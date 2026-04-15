Alpha Works đẩy mạnh hiện diện tại châu Á - Thái Bình Dương

Thông qua dòng sản phẩm mới GEN BEAT đang được trình diễn tại Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 2026, Alpha Works tiếp tục đẩy mạnh chiến lược sản phẩm tại châu Á - Thái Bình Dương.

Alpha Works tham gia riển lãm Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 2026

Ở lần thứ hai tham gia triển lãm, thương hiệu âm thanh Alpha Works đã mang đến trình diễn toàn bộ danh mục sản phẩm gồm loa tiệc, loa di động, loa phong cách retro và tai nghe. Trong đó tâm điểm là dòng loa flagship AW-W99.

Tâm điểm của thị trường châu Á -Thái Bình Dường sẽ là dòng loa flagship AW-W99

Đây là mẫu loa cao cấp nhất trong dòng loa W-Series từ Alpha Works, với thiết kế theo phong cách lifestyle retro, hướng đến nhóm khách hàng cá tính, đam mê âm nhạc và thẩm mỹ. Tiền thân của W99 chính là hai mẫu loa đã được đông đảo người dùng khu vực Đông Nam Á đánh giá cao, đó là W39 và W89.

Không chỉ kế thừa với phiên bản đầy đủ nhất, AW-W99 sở hữu âm thanh chuẩn Sound by Audiofrog, kết nối Bluetooth 6.0 và công nghệ Auracast trên một thiết kế cổ điển không lỗi thời.

Dòng sản phẩm mới Portable Lifestyle Retro AW-W99 còn được tối ưu cho đa dạng nhu cầu sử dụng. Đặc biệt nhất vẫn là các mode preset được thiết lập sẵn cho cả nhu cầu nghe nhạc và karaoke. Loa được đi kèm với 02 micro với độ hoàn thiện cao về chất lượng và hỗ trợ giọng hát mượt mà theo phong cách karaoke đặc trưng của thị trường châu Á.

Bên cạnh đó là dòng loa tiệc GEN BEAT

Ngoài ra, thương hiệu âm thanh Alpha Works còn mang đến Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 2026 dòng loa tiệc GEN BEAT. Đây là dòng loa tiệc được thiết kế cho người dùng trẻ với 6 mẫu loa được chia thành ba nhóm chính để đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng khách hàng riêng biệt. Theo đó, GEN BEAT X cho người dùng di động, GEN BEAT 100 Series (100, 110, 120) cho không gian phòng khách và nhóm nhỏ và GEN BEAT 500 Series (510, 520) cho tiệc ngoài trời quy mô lớn.

Với công suất liên tục (RMS) của dòng sản phẩm dao động từ 60W đến 520W, riêng GEN BEAT 520 đạt công suất cực đại 1.400W. Mẫu di động GEN BEAT X có công suất đỉnh 300W, chuẩn kháng nước IPX4 và đi kèm 2 micro không dây.

Điểm nhấn đáng chú ý của các mẫu loa W-Series và GEN BEAT mới của Alpha Works đó là đều mang thương hiệu âm thanh "Sound by Audiofrog". Đây là kết quả hợp tác R&D giữa Alpha Works và Audiofrog, hai thương hiệu âm thanh từ Mỹ do ông Andy Wehmeyer đồng sáng lập.

Được biết, ông Wehmeyer đã có hơn 30 năm kinh nghiệm thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống âm thanh, hiện đang trực tiếp dẫn dắt nhóm kỹ thuật Alpha Works Sound by Audiofrog, phụ trách thuật toán tuning, mô phỏng âm học và tối ưu hóa chất lượng âm thanh.

Chính vì thế, GEN BEAT đã được tinh chỉnh theo xu hướng âm thanh "V-shape", với đặc trưng của dải âm trầm sâu và âm cao nổi bật, để tạo không gian sôi động của các buổi tiệc tùng nhưng vẫn giữ được độ rõ ràng ở âm lượng lớn. Chuẩn tinh chỉnh này tạo nên chất âm đặc trưng Alpha Works cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Đáng chú ý, GEN BEAT có đến hai chế độ riêng biệt để người dùng có thể lựa chọn cho phù hợp, đó là chế độ Music và chế độ Karaoke. Ở chế độ Music tối ưu hóa toàn dải âm thanh tạo nên chất sôi động đặc trưng, trong khi đó ở chế độ Karaoke loa sẽ tự động xử lý hiệu ứng Echo và Reverb cho micro để giọng hát được tôn lên trong khi vẫn phối hợp mượt mà với nhạc nền.

Gian hàng Alpha Works tại Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 2026

Gian hàng Alpha Works tại Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 2026

Gian hàng Alpha Works tại Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 2026

Khách tham quan gian hàng Alpha Works tại Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 2026

Cả sáu mẫu loa GEN BEAT đều hỗ trợ công nghệ kết nối không dây mới nhất, ghép đôi TWS để mở rộng không gian âm thanh và đèn LED RGB tạo không khí cho buổi tiệc.

Tại Việt Nam, nơi Alpha Works xác định sẽ đặt trung tâm R&D cho khu vực Đông Nam Á, đội ngũ kỹ sư và đội ngũ sáng tạo tại đây sẽ trực tiếp với chuyên gia Mỹ để phát triển và chuẩn hóa chất lượng âm thanh của thương hiệu.

"Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường ưu tiên hàng đầu của Alpha Works. Đây chính là thị trường mà chúng tôi xây dựng toàn bộ thương hiệu này hướng đến. Nguồn năng lượng ở đây, cách mọi người kết nối qua âm nhạc và những buổi tụ họp, là thứ chúng tôi thiết kế các sản phẩm âm thanh để phục vụ từng ngày. Hong Kong Electronics Fair là nơi chúng tôi muốn cả khu vực nhìn thấy điều đó rõ ràng." Claff Yeap, Giám đốc phát triển thị trường toàn cầu Alpha Works cho biết.

Gian hàng Alpha Works tại Hong Kong Electronics Fair 2026 đặt tại 1E-C17, Sảnh Hall of Fame - Digital Entertainment, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông

Triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày16 tháng 4 năm 2026.