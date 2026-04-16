Xi măng Long Sơn thúc đẩy sản xuất xanh, giữ vững thị phần

Sản xuất ổn định, công suất vượt 10,5 triệu tấn mỗi năm

Công ty Xi măng Long Sơn vận hành 4 dây chuyền đồng bộ với tổng công suất hơn 10,5 triệu tấn mỗi năm, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khu vực có nguồn nguyên liệu được đánh giá là tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng.

Nhà máy Xi măng Long Sơn tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với hệ thống dây chuyền sản xuất quy mô lớn.

Doanh nghiệp tập trung cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và xuất khẩu. Hoạt động sản xuất giữ nhịp ổn định giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng biến động.

Đẩy mạnh sản xuất xanh và chuyển đổi số

Xi măng Long Sơn định hướng phát triển theo mô hình sản xuất xanh, đồng thời áp dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý, vận hành. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả và giảm tác động môi trường.

Việc kết hợp sản xuất xanh với ứng dụng công nghệ tạo nền tảng để doanh nghiệp củng cố vị thế trên thị trường, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, doanh nghiệp thể hiện định hướng đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước, gắn hoạt động sản xuất với mục tiêu tăng trưởng bền vững.