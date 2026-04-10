Thông tin không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét là không chính xác

Thông tin khoảng 14-15/4, không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm nhiệt lan truyền trên MXH là không chính xác.

"Không khí lạnh bất thường" thường chỉ những đợt không khí lạnh đến sớm, mạnh bất thường, hoặc có cường độ, diễn biến khó lường hơn bình thường do các yếu tố khí hậu như La Nina và biến đổi khí hậu. Nó có thể gây rét đậm, rét hại diện rộng, kèm băng giá, sương muối ở miền núi và mưa lớn ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, sức khỏe và cần người dân cảnh giác theo dõi thông tin dự báo để phòng chống.

Nguồn gốc và sự hình thành không khí lạnh

Khối không khí này có nguồn gốc từ vùng cực đới, tràn qua lục địa châu Á dưới dạng frông lạnh (cold front). Frông lạnh được định nghĩa là ranh giới nơi một khối khí lạnh, khô và đậm đặc hơn đẩy khối khí nóng, ẩm phía trước nó đi lên nhanh chóng, dẫn đến sự thay đổi thời tiết đột ngột.

Do hướng di chuyển chủ yếu khi vào nước ta là hướng Đông Bắc nên hiện tượng này còn được gọi là “gió mùa đông bắc”. Tuy nhiên, khi xuống đến Việt Nam, trong nhiều trường hợp nó không còn thể hiện rõ các tính chất điển hình của một frông lạnh, vì vậy tên gọi chung phổ biến nhất vẫn là “không khí lạnh”.

Cổng thông tin trung tâm dự báo khí tượng luôn chủ động thông tin về dự báo thời tiết.

Điện tử & Ứng dụng xin đăng tải thông tin chính thức từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia như sau:

Dự báo thời tiết từ đêm 10/4 đến ngày 12/4:

- Khu vực từ Thanh Hoá đến Tp. Huế: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 12/4 đến ngày 20/4

- Khu vực Tây Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; khoảng từ ngày 14-15/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: ngày 13/4 có nắng nóng cục bộ. Khoảng ngày 16-17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hoá đến Tp. Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; từ khoảng ngày 14-15/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cách phòng tránh nhiễm lạnh cóng trong thời tiết lạnh

Cách xử trí khi bị nhiễm lạnh bạn cần phải biết

Không hơ lửa sưởi ấm vùng cơ thể bị cóng vì dễ rộp da vỡ mạch máu; đưa nạn nhân ra khỏi môi trường lạnh và phủ chăn làm ấm.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, nhiệt độ xuống thấp, người lao động chân tay hay làm việc ngoài trời dễ bị nhiễm lạnh.

Khi bị nhiễm lạnh, bệnh nhân thường có dấu hiệu run, nói lắp, nhịp tim tăng, thở nhanh. Tình trạng nặng, người bệnh bị rối loạn tri giác, lú lẫn, nói nhảm, phù phổi, vô niệu, hạ huyết áp, nhịp tim chậm. Nặng hơn nữa thì có thể hôn mê, ngưng tim và ngưng thở. Tỷ lệ tử vong 40% ở người bị nhiễm lạnh mức độ trung bình đến nặng.

Khi bị nhiễm lạnh, cơ thể có rất nhiều phản ứng xảy ra như mạch máu co lại, lượng máu nuôi vùng cơ quan co lại này sẽ giảm, tay chân bị thâm, tái, thậm chí như bị bỏng, phồng và rộp lên vì không có máu nuôi.

Người trên 65 tuổi tiền sử có nhiều bệnh mạn tính, sức đề kháng kém, hệ thống tự điều hòa tăng run sinh ra nhiệt chống lại lạnh yếu nên dễ bị nhiễm lạnh hơn. Bệnh nhân cao tuổi bị nhiễm khuẩn huyết có những biểu hiện giống như nhiễm lạnh, nên cần kiểm soát nguồn nhiễm trùng nếu có nhiễm lạnh. Trẻ em, người suy dinh dưỡng... cũng thuộc trong nhóm nguy cơ cao.

Bác sĩ Ninh cho biết, người bị nhiễm lạnh phải nhanh chóng di chuyển ra vùng ấm hơn, nơi nhiệt độ tốt nhất là 28 độ C.

Bệnh nhân nhiễm lạnh bị ngất hay hôn mê, khi di chuyển phải thật nhẹ nhàng và tư thế nằm ngang vì tim của người bệnh rất nhạy cảm với chuyển động, nếu di chuyển một cách thô bạo dễ dẫn đến tình trạng loạn nhịp gây tử vong. Tiếp đến, loại bỏ quần áo ẩm ướt mà bệnh nhân đang mặc, đắp chăn mền hoặc bất cứ vật dụng nào sẵn có để làm ấm cho bệnh nhân, giảm sự mất nhiệt kết hợp với sản xuất nhiệt nội tại của cơ thể để tự làm ấm.

Trường hợp nặng, sau khi ủ ấm cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không hơ lửa sưởi ấm ngay vùng bị lạnh cóng sẽ khiến rộp da, vỡ mạch máu. Không chà xát hoặc xoa bóp phần cơ thể bị lạnh cóng để tránh gây tổn thương cho các mô, tránh kích thích tim.