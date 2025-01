Chào hè, JBL ra mắt loạt loa di động và PartyBox mới

Theo đó, các dòng loa bluetooth và loa tiệc PartyBox mới nhất của JBL được trang bị công nghệ AuracastTM độc quyền, dễ dàng kết nối với bạn bè. Cụ thể với JBL Xtreme 4 và JBL PartyBox Club 120 thông qua AuracastTM, người dùng sẽ được trải nghiệm âm nhạc đồng bộ hơn bao giờ hết. Bạn có thể hòa mình vào hội nhóm đông đúc hơn chỉ đơn giản bằng một nút nhấn “play” trên danh sách phát chung để mọi người cùng thưởng thức chất lượng âm thanh sống động.

Tạo ấn tượng bằng chất âm JBL Original Pro Sound, cùng hiệu ứng ánh sáng và khả năng kết nối micro dễ dàng, JBL PartyBox Club 120 và JBL PartyBox Stage 320 hứa hẹn mang đến cho bạn những bữa tiệc mùa hè tuyệt vời.

Và để tăng gấp đôi âm lượng và đồng thời nhân đôi trải nghiệm, bạn chỉ cần bật AuracastTM và kết nối PartyBox với bất kỳ loa JBL nào có hỗ trợ AuracastTM.

Bạn cũng có thể thay thế pin trên PartyBox Club 120 hoặc PartyBox Stage 320 dễ dàng để tiếp tục cuộc vui mà không cần lo lắng.

JBL Partybox Club 120 và JBL Partybox Stage 320 được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd) và đã chính thức lên kệ với giá bán

JBL Partybox Club 120: 10.900.000 đồng - duy nhất màu đen

JBL Partybox Stage 320: 15.900.000 đồng - duy nhất màu đen

Bên cạnh đó, JBL cũng đồng thời ra mắt mẫu loa Bluetooth nhỏ gọn JBL Xtreme 4. Đây là mẫu loa nhỏ gọn mang đến cho bạn 24 giờ liên tục để thưởng thức âm nhạc, cộng thêm 6 giờ khi sử dụng chế độ Playtime Boost. Đặc biệt, loa còn có thể làm nhiệm vụ như một pin sạc dự phòng cho điện thoại của bạn. Đồng thời với thiết kế pin thay thế mới, bạn có thể tiếp tục trải nghiệm âm nhạc mạnh mẽ mà không phải lo lắng bị gián đoạn.

JBL Xtreme 4 được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd) và sẽ được bán ra vào ngày 31/05 tới đây với giá bán 7.990.000 đồng, cùng 3 màu sắc “cool” ngầu: Đen; Xanh và Camo.

Một sản phẩm nhỏ gọn hơn nhưng vẫn cho chất âm ấn tượng, phù hợp cho những ngày dài rong chơi trong suốt mùa hè, đó là mẫu loa di động JBL Go 4. Với thiết kế nhỏ gọn chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay nhưng Go 4 vẫn cho chất âm mạnh mẽ. Với sự hỗ trợ của dây móc, JBL Go 4 sẽ giúp bạn mang âm nhạc đến bất kỳ nơi đâu, từ những chuyến đi phượt hấp dẫn đến những buổi tối lãng mạn đi dạo dưới ánh sao.

JBL Go 4 được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd) sẽ bán ra vào ngày 31/5 tới với giá 1.090.000 đồng, cùng 9 phiên bản màu là: Đen quai cam; Hồng; Đen; Xanh; Camo; Xám; Tím; Đỏ; Cát quai xanh