Thế giới ghi nhận ngày nóng nhất kể từ khi có số liệu thống kê

Ghi nhận thời tiết khắc nghiệt 23/07/2024 tại EU

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU (C3S) phát hiện nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu đã tăng lên 17,09 độ C (62,76 độ F) vào ngày 21 tháng 7 - cao hơn một chút so với kỷ lục trước đó là 17,08 độ C được thiết lập vào ngày 6 tháng 7 năm ngoái.

“Vào ngày 21 tháng 7, C3S đã ghi nhận kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng ngày”, Giám đốc C3S Carlo Buontempo cho biết hôm thứ Ba.

“Điều thực sự đáng kinh ngạc là sự khác biệt lớn như thế nào giữa nhiệt độ của 13 tháng qua và các kỷ lục nhiệt độ trước đó. Chúng ta hiện đang ở trong một lãnh thổ thực sự chưa được khám phá và khi khí hậu tiếp tục ấm lên, chúng ta chắc chắn sẽ thấy những kỷ lục mới bị phá vỡ trong những tháng và năm tới”, Buontempo cho biết trong một tuyên bố.

C3S xác nhận vào thứ Ba rằng nhiệt độ trung bình của Chủ Nhật phản ánh mức cao mới, theo hồ sơ ghi chép của họ có từ năm 1940. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng điều thực sự nổi bật chính là sự khác biệt giữa nhiệt độ kể từ tháng 7 năm 2023 và tất cả những năm trước đó.

Trước tháng 7 năm 2023, cơ quan giám sát khí hậu của EU cho biết mức nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng ngày trước đó là 16,8 độ C vào ngày 12 tháng 8 năm 2016.

CS3 cho biết đã có 57 ngày kể từ ngày 3 tháng 7 năm ngoái vượt qua kỷ lục trước đó.

Nắng nóng gay gắt đã bao trùm nhiều vùng rộng lớn của Hoa Kỳ, Nga và Nam Âu trong những ngày gần đây.

Nhiệt độ cực đoan có khả năng xảy ra cao hơn nhiều do khủng hoảng khí hậu, mà nguyên nhân chính là do việc đốt nhiên liệu hóa thạch .

CS3 gần đây đã xác nhận rằng chuỗi ngày nóng kéo dài hơn một năm của hành tinh này vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng vào tháng 6. Mỗi tháng kể từ tháng 6 năm ngoái đều được xếp hạng là tháng nóng nhất của Trái Đất kể từ khi bắt đầu ghi chép, khi so sánh với tháng tương ứng của những năm trước.

Một số nhà nghiên cứu khí hậu trước đây đã cảnh báo rằng đợt nắng nóng kỷ lục bất thường có thể sẽ dẫn đến một mùa hè dài và nóng bức - “và không theo hướng tốt”.

Các nhà khoa học đã nhiều lần kêu gọi cắt giảm nhanh chóng lượng khí thải nhà kính để ngăn chặn nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng cao.