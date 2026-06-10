Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm và cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân ái và tinh thần phụng sự của Phật giáo Việt Nam đến với cộng đồng.

Giải cũng là sự ghi nhận đối với những cống hiến bền bỉ của người làm báo; góp phần khẳng định quy mô, uy tín và vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành mang tầm vóc quốc gia. Đồng thời, lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và nhân văn của Phật giáo đang ngày càng thẩm thấu sâu rộng vào đời sống xã hội; khẳng định vai trò của báo chí trong việc truyền tải những thông điệp thiện lành, góp phần xây dựng đời sống đạo đức, văn hóa và xã hội tốt đẹp theo phương châm “Tốt Đạo - Đẹp Đời”.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được phát động từ ngày 6/6/2025 - 5/01/2026, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí với 948 tác phẩm hợp lệ. Các tuyến bài được đầu tư công phu, triển khai bài bản và tổ chức nội dung chặt chẽ, trong đó loại hình báo in và báo điện tử có 669 tác phẩm; phát thanh & truyền hình có 135 tác phẩm; ảnh báo chí có 144 tác phẩm.

Số lượng và chất lượng tác phẩm gửi dự thi đã thể hiện sự quan tâm nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong lĩnh vực thông tin truyền thông Phật giáo. Sự sáng tạo trong cách tiếp cận đề tài của các tác giả, nhóm tác giả - tác phẩm đã làm nên diện mạo phong phú, sinh động của Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Qua các vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc của 104 tác giả - nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí để trao Giải thưởng Giái Báo chí Phật giáo năm 2025.

Giải Nhất loại hình báo in và báo điện tử được trao cho tác phẩm “Theo dấu chân Phật Hoàng” của tác giả Nguyễn Hoàng Dương - Báo Tiền Phong.

Giải Nhất loại hình phát thanh - truyền hình được trao cho tác phẩm “Nắng biên thùy” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn.

Toàn cảnh lễ trao giải.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 01 giải Đặc biệt cho loạt bài “Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” của nhóm tác giả Báo Công an TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao thêm một số giải phụ khác: 01 Giải dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gửi dự thi; 01 Giải dành cho cá nhân có nhiều tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo; 01 Giải cho cá nhân có nhiều Tác phẩm Gửi Dự thi; 03 Giải thưởng là chuyến hành hương tới các Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026).

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 là năm thứ hai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Giải báo chí Phật giáo với chủ đề “Tuyên truyền lối sống tốt đạo đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.

Lễ trao Giải báo chí Phật giáo năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026); đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, Giải báo chí Phật giáo năm 2025 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và cộng tác viên trên cả nước. Điểm nổi bật của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham dự mà còn ở chất lượng chuyên môn và chiều sâu nội dung. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động đời sống Phật giáo, kết nối các giá trị đạo đức truyền thống với những vấn đề xã hội đương đại dưới góc nhìn nhân văn, tỉnh thức và giàu tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

“Giải báo chí Phật giáo năm 2025 cho thấy bước chuyển rõ nét về chiều sâu chuyên môn và giá trị học thuật. Nhiều tác phẩm không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức, nhân văn và trách nhiệm xã hội” - Hòa thượng Thích Gia Quang nhận định.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm tham gia, nhà báo Trần Bá Dung - Trưởng Ban giám khảo chia sẻ, cuộc thi năm nay có nhiều bài viết, phóng sự, tuyến đề tài với sự đầu tư nghiêm túc, công phu; phản ánh sinh động đời sống Phật giáo cũng như những vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn, tỉnh thức và giàu tinh thần phụng sự. Qua đó, góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức tôn giáo, đạo đức nhân văn - nhân bản Phật giáo và tinh thần trách nhiệm xã hội trong bối cảnh truyền thông hiện đại đầy biến động.