Ngọc Trinh ‘lột xác’ trong phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ’

Sáng 18/4, nhà sản xuất Runup Vietnam công bố poster đầu tiên của Thẩm mỹ viện âm phủ, hé lộ tạo hình gây ám ảnh của Ngọc Trinh. Trong poster, nữ chính xuất hiện ở góc chụp ngược, nằm trên bàn phẫu thuật với biểu cảm sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ khi một lưỡi dao mổ kề sát khuôn mặt.

Cùng với First poster, đoạn phim Firstlook Thẩm mỹ viện âm phủ chưa đầy một phút bao phủ bởi bóng tối, nhấn vào chi tiết nữ chính Ngọc Trinh liên tục bị một thế lực bí ẩn đeo bám và hù dọa. Không còn vẻ ngoài điệu đà, gợi cảm như ở các phim khác, “nữ hoàng nội y” gây tò mò với gương mặt lúc dính máu, khi thảng thốt, lúc hoảng sợ.

'Thẩm mỹ viện âm phủ’ dự kiến khởi chiếu 8/5/2026.

Cùng với đó, đoạn phim bước đầu khai màn nghi lễ quỷ ám với vật hiến tế là sắc đẹp đàn bà, mở ra đề tài mới mẻ chưa từng xuất hiện trong dòng phim kinh dị Việt. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ: “Vai diễn của Ngọc Trinh sẽ là ‘con mồi’ cho những thế lực hắc ám, đồng thời cũng là một phụ nữ cứng cỏi, tự tìm cách sinh tồn qua cả những hoàn cảnh chưa bao giờ nghĩ tới”.

Dù đảm nhận vai nữ chính, có khoảng thời gian khá dài sống cùng nhân vật, Ngọc Trinh không tránh khỏi cảm giác rợn người khi xem First poster và First look của Thẩm mỹ viện âm phủ. Cô chia sẻ, dù mới là những lát cắt nhỏ, phim đã gợi ra được cảm giác bất an và ám ảnh. Điều này gieo cho cô cảm giác hiếu kỳ về câu chuyện phía sau. Lúc quay, Ngọc Trinh tập trung hoàn toàn vào nhân vật nên khi xem Firstlook với hiệu ứng âm thanh chỉn chu, cô nhìn thấy một màu sắc khác của câu chuyện.

Với một ngôi sao của lĩnh vực giải trí và thời trang như Ngọc Trinh, đóng phim kinh dị liên quan thế giới sắc đẹp là một trải nghiệm đặc biệt. Người đẹp tâm sự: “Kịch bản phim đặt ra câu hỏi: khi con người quá ám ảnh với vẻ đẹp thì điều gì sẽ xảy ra. Với Trinh, đây là một sự liên tưởng rất thú vị. Là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Trinh hiểu áp lực về ngoại hình hoàn hảo. Bộ phim cho chúng ta nhìn lại câu chuyện đó ở một góc độ khác, vừa thực tế, vừa có phần rùng rợn. Và chính điều đó làm cho nhân vật trở nên nhiều lớp cảm xúc hơn”.

Dù tay ngang diễn xuất, Ngọc Trinh luôn dành tâm huyết, thái độ nghiêm túc cho mỗi lần bước lên màn ảnh, Thẩm mỹ viện âm phủ cũng không ngoại lệ. Lần trở lại này, cô muốn khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của mình, không chỉ là vai diễn gắn với nhan sắc, mà là người có nội tâm, có nỗi sợ và có những góc tối mà trước đây Trinh chưa từng thể hiện trên màn ảnh.

“Mỗi vai diễn đều là một cơ hội để mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Và với Thẩm mỹ viện âm phủ, Trinh hy vọng khán giả sẽ thấy một Ngọc Trinh trưởng thành hơn trong diễn xuất và sẵn sàng thử những màu sắc mới”, chân dài bày tỏ.

Không chỉ là kỳ vọng của cá nhân Ngọc Trinh, đây cũng là điều tâm đắc của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng ở dự án này. Anh cho biết: “Ngọc Trinh trong Thẩm mỹ viện âm phủ sẽ mang một hình ảnh khác tất cả những vai cô từng đóng, với nghề nghiệp khác, nội tâm khác. Tôi và ê-kíp đều tò mò đón xem, hy vọng khán giả cũng vậy”.

Lý giải về việc mời Ngọc Trinh đóng vai chính trong Thẩm mỹ viện âm phủ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chỉ ra nhiều phim lựa chọn nữ chính xinh đẹp nhằm tạo cảm giác họ trở nên mỏng manh hơn trước những yếu tố hay thế lực kinh dị, qua đó khơi gợi sự đồng cảm và đồng hành với khán giả. Và với một bộ phim nỗi sợ liên quan tới sắc đẹp như dự án lần này, sự góp mặt của Ngọc Trinh càng thêm hợp lý. Nhà làm phim nhận định Ngọc Trinh luôn tin tưởng vào ê-kíp và hết mình với khả năng của cô, từ những thử thách về mặt vật lý cho tới những khó khăn về nội tâm.

Thẩm mỹ viện âm phủ dự kiến ra rạp ngày 8/5/2026, giữa lúc dòng phim kinh dị ngày càng phổ biến nhưng có dấu hiệu bão hòa trên thị trường điện ảnh Việt Nam. Là người lèo lái “con tàu” này, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng không phủ nhận cả tiềm năng lẫn thách thức của dự án.

Anh chia sẻ: “Một thể loại phim được nhiều nhà sản xuất chọn làm cho thấy sức hút về mặt giải trí của nó. Mặt khác, việc quen thuộc với thể loại kinh dị khiến khán giả sẽ có tiêu chuẩn ngày càng khắt khe hơn đối với chất lượng, đòi hỏi người làm phải liên tục sáng tạo ra những thứ mới về ý tưởng, câu chuyện và quan trọng là sự giải trí trong tính kinh dị. Với Thẩm mỹ viện âm phủ, tôi mong mình và ê-kíp sẽ tạo ra được những nỗi sợ theo một cách mới lạ hơn, vừa khó đoán vừa mang đậm tính giải trí cho khán giả”.

Đây là dự án tiếp theo của Nguyễn Hữu Hoàng sau các phim mang màu sắc tâm lý ly kỳ và kinh dị: Ống kính sát nhân, Song song, Ma da. Anh là một trong những đạo diễn trẻ có phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, bước chân vào showbiz trong vai trò người mẫu và trở nên nổi tiếng nhờ vẻ đẹp gợi cảm, được mệnh danh “nữ hoàng nội y”. Năm 2016, cô lần đầu thử sức diễn xuất trong Vòng eo 56 - bộ phim dựa theo câu chuyện thật của cuộc đời cô. Sau này, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, ‘Em’ là của em, Chị chị em em 2, Chị dâu. Ngọc Trinh cho biết bản thân bước vào diễn xuất với tâm thế của một diễn viên tay ngang, chủ yếu dựa vào cảm xúc và không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm trên phim trường. Ở các vai diễn gần đây, cô được nhận xét diễn xuất ngày càng tiến bộ.

