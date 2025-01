Thủ tướng chỉ đạo chống rét, bảo đảm sức khỏe người dân - Ảnh: NAM TRẦN.

Công điện đã được ký vào tối 23-1, đề nghị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm và kéo dài.

Theo thông tin trong công điện, tác động của không khí lạnh cường độ mạnh đã gây ra rét hại và hình thành băng giá ở vùng núi cao, ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định rằng, đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất trong mùa đông năm 2023 - 2024.

Tình trạng rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) dự kiến sẽ duy trì đến ngày 26-1 ở Bắc Bộ và đến ngày 25-1 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhiệt độ có khả năng giảm xuống thấp nhất từ 3 - 6 độ C ở Bắc Bộ, với vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Các khu vực khác như Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có nhiệt độ từ 9 - 15 độ C.

Các vùng biển trên Biển Đông cũng chịu ảnh hưởng với gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, có nơi cấp 8 và giật cấp 9, tạo ra tình trạng biển động mạnh kéo dài trong nhiều ngày.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Các cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo và hướng dẫn người dân triển khai biện pháp phòng chống rét. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chỉ đạo theo dõi thời tiết và hướng dẫn triển khai phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cần phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để thông báo, hướng dẫn và khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe và ngăn chặn nguy cơ nhiễm độc khí từ việc sưởi ấm bằng than, củi trong phòng kín.