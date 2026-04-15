Sàn việc làm quốc gia ra mắt, kỳ vọng giảm lệch pha cung cầu lao động

Sáng 14/4, Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ vieclam.gov.vn. Nền tảng hiển thị dữ liệu theo ngày, riêng ngày khai trương có gần 54.500 vị trí tuyển dụng, 309 hồ sơ tìm việc và 70 tin tuyển.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khai trương sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Sàn ra đời trong bối cảnh thị trường lao động thiếu kênh kết nối thống nhất. Thông tin tuyển dụng phân tán, thiếu đồng bộ khiến doanh nghiệp khó tìm người phù hợp, còn người lao động thiếu nguồn tra cứu tin cậy.

Dữ liệu tuyển dụng công khai, xác thực người dùng

Hệ thống phân loại việc làm theo nhiều nhóm như lao động phổ thông, khu công nghiệp, bán thời gian, việc làm ngoài nước. Nền tảng cũng chia theo độ tuổi và đối tượng như người cao tuổi, thanh niên, người khuyết tật.

Giao diện Sàn giao dịch việc làm quốc gia hiển thị hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng trong ngày khai trương.

Mỗi tin tuyển dụng nêu rõ mức lương, số lượng, địa điểm, mô tả công việc và chính sách. Người lao động có thể lưu tin hoặc ứng tuyển trực tiếp. Hệ thống yêu cầu đăng nhập qua VNeID hoặc xác thực bằng căn cước công dân để đảm bảo thông tin chính danh.

Cách tiếp cận này giúp tăng độ tin cậy dữ liệu và hạn chế tình trạng thông tin sai lệch. Người lao động dễ tiếp cận việc làm phù hợp, doanh nghiệp giảm rủi ro khi tuyển dụng.

Doanh nghiệp cần kết nối sâu, không dừng ở đăng tin

Ông Koh Tae Yeon, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cho rằng nhân lực gắn trực tiếp với sản xuất, công nghệ và kế hoạch đầu tư dài hạn. Hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực logistic và công nghệ thông tin, dự kiến mở rộng nhu cầu tuyển dụng.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khi nguồn tuyển thiếu và khó giữ chân lao động. Sự lệch pha cung cầu khiến doanh nghiệp không tìm được người phù hợp, trong khi người lao động lại thiếu thông tin chính xác.

Ông đề nghị nền tảng cần đi xa hơn việc đăng tin. Hệ thống cần phân loại dữ liệu theo ngành nghề, kỹ năng và kinh nghiệm để hỗ trợ kết nối thực chất. Khi tích lũy đủ dữ liệu, cơ quan quản lý có thể dùng làm cơ sở xây dựng chính sách lao động.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương: Sàn giao dịch góp phần hình thành phương thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện đại, minh bạch, đồng bộ

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết Việt Nam có khoảng 53,6 triệu lao động, một triệu doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh. Việc kết nối hiệu quả cung cầu lao động trên nền tảng số sẽ giúp giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch và phân bổ nguồn nhân lực hợp lý.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng trở thành kênh trung tâm, thay đổi cách tìm việc và tuyển dụng theo hướng dữ liệu hóa, minh bạch và trực tiếp.