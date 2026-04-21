Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Hoạt động nhằm rà soát lần cuối các điều kiện tổ chức, bảo đảm lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 diễn ra trang nghiêm, an toàn, đáp ứng nhu cầu hành hương của đồng bào cả nước.

Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dẫn đầu đã trực tiếp khảo sát tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nội dung kiểm tra tập trung vào các khu vực trọng điểm phục vụ nghi lễ dâng hương, tế lễ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng hoàn thiện phương án tổ chức, bảo đảm quy trình nghi lễ đúng quy định, giữ gìn không gian linh thiêng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tham gia.

Đoàn công tác trực tiếp khảo sát công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương

Song song với công tác nghi lễ, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cũng được rà soát kỹ lưỡng. Lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, tránh để xảy ra ùn tắc hoặc mất an toàn trong thời gian cao điểm.

Một trong những điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là hệ thống 18 cụm hội trại văn hóa. Tại đây, các địa phương, đơn vị tham gia đã hoàn thiện công tác trang trí, tổ chức không gian trưng bày mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các đơn vị, ghi nhận sự chủ động, sáng tạo trong công tác chuẩn bị. Các hội trại được đánh giá tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Đất Tổ đến du khách.

Công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương được kiểm tra kỹ lưỡng

Bên cạnh đó, các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ cũng đang được hoàn thiện. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực và làng nghề truyền thống đã sẵn sàng triển khai. Tỉnh Phú Thọ xác định đây là dịp quan trọng để kích cầu du lịch, thu hút du khách, đồng thời quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Giỗ Tổ Hùng Vương là sự kiện văn hóa – tâm linh có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam. Hằng năm, hàng triệu lượt người dân và du khách thập phương về Đền Hùng dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng. Do đó, công tác chuẩn bị luôn được đặt ra với yêu cầu cao về tính trang nghiêm, an toàn và hiệu quả.

Với sự chủ động từ sớm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Phú Thọ đã sẵn sàng cho mùa lễ hội năm 2026. Tỉnh kỳ vọng sẽ mang đến cho nhân dân và du khách một mùa Giỗ Tổ an toàn, văn minh, giàu bản sắc, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.