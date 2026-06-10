Sáng 10/6, tại Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 với chủ đề “Bản lĩnh nội sinh - Nâng tầm doanh nhân Việt”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tới dự. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đông đảo doanh nhân trẻ trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương các gương mặt Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chúc mừng 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, nhất là 10 gương mặt tiêu biểu nhất được trao danh hiệu TOP 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho rằng doanh nhân trẻ không chỉ là lực lượng tạo việc làm, của cải vật chất và nguồn thu cho ngân sách, mà còn là lực lượng tiên phong đưa những ý tưởng mới thành sản phẩm mới, công nghệ mới thành giá trị mới và những khát vọng mới thành động lực phát triển của đất nước.

Top 100 doanh nhân trẻ 2026 và thế hệ kiến tạo doanh nghiệp số

Lễ tuyên dương Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không chỉ ghi nhận thành tích của các doanh nhân trẻ tiêu biểu mà còn cho thấy bức tranh mới của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Nếu như cách đây một thập niên, các doanh nghiệp khởi nghiệp thường tập trung vào thương mại truyền thống hoặc các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ thì hiện nay, công nghệ số đã trở thành nền tảng phát triển của nhiều doanh nghiệp trẻ.

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chương trình năm nay thu hút 132 hồ sơ tham gia bình chọn. Sau các vòng thẩm định, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc tiêu biểu nhất. Các doanh nghiệp do những doanh nhân này điều hành đạt tổng doanh thu hơn 4.453 tỷ đồng trong năm 2025, tạo việc làm cho 3.726 lao động và đóng góp gần 48,34 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Những con số trên cho thấy lực lượng doanh nhân trẻ không còn là một nhóm khởi nghiệp thử nghiệm mà đang trở thành một thành phần kinh tế quan trọng, góp phần tạo ra tăng trưởng, việc làm và các mô hình kinh doanh mới.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 với gương doanh nhân trẻ khuyết tật.

Từ khởi nghiệp truyền thống đến khởi nghiệp công nghệ

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của cộng đồng doanh nhân trẻ hiện nay là mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đang vận hành trên nền tảng số ngay từ khi thành lập. Thay vì đầu tư hệ thống hạ tầng vật lý lớn như trước đây, doanh nghiệp tận dụng điện toán đám mây, nền tảng thương mại điện tử, các công cụ quản trị trực tuyến và trí tuệ nhân tạo để mở rộng quy mô hoạt động với chi phí thấp hơn.

Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho doanh nghiệp trẻ. Một nhóm sáng lập chỉ vài chục nhân sự vẫn có thể tiếp cận hàng triệu khách hàng thông qua nền tảng số. Năng lực tiếp cận thị trường không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vốn đầu tư ban đầu mà phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng sáng tạo sản phẩm và khai thác dữ liệu khách hàng.

Sự thay đổi này phản ánh quá trình chuyển dịch từ nền kinh tế dựa trên tài sản hữu hình sang nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ. Trong môi trường đó, tốc độ đổi mới trở thành yếu tố quyết định khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

Tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Công nghệ trở thành tiêu chí đánh giá doanh nghiệp trẻ

Một điểm đáng chú ý trong quá trình bình chọn năm nay là các tiêu chí liên quan đến đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ được xem xét kỹ lưỡng hơn so với trước.

Thực tế cho thấy doanh nghiệp trẻ muốn phát triển nhanh và bền vững cần xây dựng năng lực công nghệ ngay từ đầu. Công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành yếu tố cốt lõi quyết định hiệu quả vận hành, khả năng mở rộng thị trường và sức cạnh tranh.

Nhiều doanh nghiệp trong Top 100 hoạt động trong các lĩnh vực như nền tảng số, thương mại điện tử, logistics thông minh, công nghệ tài chính, giáo dục số, nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất thông minh.

Các lĩnh vực này đều có điểm chung là khai thác dữ liệu để tối ưu hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể hiểu hành vi khách hàng nhanh hơn, giảm chi phí vận hành và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì kinh nghiệm chủ quan.

Đây cũng là xu hướng đang diễn ra tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

AI đang tạo lợi thế mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Năm 2026 được xem là giai đoạn trí tuệ nhân tạo bắt đầu đi sâu vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Nếu trước đây AI chủ yếu xuất hiện trong các dự án thử nghiệm thì hiện nay nhiều doanh nghiệp trẻ đã ứng dụng công nghệ này vào chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, marketing, quản lý chuỗi cung ứng và tự động hóa quy trình.

Nhờ AI, doanh nghiệp có thể xử lý khối lượng công việc lớn với nguồn lực hạn chế. Một nhóm khởi nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng tự động, phân tích hành vi người dùng hoặc xây dựng chiến dịch tiếp thị cá nhân hóa mà trước đây chỉ các doanh nghiệp lớn mới thực hiện được.

Điều này tạo ra sự bình đẳng hơn trong cạnh tranh. Khoảng cách giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn đang được thu hẹp nhờ khả năng tiếp cận các công nghệ mới với chi phí ngày càng thấp.

Tuy nhiên, AI cũng đặt ra yêu cầu mới về chất lượng nhân lực. Các doanh nghiệp trẻ không chỉ cần người biết sử dụng công nghệ mà còn cần đội ngũ có khả năng hiểu dữ liệu, xây dựng quy trình và quản trị rủi ro liên quan đến công nghệ số.

Ban Tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026

Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới

Sau hơn một thập niên phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang có dấu hiệu chuyển từ giai đoạn tăng trưởng về số lượng sang giai đoạn nâng cao chất lượng.

Trước đây, nhiều startup tập trung vào việc gọi vốn hoặc mở rộng người dùng. Hiện nay, nhà đầu tư và thị trường quan tâm nhiều hơn đến khả năng tạo doanh thu, hiệu quả kinh doanh và tính bền vững của mô hình.

Điều này khiến các doanh nhân trẻ phải thay đổi tư duy quản trị. Tăng trưởng nhanh vẫn quan trọng nhưng không còn là mục tiêu duy nhất. Khả năng kiểm soát dòng tiền, xây dựng đội ngũ và ứng dụng công nghệ hiệu quả mới là những yếu tố quyết định sự tồn tại lâu dài.

Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 phản ánh khá rõ xu hướng này. Nhiều doanh nghiệp được vinh danh không phải là các startup công nghệ thuần túy mà là những doanh nghiệp biết kết hợp công nghệ với các lĩnh vực truyền thống như sản xuất, nông nghiệp, giáo dục, y tế hoặc dịch vụ.

Đây được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, nơi công nghệ cần được ứng dụng để giải quyết các bài toán thực tế của nền kinh tế.

Anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Thách thức vẫn còn phía trước

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, cộng đồng doanh nhân trẻ vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn.

Khả năng tiếp cận vốn vẫn là rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cho công nghệ, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức mới.

Ngoài ra, tốc độ phát triển của công nghệ cũng khiến vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn hơn. Doanh nghiệp phải liên tục đổi mới nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thế hệ doanh nhân trẻ trong những năm tới.

Kiến tạo lớp doanh nhân mới cho nền kinh tế số

Nhìn từ Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, có thể thấy một thế hệ doanh nhân mới đang hình thành tại Việt Nam. Họ không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các mô hình kinh doanh hiệu quả hơn, giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Trong kỷ nguyên số, năng lực đổi mới sáng tạo sẽ quyết định vị thế của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Những doanh nhân trẻ được vinh danh năm nay có thể chưa phải là các tập đoàn lớn, nhưng họ đang đại diện cho một lực lượng tiên phong trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số.

Đó cũng là lý do danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cá nhân mà còn phản ánh kỳ vọng về một thế hệ doanh nhân mới, những người sẽ góp phần định hình diện mạo kinh tế số Việt Nam trong thập niên tới.