Múa rối nước, điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng 2026

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2026, chương trình múa rối nước được tổ chức miễn phí vé mời, diễn ra từ ngày 21 đến 23/4/2026 (tức mùng 5 đến 7/3 âm lịch) tại khu vực Thủy đình, hồ Khuôn Muồi thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Mỗi ngày có hai suất diễn vào buổi sáng từ 8h30 đến 10h và buổi chiều từ 14h30 đến 16h.

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, gắn bó chặt chẽ với đời sống của cư dân nông nghiệp. Không giống các loại hình biểu diễn khác, sân khấu của múa rối nước là mặt nước, nơi các con rối gỗ được điều khiển bằng hệ thống dây và sào bởi các nghệ nhân đứng phía sau buồng trò. Thông qua kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, các tích trò tái hiện sinh động cảnh sinh hoạt, lao động và lễ hội truyền thống của người Việt.

Tích trò “Du xuân trẩy hội Đền Hùng”. Ảnh: Thu Hương

Tại Lễ hội Đền Hùng năm nay, tích trò “Du xuân trẩy hội Đền Hùng” được dàn dựng công phu, đóng vai trò trung tâm của chương trình. Nội dung tái hiện không khí hành hương về đất Tổ với hình ảnh dòng người nô nức, trang nghiêm nhưng cũng đầy sắc màu lễ hội. Ban tổ chức chủ động kết hợp âm nhạc dân gian với kỹ thuật dàn dựng hiện đại, tạo nên sự hấp dẫn cho cả khán giả truyền thống lẫn du khách trẻ.

Bên cạnh tích trò chính, chương trình còn lồng ghép nhiều tiết mục dân gian đặc sắc như múa rồng, múa phượng, trống hội, nhảy cờ và hát xoan. Sự kết hợp đa dạng này giúp tăng tính liên kết nội dung, đồng thời mang đến trải nghiệm phong phú cho người xem. Đáng chú ý, các tiết mục được bố trí linh hoạt cả dưới nước và trên cạn, góp phần tạo hiệu ứng thị giác sinh động và tăng tính tương tác trực tiếp.

Thực tế ghi nhận, khu vực biểu diễn luôn thu hút lượng lớn khán giả trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Nhiều du khách đánh giá cao cách tổ chức chuyên nghiệp cũng như chất lượng nghệ thuật của chương trình. Việc miễn phí vé vào cửa được xem là yếu tố quan trọng giúp hoạt động tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là các gia đình và nhóm du khách trẻ.

Đông đảo khán giả đến tham gia chương trình biểu diễn múa rối. Ảnh: Thu Hương

Không dừng lại ở giá trị giải trí, múa rối nước còn đóng vai trò như một phương tiện truyền tải lịch sử và văn hóa. Thông qua các tích trò, người xem có cơ hội hiểu rõ hơn về đời sống của cư dân thời đại Hùng Vương, về tín ngưỡng và phong tục tập quán truyền thống. Đây cũng là cách tiếp cận hiệu quả để giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc, góp phần bồi đắp ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa.

Trong những năm gần đây, việc đưa các loại hình nghệ thuật dân gian vào phục vụ du khách tại Đền Hùng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Các chương trình không chỉ nâng cao trải nghiệm tham quan mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương. Múa rối nước, với tính độc đáo và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, trở thành lựa chọn phù hợp trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa.

Việc duy trì hoạt động biểu diễn múa rối nước thường niên tại Lễ hội Đền Hùng cho thấy định hướng rõ ràng của tỉnh Phú Thọ trong việc gắn kết bảo tồn di sản với phát triển kinh tế du lịch. Thay vì chỉ dừng lại ở việc trưng bày hoặc giới thiệu, địa phương chủ động “sống hóa” di sản thông qua các chương trình biểu diễn, giúp di sản tiếp tục tồn tại trong đời sống đương đại.

Có thể thấy, chương trình múa rối nước tại Lễ hội Đền Hùng 2026 không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là điểm nhấn quan trọng trong tổng thể sự kiện. Thông qua cách tổ chức linh hoạt, nội dung phong phú và chính sách phục vụ miễn phí, hoạt động này góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân gian, đồng thời khẳng định nỗ lực của địa phương trong việc phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.