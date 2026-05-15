HIOKI mở Trung tâm Dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam

Khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam, HIOKI ra mắt Trung tâm Dịch vụ hậu mãi

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tính ổn định của hệ thống và khả năng vận hành liên tục. Thì dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và tin cậy trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hiệu suất hoạt động và hạn chế gián đoạn. Việc đưa Trung tâm Dịch vụ hậu mãi vào hoạt động nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu này, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ nhà sản xuất kịp thời.

Với Trung tâm Dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam, Hioki sẽ nâng cao tốc độ phản hồi đối với các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của khách hàng. Các vấn đề kỹ thuật được chẩn đoán và xử lý trực tiếp tại phòng thí nghiệm hiện đại ở trụ sở Hà Nội, kết hợp với nền tảng hỗ trợ trực tuyến, từ đó thời gian gián đoạn vận hành được rút ngắn đáng kể so với quy trình gửi thiết bị ra nước ngoài để bảo hành hoặc sửa chữa. Đồng thời qua đó khách hàng cũng có thể đạt tới mục tiêu vận hành liền mạch và hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa chi phí logistics trong toàn bộ quy trình bảo hành và sửa chữa.

Ông Kazuhiro Takezawa, Tổng Giám đốc Hioki Electric Vietnam

Ngoài ra, Trung tâm cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ và toàn diện theo tiêu chuẩn toàn cầu của Hioki. Chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm đến từ trụ sở Nhật Bản phối hợp chặt chẽ cùng kỹ sư Hioki Việt Nam được đào tạo bài bản, sẽ sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt. Mô hình nhân sự này còn là bước đệm quan trọng trong lộ trình hướng đến chứng nhận quốc tế ISO/IEC 17025, nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu chuẩn của khách hàng với độ tin cậy cao.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Kazuhiro Takezawa, Tổng Giám đốc Hioki Electric Vietnam, cho biết: “Đây là cột mốc quan trọng trong cam kết phát triển lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam với việc tăng cường năng lực hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ vòng đời thiết bị. Việc nội địa hóa dịch vụ giúp Hioki phản hồi nhanh hơn, đảm bảo sự ổn định của hệ thống và hỗ trợ khách hàng vận hành hiệu quả hơn trong bối cảnh yêu cầu thị trường ngày càng cao.”

Việc ra mắt Trung tâm Dịch vụ hậu mãi tiếp tục củng cố vị thế của Hioki như một đối tác lâu dài của các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam. Với khả năng hỗ trợ kỹ thuật toàn diện trong nước, bất kể thiết bị được mua tại đâu, Hioki mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Đồng thời, trung tâm cũng góp phần gia tăng giá trị cho hệ thống đối tác phân phối thông qua dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy.

Ông Yasunao Takano, Giám đốc Khối kinh doanh quốc tế kiêm Giám đốc thị trường châu Âu

Đáng chú ý, Hioki là một trong số ít nhà phát triển giải pháp đo kiểm điện quốc tế đầu tư thành lập và vận hành trung tâm dịch vụ hậu mãi trực tiếp tại Việt Nam. Điều này cho thấy định hướng chủ động của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường và khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Cột mốc này sẽ nối tiếp một năm tăng trưởng tích cực của Hioki Electric Vietnam. Cụ thể, trong năm 2025, công ty vượt 57% mục tiêu doanh số bán hàng và ghi nhận mức tăng trưởng 74% so với năm 2024. Hioki đã triển khai thành công 197 dự án cho các khách hàng lớn trong lĩnh vực ô tô, điện tử, linh kiện điện và năng lượng, đóng góp 33% tổng doanh số. Năng lực vận hành cũng được mở rộng nhanh chóng với 25 lô hàng nhập khẩu chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi triển khai chức năng nhập khẩu, đồng thời quy mô nhân sự tăng gấp đôi để phục vụ hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM.