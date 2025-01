JBL giảm sốc đến hơn 50% một số sản phẩm

Theo đó, mức giá giảm sốc nhất lên đến 56% thuộc về QuantumSOUND Signature với driver lớn 8.6mm, được chế tác cùng công nghệ âm thanh gaming độc quyền JBL QuantumSOUND Signature. Đây là mẫu tai nghe nhỏ gọn, hướng đến game thủ, giúp bạn tránh khỏi những chiếc tai nghe to và rườm rà, sẵn sàng lắng nghe đối thủ, đưa bản thân mình chìm đắm vào thế giới của gaming di động.

Sản phẩm hiện đang có giá 890,000 đồng, giảm còn 390,000 đồng

Sản phẩm có mức giảm đáng chú ý thứ 2 trong đợt siêu sale này của JBL chính là chiếc loa di động siêu nhỏ gọn JBL Go 3. Với khả năng kháng bụi kháng nước chuẩn IP67, Go 3 sẵn sàng cùng bạn chinh phục mọi chuyến đi, từ lên rừng cho tới xuống biển, thậm chí là cả khi vào hang. Là một chiếc loa nhỏ nhưng có võ, Go 3 có thể cho đến 5 giờ phát nhạc chỉ với một lần sạc. Khả năng truyền phát không dây qua Bluetooth một cách dễ dàng.

Với kiểu dáng siêu gọn nhẹ, bề mặt chất liệu màu sắc cá tính, Go 3 sẽ nâng tầm giai điệu với âm thanh JBL Pro Sound. Dây móc tiện lợi để bạn xỏ tay hay treo ở mọi nơi. Go 3 trình diện với những sắc thái họa tiết màu sắc độc đáo mới, lấy cảm hứng từ xu hướng thời trang đường phố mới nhất mang đến vẻ bề ngoài 'chất lừ' cũng như âm thanh bên trong.

Sản phẩm hiện đang có giá 1,090,000 giảm còn 499,000 đồng.

Nếu bạn vẫn từng mong chờ được sở hữu một chiếc tai nghe True wireless chất lượng, thì đây chính là cơ hội hiếm có để bạn sở hữu JBL Tune 230NC TWS. Với tính năng chống ồn thông minh chủ động, bạn chỉ cần nghe thứ bạn cần nghe và gạt đi những thứ bạn không muốn. Thông qua chế độ Chống ồn chủ động cùng công nghệ 2 micro chuyên dụng để cô lập tiếng ồn, JBL Tune 230NC TWS sẽ giúp bạn tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Trong khi chế độ Môi trường thông minh (Ambient Aware) sẽ giúp bạn không bỏ lỡ những âm thanh xung quanh khi cần thiết, để luôn cảm thấy tự tin và an toàn bước đi. Và Chế độ xuyên âm (TalkThru) sẽ giúp bạn có thể trò chuyện với mọi người xung quanh ngay tức thì mà không cần tháo tai nghe. Việc tận hưởng cảm giác nghe nhạc, gọi điện thoại rảnh tay chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

JBL Tune 230NC TWS cho thời gian nghe nhạc đỉnh cao, lên đến hơn 30 giờ, bao gồm 8 giờ nghe nhạc liên tục và 24 giờ khi đi kèm hộp sạc.

Sản phẩm hiện đang có giá 2,490,000 giảm còn 1,190,000 đồng

Sản phẩm cuối cùng nằm trong chương trình siêu sale nhân dịp Black Friday lần này của JBL chính là mẫu loa di động PartyBox On-The-Go.

Với công suất lên đến 100watt, kết hợp cùng công nghệ âm thanh JBL Pro Sound, JBL PartyBox On-The-Go giúp bạn không bỏ lỡ bất cứ cuộc chơi nào dù là trong nhà hay ngoài trời. Với chất âm chi tiết sắc nét, dải mid tự nhiên, dải bass mạnh mẽ, cùng với chế độ tăng cường Bass Boost, JBL PartyBox On-The-Go sẵn sàng cùng bạn thắp sáng cuộc vui từ màn trình diễn ánh đèn độc đáo.

Hai chiếc micro tặng kèm với tầm thu phát lên tới 10 mét, cùng khả năng phát nhạc liên tục lên đến 6 giờ và có thể tái nạp bằng pin sạc dự phòng… Chưa kể, thiết kế dây đeo êm ái, công cụ mở nắp chai, cùng chuẩn kháng nước IPX4, loa JBL PartyBox On-The-Go có mọi thứ bạn cần để khởi đầu bữa tiệc.

Sản phẩm hiện có giá 8,590,000, giảm còn 5,990,000 đồng

