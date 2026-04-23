Tổng hợp các số hotline hỗ trợ du khách khi đến với Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng

Trung tâm Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng

Các nhóm hotline hỗ trợ khi bạn đến với Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Khi tham quan quần thể Đền Hùng, du khách có thể gặp phải nhiều tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn và trải nghiệm trọn vẹn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã thiết lập nhiều hotline hỗ trợ theo từng nhóm chức năng cụ thể:

Hotline y tế

Du khách gặp vấn đề về sức khỏe (ngất xỉu, say nắng, chấn thương...) cần gọi ngay để đội ngũ y tế túc trực tại các trạm sơ cứu kịp thời hỗ trợ.

Hotline: 0210 6551666

Hotline an ninh, trật tự

Để phản ánh các hành vi chèo kéo, trộm cắp, hoặc lạc người thân, bạn hãy liên hệ lực lượng chức năng:

Hotline: 096 4032468

Dịch vụ xe điện

Để thuận tiện di chuyển trong khu di tích, du khách có thể liên hệ dịch vụ xe điện. Giá vé niêm yết công khai, dao động từ 15.000 – 50.000 VNĐ/lượt/người.

Hotline: 0988 859 998 (Mr Thành) - 0917 315 586 (Mr Điệp)

Hotline dịch vụ đặt lễ và hướng dẫn viên

Dành cho các đoàn khách có nhu cầu tổ chức dâng hương bài bản hoặc thuê thuyết minh viên tại điểm để hiểu sâu về lịch sử.

Dịch vụ đặt lễ: 0977147110 .

0977147110 . Dịch vụ hướng dẫn viên: Hotline: 0977147110

Du khách dâng hương tại Khu di tích Đền Hùng

Lưu ý khi sử dụng hotline tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Hotline được thiết lập để hỗ trợ các tình huống khẩn cấp như tai nạn, lạc người, mất đồ hoặc sự cố an ninh. Hạn chế gọi để hỏi những thông tin cơ bản có thể tra cứu tại quầy hướng dẫn. Trước khi gọi, hãy quan sát các cột mốc hoặc biển báo gần nhất (ví dụ: Cổng Công Quán, Đền Hạ, Đền Trung...) để nhân viên hỗ trợ tìm thấy bạn nhanh nhất. Việc gọi sai mục đích không chỉ làm gián đoạn hệ thống mà còn ảnh hưởng đến những trường hợp đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Nếu không gọi được hotline, hãy di chuyển ra khu vực thoáng hơn hoặc tìm đến các Chốt trực an ninh/Y tế cố định được bố trí dọc đường.

Sự chủ động trong việc nắm bắt thông tin liên lạc không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn góp phần duy trì trật tự, văn minh cho mùa lễ hội.

Để có thêm các thông tin mới nhất Quý du khách có thể truy cập vào fanpage của Khu di tích lịch sử Đền Hùng tại địa chỉ: https://www.facebook.com/denhung.vn