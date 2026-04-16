Doanh nghiệp số

Xi măng Long Sơn thúc đẩy sản xuất xanh, giữ vững thị phần

Thuỳ Linh

Thuỳ Linh

19:05 | 16/04/2026
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Công ty Xi măng Long Sơn duy trì sản xuất ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số và định hướng sản xuất xanh, qua đó củng cố vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
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Sản xuất ổn định, công suất vượt 10,5 triệu tấn mỗi năm

Công ty Xi măng Long Sơn vận hành 4 dây chuyền đồng bộ với tổng công suất hơn 10,5 triệu tấn mỗi năm, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khu vực có nguồn nguyên liệu được đánh giá là tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng.

Xi măng Long Sơn thúc đẩy sản xuất xanh, giữ vững thị phần
Nhà máy Xi măng Long Sơn tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với hệ thống dây chuyền sản xuất quy mô lớn.

Doanh nghiệp tập trung cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và xuất khẩu. Hoạt động sản xuất giữ nhịp ổn định giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng biến động.

Đẩy mạnh sản xuất xanh và chuyển đổi số

Xi măng Long Sơn định hướng phát triển theo mô hình sản xuất xanh, đồng thời áp dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý, vận hành. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả và giảm tác động môi trường.

Việc kết hợp sản xuất xanh với ứng dụng công nghệ tạo nền tảng để doanh nghiệp củng cố vị thế trên thị trường, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, doanh nghiệp thể hiện định hướng đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước, gắn hoạt động sản xuất với mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Xi măng Long Sơn thị trường xi măng việt nam công suất xi măng Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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