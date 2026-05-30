Zalo tiếp tục nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho nhiều nhóm người dùng

Để giải quyết sự đứt gãy trong trải nghiệm số, tư duy thiết kế sản phẩm công nghệ hiện đại bắt buộc phải chuyển dịch sang phương thức thiết kế bao trùm (Inclusive Design) và thiết kế hỗ trợ tiếp cận (Design for Accessibility). Là một nền tảng số có lượng người dùng thường xuyên cao nhất Việt Nam, Zalo đã và đang tiếp tục hoàn thiện các tính năng cũng như ứng dụng AI để giải quyết giúp người dùng dù là bất cứ ai cũng có cơ hội tiếp cận với nền tảng số.

Nguyễn Việt Tiến, một học sinh lớp 10 tại Hà Nội, hiện đang là một trong khoảng 2 triệu người khiếm thị và người mù tại Việt Nam có cơ hội sử dụng tính năng VoiceOver thường xuyên để có thể nghe được những thông tin hiển thị trên màn hình điện thoại. Việt Tiến chia sẻ: "Vai trò cốt lõi của công nghệ không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, mà là tạo ra sự công bằng trong cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục và việc làm cho những người yếu thế".

Zalo tiếp tục nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho người dùng tại Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu của những người dùng như Việt Tiến, Zalo đã liên tục cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng của đa dạng nhóm người dùng. Qua đó, người khiếm thị có thể sử dụng tính năng VoiceOver được tích hợp trên Zalo bằng cách chạm vào màn hình và nghe thiết bị đọc nội dung hiển thị trên màn hình. Giải pháp công nghệ này giúp tăng cường khả năng tự chủ của người khiếm thị khi họ có thể tự mình đọc một tin nhắn, trả lời bạn bè, gọi điện cho người thân hay tham gia những cuộc trò chuyện hàng ngày mà không cần phụ thuộc vào ai khác.

Hay với những người khiếm thính hay người cao tuổi gặp trở ngại về việc nghe, tính năng phụ đề cuộc gọi (Call Caption) giúp nâng cao hiệu quả liên lạc. Cụ thể, Call Caption cho phép hiển thị lời nói của người đối diện thành chữ theo thời gian thực trên màn hình video call. Người dùng từ đó dễ dàng theo dõi cuộc trò chuyện hơn khi âm thanh không đủ to, rõ. Ngoài ra, người cao tuổi có thể dễ dàng điều chỉnh font chữ để tối ưu hóa trải nghiệm đọc màn hình với tính năng Big font size.

Người cao tuổi bật tính năng Call Caption để dễ dàng theo dõi cuộc trò chuyện

Với đối tượng người lao động phổ thông, một trong những tính năng được sử dụng rộng rãi là soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói (Dictation). Người dùng có thể nói trực tiếp vào thiết bị để chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhanh chóng, giúp họ giảm thời gian cho việc gõ bàn phím trên điện thoại. Tính năng này đặc biệt hữu ích với tài xế công nghệ hay người dùng không quen gõ bàn phím. Ước tính có khoảng 8,2 triệu người dùng sử dụng tính năng Dictation trên Zalo mỗi tháng.

Tính năng Dictation trên ứng dụng Zalo

Theo ước tính từ Zalo, có khoảng 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI mỗi tháng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các tính năng trên nền tảng nhắn tin Zalo đã giúp tăng năng lực tiếp cận công nghệ cho nhiều nhóm người dùng tưởng chừng như bị “bỏ quên” trong dòng chảy số của thời đại.

Đại diện Zalo chia sẻ về khả năng tiếp cận trên nền tảng tại sự kiện “Build Accessible Experiences on iOS”

Với sứ mệnh “Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam”, Zalo không ngừng nỗ lực để mang lại trải nghiệm giao tiếp thuận tiện, dễ dàng, và chủ động cho mọi đối tượng người dùng. Trong sự kiện “Build Accessible Experiences on iOS” vừa diễn ra tại Singapore nhân ngày Global Accessibility Awareness Day (GAAD), ngày Nhận thức toàn cầu về khả năng tiếp cận, đại diện Zalo, anh Nguyễn Hữu Đức đã có bài chia sẻ, anh nói: “Trong tương lai, Zalo sẽ tiếp tục đầu tư và hoàn thiện thêm nhiều tính năng giúp tăng cường khả năng tiếp cận của nhiều nhóm người dùng trong xã hội - đặc biệt là các nhóm yếu thế, như các tính năng Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói (Dictation), Chuyển tin nhắn âm thanh thành văn bản (Voice to Text), Đọc văn bản (Text to Speech), tăng cỡ chữ lớn cho người dùng, hay phụ đề cuộc gọi (Call Caption). Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật mà còn là làm cho sản phẩm trở nên dễ tiếp cận với mọi người dùng trong cuộc sống hàng ngày".