chuẩn chăm sóc tóc tại salon nhưng vẫn đủ đơn giản để thực hiện tại nhà.

Sự ra mắt của Gloss Absolu vì thế mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam và giới chuyên môn một góc nhìn mới về làm đẹp: hiệu quả thực sự chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền tảng khoa học vững chắc, đồng thời thấu hiểu nhu cầu cân bằng cảm xúc và sức khỏe tinh thần của con người.