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Ngân hàng OCB khẳng định không liên quan đến 'Tập đoàn tài chính OCB' bị tố lừa đảo

Thế Kiên

Thế Kiên

16:59 | 14/04/2026
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Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa phát đi thông báo chính thức khẳng định không có bất kỳ liên quan nào đến các tổ chức, nền tảng tự xưng như “Tập đoàn tài chính OCB”, “OCB Life”, “OCB Lending”, “OCB Master” hay “Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB Life” đang bị phản ánh có dấu hiệu lừa đảo đầu tư tài chính.
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OCB lên tiếng về “Tập đoàn tài chính OCB” bị tố lừa đảo, khẳng định không liên quan
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) khẳng định không liên quan đến "Tập đoàn tài chính OCB" cùng các tên gọi khác được đề cập như: OCB life, OCB Lending, OCB Master, Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB life…

Theo OCB, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin trên các trang điện tử về vụ việc một số cá nhân bị lừa đầu tư vào mô hình “Tập đoàn tài chính OCB”, dẫn đến thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trong các thông tin này, nhiều tổ chức sử dụng tên gọi chứa cụm từ “OCB”, khiến không ít người hiểu nhầm đây là đơn vị liên quan đến Ngân hàng TMCP Phương Đông.

OCB cho biết việc các tổ chức nói trên gắn “nhãn OCB” vào tên thương mại đã gây nhầm lẫn nghiêm trọng với thương hiệu chính thức của ngân hàng, đồng thời có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo hộ nhãn hiệu và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp.

Ngân hàng nhấn mạnh, thương hiệu “OCB” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp theo quy định pháp luật với tên đầy đủ là Ngân hàng TMCP Phương Đông (tên tiếng Anh: Orient Commercial Joint Stock Bank), tên viết tắt là OCB, theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 223757.

OCB đầu tư hệ thống quản lý gian lận trong ngân hàng số đa kênh OCB đầu tư hệ thống quản lý gian lận trong ngân hàng số đa kênh

Vừa qua, OCB đã hợp tác với IBM triển khai hệ thống quản lý gian lận trên nền tảng IBM® Safer Payments. IBM và đối ...

Đại diện ngân hàng khẳng định, mọi hoạt động của OCB trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đều được cấp phép, quản lý và giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền. OCB hiện là một trong những ngân hàng thương mại được đánh giá có nền tảng tài chính lành mạnh, tăng trưởng ổn định và quản trị theo chuẩn quốc tế.

Theo đó, ngân hàng cho biết đã hoàn thành các hạng mục quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II và được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng bậc tín nhiệm lên Ba - mức thuộc nhóm cao tại thị trường Việt Nam.

Trước việc một số cá nhân, tổ chức sử dụng thương hiệu OCB trái phép, ngân hàng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thanh tra, xác minh, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm buộc chấm dứt hành vi vi phạm.

“Trong trường hợp các hành vi lợi dụng thương hiệu OCB gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ngân hàng và khách hàng chính thống, OCB sẽ thực hiện tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi lợi dụng hình ảnh, thương hiệu để gây nhầm lẫn, lừa đảo và trục lợi”, đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Sự việc tiếp tục là lời cảnh báo tới người dân cần đặc biệt thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc huy động vốn từ những tổ chức sử dụng tên gọi dễ gây nhầm lẫn với các thương hiệu tài chính - ngân hàng uy tín trên thị trường.

Thương hiệu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã được đăng ký bảo hộ theo quy định. Cụ thể: Tên tiếng Việt là Ngân hàng TMCP Phương Đông (Tên tiếng Anh: Orient Commercial Joint Stock Bank. Tên viết tắt: OCB. Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, số 223757)
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
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Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu