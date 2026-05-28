Ban lãnh đạo mới với tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối

Buổi lễ công bố quyết định diễn ra vào chiều 26/5/2026 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), với sự chứng kiến của Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Thứ trưởng Hoàng Minh. Theo các quyết định được công bố, PGS.TS Đặng Hoài Bắc chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) với nhiệm kỳ 5 năm. Bên cạnh đó, ba phó giám đốc cũng được bổ nhiệm gồm GS.TS Từ Minh Phương, PGS.TS Trần Quang Anh và TS Nguyễn Trung Kiên.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân chúc mừng PGS.TS Đặng Hoài Bắc được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT. Ảnh: Bộ KH&CN

Ban lãnh đạo mới đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm tuyệt đối trong quá trình lấy ý kiến nội bộ trước khi ra quyết định chính thức. Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao kết quả này và nhìn nhận đây là nền tảng cực kỳ quan trọng đối với một cơ sở giáo dục đại học, bởi sự đồng thuận từ tập thể chính là tiền đề để ban lãnh đạo triển khai các chủ trương lớn một cách thuận lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân không chỉ chúc mừng mà còn chia sẻ tâm tư về áp lực thực tế mà người đứng đầu một trường đại học phải gánh vác. Dẫn kinh nghiệm từ hiệu trưởng các đại học lớn trên thế giới, Bộ trưởng chỉ ra năm vấn đề trọng tâm mà lãnh đạo PTIT cần giải quyết được trong nhiệm kỳ mới.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Bộ KH&CN

PGS.TS Đặng Hoài Bắc và định hướng phát triển của PTIT

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức, PGS.TS Đặng Hoài Bắc khẳng định Ban lãnh đạo sẽ tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị đại học và phát triển đội ngũ nhà khoa học, giảng viên chất lượng cao. Đây là bốn trụ cột định hướng mà PGS.TS Đặng Hoài Bắc xác định sẽ dẫn dắt PTIT trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Bốn định hướng mà PGS.TS Đặng Hoài Bắc vừa đề ra đặt trong bối cảnh Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã nhận định, các trường đại học tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh. Theo Bộ trưởng, điều quan trọng nhất PTIT phải làm được là xác định bản sắc riêng và phát huy lợi thế đặc thù của mình, thay vì chạy theo xu hướng chung một cách thụ động. Với lịch sử đào tạo gắn liền với ngành bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, PTIT giữ một vị trí khó có trường nào thay thế được trong hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghệ của Việt Nam. Thách thức thực sự là ban lãnh đạo mới khai thác lợi thế đó đến đâu và chuyển hóa thành kết quả cụ thể như thế nào trong những năm sắp tới.