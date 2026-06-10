Không chỉ sở hữu công nghệ âm thanh mới mà cả JBL Xtreme 5 và JBL Go 5 còn được trang bị khả năng chống nước và chống bụi chuẩn IP68, cùng phần viền cao su gia cường giúp hạn chế hư hỏng khi va đập hoặc rơi rớt trong quá trình sử dụng. Giúp mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và nguồn năng lượng tích cực cho mọi cuộc vui.

JBL Xtreme 5

Chia sẻ chi tiết hơn về JBL Xtreme 5, phía JBL cho biết, nhờ được thiết kế lại hoàn toàn về mặt âm học với hệ thống hai loa tweeter, một loa subwoofer cùng công suất đầu ra được nâng cấp nên Xtreme 5 có âm lượng lớn hơn và dải trầm sâu hơn tới 10% so với thế hệ trước.

JBL Xtreme 5

Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là công nghệ AI Sound Boost, cho phép phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm giảm biến dạng tiếng khi phát ở âm lượng cao. Đồng thời, Smart EQ Mode sử dụng AI để tự động nhận diện nội dung đang phát và tối ưu chế độ âm thanh phù hợp cho nhạc hoặc giọng nói theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm nghe tự nhiên và cân bằng hơn mà không phải chuyển đổi thủ công các preset tương ứng khi thay đổi nội dung chơi.

JBL Go 5

Còn về người anh em JBL Go 5, đây sẽ tiếp tục là sản phẩm loa di động có kích thước nhỏ nhưng có võ. Người dùng không phải đánh đổi chất lượng âm thanh mà ngược lại với thiết kế kiểu mới, logo dạng đường viền nổi toàn mới không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện hiệu suất âm thanh, giúp loa phát lớn hơn khoảng 10% so với thế hệ trước.

Đặc biệt, công nghệ AirTouch trên loa cho phép người dùng ghép đôi hai loa JBL Go 5 lại với nhau thông qua chế độ stereo chỉ bằng cách chạm hai loa vào nhau là sẽ có ngay trải nghiệm âm thanh ấn tượng và không kém phần trực quan, khác biệt.

JBL Go 5

Đặc biệt trong lần ra mắt bộ đôi loa di động thế hệ mới này, JBL cũng lần đầu tiên trang bị hệ thống led Ambient Edge Light trên cả hai sản phẩm.

Theo đó, ở JBL Go 5, dải đèn LED kết hợp với các tín hiệu hiển thị trực quan giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái hoạt động, kết nối Bluetooth, dung lượng pin hay chế độ Auracast.

BL Go 5, dải đèn LED kết hợp với các tín hiệu hiển thị trực quan

Trong khi đó ở JBL Xtreme 5, hệ thống đèn Ambient Edge Light được nâng cấp với nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau như Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop và Neon, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phong cách phù hợp từ những bữa tiệc sôi động đến các buổi tụ họp thư giãn.

JBL Xtreme 5 còn được bổ sung thiết kế chân đế mới giúp loa đứng vững hơn trên nhiều bề mặt khác nhau.

Dù là những chuyến phượt cuối tuần, buổi tiệc ngoài trời hay đơn giản là mang âm nhạc theo bên mình mỗi ngày, JBL Xtreme 5 và JBL Go 5 đều được tạo ra để “hòa nhịp” với mọi hành trình.

JBL Xtreme 5 sẽ được bán ra với giá 9,590,000 đồng, còn BL Go 5 sẽ có giá 1,290,000 đồng.