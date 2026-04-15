Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội và ông Vũ Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc MobiWork Việt Nam cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của cả hai bên. Sự hợp tác này là quyết tâm của hai tổ chức trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp phân phối vốn có nhu cầu số hóa cao nhưng vẫn còn thiếu công cụ quản lý tổng thể phù hợp

VNPT Hà Nội và MobiWork Việt Nam ký kết hợp tác tích hợp hóa đơn điện tử DMS chuyển đổi số doanh nghiệp phân phối

Trước đây, một doanh nghiệp phân phối điển hình phải xử lý dữ liệu bán hàng trên một hệ thống, sau đó chuyển tay thủ công sang hệ thống khác để phát hành hóa đơn. Quy trình phân mảnh đó tiêu tốn nhân lực, kéo dài thời gian quyết toán và tạo ra nhiều lỗ hổng sai sót do thao tác con người. Sau khi tích hợp, toàn bộ chuỗi ghi nhận đơn hàng ngoài thị trường, đồng bộ dữ liệu về hệ thống trung tâm cho đến xuất hóa đơn điện tử đều vận hành liên tục trên một nền tảng duy nhất.

Ông Vũ Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc MobiWork Việt Nam, cho rằng việc tích hợp VNPT Invoice vào hệ thống MobiWork DMS giúp loại bỏ hoàn toàn các bước xử lý dữ liệu trung gian, giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công và rút ngắn thời gian quyết toán. Ông xác định đây là bước đi chiến lược của MobiWork trong việc hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ theo mô hình "Best-of-Breed", tức kết nối các giải pháp tốt nhất trên thị trường để phục vụ khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch hóa dữ liệu tài chính ngày càng khắt khe hơn.

VNPT Invoice Inbot: giải pháp quản lý hóa đơn điện tử nhanh chóng, hiệu quả

Từ góc nhìn của VNPT Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao tiềm năng mà sự kết nối này mang lại. Tích hợp VNPT Invoice vào MobiWork DMS mở rộng phạm vi ứng dụng của hóa đơn điện tử, đồng thời đưa dịch vụ tiếp cận trực tiếp tới nhóm doanh nghiệp phân phối, vốn có nhu cầu số hóa cao nhưng lâu nay thiếu công cụ quản lý tổng thể phù hợp.

Thực tế cho thấy bài toán lớn nhất của các doanh nghiệp phân phối hiện nay vượt ra ngoài phạm vi quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh ngoài thị trường. Vấn đề cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát dữ liệu xuyên suốt toàn hệ thống. Khi dữ liệu đơn hàng, khách hàng và hóa đơn được liên thông theo thời gian thực, người quản lý có thể ra quyết định nhanh và chính xác hơn, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Hợp tác giữa VNPT Hà Nội và MobiWork Việt Nam cho thấy thị trường công nghệ doanh nghiệp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo chiều sâu. Thay vì mỗi nhà cung cấp tự thu mình trong một phân khúc giải pháp riêng, các đơn vị công nghệ hàng đầu đang chủ động bắt tay nhau để tạo ra hệ sinh thái số hoàn chỉnh, đáp ứng toàn diện nhu cầu của doanh nghiệp từ vận hành đến tài chính.

Trong tương lai, sự kết hợp giữa nền tảng quản lý kênh phân phối và giải pháp hóa đơn điện tử được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra nhiều giá trị mới, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và vững chắc hơn, đặc biệt khi các quy định về minh bạch dữ liệu tài chính ngày càng siết chặt theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước.