Thời tiết Hà Nội hôm nay 26/5 nắng nóng trên 40 độ

Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt ngày 26/5

Thời tiết hôm nay 26/5 tiếp tục ghi nhận nền nhiệt rất cao tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là miền Bắc và Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Độ ẩm thấp nhất trong ngày chỉ khoảng 40 đến 45%, khiến cảm giác oi bức tăng mạnh. Đây được đánh giá là một trong những đợt nắng nóng có cường độ cao nhất từ đầu mùa hè đến nay.

Tại Hà Nội, thời tiết duy trì trạng thái ít mây, nắng nóng đặc biệt gay gắt suốt cả ngày. Nhiệt độ cao nhất dao động 39 đến 40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Ban đêm trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ C. Gió tây nam đến nam cấp 2 đến 3.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới có gì đặc biệt?

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương thuộc phía Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt 37 đến 40 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên có nền nhiệt thấp hơn, phổ biến 31 đến 34 độ C.

Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là tâm điểm nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì mức nhiệt 35 đến 38 độ C, một số nơi vượt 40 độ C.

Theo dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 và dịu dần từ ngày 28/5. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có thể tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng đến ngày 28/5 trước khi giảm cường độ từ ngày 29/5.

Thời tiết TP. HCM 10 ngày tới thay đổi ra sao?

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

TP Hồ Chí Minh hôm nay có nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo dông lốc trên biển

Ngoài diễn biến nắng nóng trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo mưa dông trên nhiều vùng biển.

Ngày và đêm 26/5, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, cùng vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 đến 7, sóng biển cao trên 2 m. Bắc vịnh Bắc Bộ có gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh rủi ro.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 26/5

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 28 đến 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 28 đến 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.