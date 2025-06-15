VinaPhone khắc phục hoàn toàn sự cố mạng gián đoạn liên lạc

VinaPhone gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng vào trưa nay, ngày 14/6/2025. Sự cố này làm gián đoạn hoàn toàn dịch vụ liên lạc của nhiều khách hàng tại một số khu vực trên toàn quốc. Nhiều thuê bao VinaPhone bất ngờ mất kết nối, ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội phản ánh về sự cố của nhà mạng Vinaphone. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi phát hiện sự cố, đội ngũ kỹ thuật VinaPhone đã triển khai biện pháp khắc phục khẩn cấp. Các chuyên gia kỹ thuật làm việc liên tục để phục hồi hệ thống mạng về trạng thái bình thường. Quá trình sửa chữa diễn ra trong vài giờ với sự nỗ lực tối đa của toàn bộ đội ngũ.

VinaPhone chính thức thông báo sự cố gián đoạn liên lạc mạng đã được khắc phục hoàn toàn. Tất cả thuê bao hiện có thể sử dụng dịch vụ gọi thoại, nhắn tin và internet di động như bình thường. Chất lượng tín hiệu và tốc độ kết nối đã trở về mức ổn định.

Nhà mạng này chân thành xin lỗi khách hàng vì những bất tiện xảy ra trong thời gian sự cố. VinaPhone cam kết tăng cường đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ để tránh tình trạng tương tự trong tương lai. Công ty cũng bày tỏ sự biết ơn với sự thông cảm và chia sẻ của khách hàng.