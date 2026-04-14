Chủ động phòng chống đột quỵ trong nắng nóng: Khuyến cáo từ chuyên gia

Nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của mỗi người dân trong thời gian gần đây. Theo đó khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong khoảng ngày 12/4 đến 14/4 xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với mức nhiệt 37-40°C, có nơi vượt 40°C. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 34-36°C, riêng Hà Nội có nơi trên 36°C. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng nóng 33-36°C, trong khi TP.HCM nắng nóng ban ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Theo các chuyên gia, thời tiết nắng nóng không chỉ gây mệt mỏi thông thường mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền và những trường hợp từng bị đột quỵ.

Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh chóng, làm tăng độ nhớt của máu và giảm thể tích tuần hoàn. Khi đó, tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì lưu thông máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ thiếu máu não.

Nắng nóng được cho là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ trong thời tiết mùa hè

Bên cạnh đó, cơ chế điều hòa thân nhiệt như giãn mạch và tăng tiết mồ hôi cũng vô tình tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch. Với những người có bệnh lý nền hoặc tiền sử đột quỵ, nguy cơ xảy ra các biến cố như tăng huyết áp đột ngột, suy tim, nhồi máu cơ tim hay tái phát đột quỵ có thể tăng cao. Đáng lưu ý, một số loại thuốc điều trị tim mạch, huyết áp hoặc lợi tiểu còn có thể làm tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong bối cảnh nắng nóng có xu hướng kéo dài, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Trước hết, cần đảm bảo cung cấp đủ nước và điện giải cho cơ thể. Mỗi người nên uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, hoặc tính theo mức 40 ml/kg cân nặng. Nên ưu tiên nước lọc, dung dịch bù điện giải; uống đều đặn trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống. Đồng thời, hạn chế sử dụng rượu bia, cà phê và nước ngọt có gas do các loại đồ uống này có thể làm tăng tình trạng mất nước.

Việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng cũng đóng vai trò quan trọng. Người dân nên tránh ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, khi cường độ bức xạ nhiệt ở mức cao nhất. Trường hợp bắt buộc phải di chuyển ngoài trời, cần che chắn kỹ bằng mũ, kính, áo chống nắng và lựa chọn trang phục rộng rãi, thoáng mát, màu sáng.

Không gian sống cần được giữ ở mức nhiệt phù hợp. Điều hòa nên duy trì ở mức 26-27°C, tránh chênh lệch nhiệt độ quá lớn so với môi trường bên ngoài. Ngoài ra, có thể sử dụng quạt, rèm che nắng hoặc lau người bằng khăn ẩm để hỗ trợ làm mát cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh hợp lý trong những ngày nắng nóng. Nên tăng cường rau xanh, trái cây giàu nước như dưa hấu, cam, dưa leo; đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh và thức ăn khó tiêu nhằm giảm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Đối với người có bệnh nền hoặc tiền sử đột quỵ, việc theo dõi sức khỏe cần được thực hiện chặt chẽ hơn. Huyết áp nên được kiểm tra ít nhất hai lần mỗi ngày, tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ và tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc. Hoạt động thể chất nên duy trì ở mức nhẹ nhàng, ưu tiên tập luyện trong nhà, tránh vận động mạnh ngoài trời nắng.

Đặc biệt, người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm để kịp thời xử trí. Dấu hiệu đột quỵ có thể bao gồm méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó hoặc nói ngọng; khi xuất hiện các triệu chứng này, cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức. Với tình trạng kiệt sức do nhiệt, người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, ra nhiều mồ hôi; cần nhanh chóng đưa vào nơi mát, nghỉ ngơi và bù nước. Trong trường hợp sốc nhiệt, biểu hiện bằng thân nhiệt trên 40°C, da nóng khô, lú lẫn hoặc co giật cần coi đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp và xử trí ngay.

Nắng nóng gay gắt không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn là yếu tố nguy cơ trực tiếp đối với các bệnh lý tim mạch và đột quỵ. Việc chủ động phòng ngừa, theo dõi sức khỏe và xử trí kịp thời khi có dấu hiệu bất thường là chìa khóa giúp giảm thiểu rủi ro, đặc biệt đối với nhóm người dễ tổn thương.