Mừng sinh nhật 29 năm, VinaPhone mang đến nhiều phần quà giá trị

Theo đó, chương trình dành cho các khách hàng là thuê bao di động và internet băng rộng của VNPT. Tất cả các thuê bao di động VinaPhone (bao gồm trả trước và trả sau) sẽ nhận mã dự thưởng (MDT) khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước từ 50.000 đồng trở lên hoặc hòa mạng mới. Tương tự, thuê bao ineternet VNPT cũng sẽ đủ điều kiện tham gia khi lắp đặt dịch vụ mới hoặc nâng cấp gói hiện hữu và thanh toán tối thiểu 3 tháng cước.

Hệ thống của VNPT sẽ tự động gửi MDT về số điện thoại từ đầu số 1558. Mỗi 50.000 đồng giá trị thanh toán hoặc cước gói dịch vụ tương ứng sẽ được quy đổi thành 01 mã MDT. Khách hàng nâng gói internet VNPT sẽ nhân đôi MDT. Khách hàng đăng ký mới công nghệ XGSPON sẽ được nhận thêm 02 MDT.

“Sinh nhật vui – Khui quà chất” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng

“Sinh nhật vui - Khui quà chất” còn rất nhiều sản phẩm công nghệ “hot trend” có tổng giá trị lên tới gần 4 tỷ đồng như Camera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo trị giá 19 triệu đồng, Máy ảnh Fujifilm Instax Mini Evo trị giá 7,5 triệu đồng, Điện thoại Raisecom M6511/T189…

Chương trình quay thưởng bao gồm:

Giải ngày (dành riêng cho thuê bao di động): Khách hàng chủ động tự quay trên ứng dụng My VNPT trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được MDT.

Giải Tuần (dành cho thuê bao Internet băng rộng): Sẽ được hệ thống tự động quay thưởng trên các mã hợp lệ phát sinh trong tuần đó.

Khách hàng có thể kiểm tra MDT qua My VNPT, nhắn MDT gửi 1558 (miễn phí), hoặc truy cập https://khuyenmai.vinaphone.com.vn. Danh sách trúng thưởng được công bố và cập nhật hàng tuần.