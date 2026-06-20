Theo đại diện ASUS thì tâm điểm của đợt ra mắt này là sự xuất hiện của siêu phẩm ROG Zephyrus Duo, cùng bộ đôi mỏng nhẹ ROG Zephyrus G14 và Zephyrus G16. Bằng việc trang bị vi xử lý Intel thế hệ Panther Lake và card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series, ASUS ROG tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, định nghĩa lại giới hạn của một chiếc laptop gaming.

Laptop 2 màn hình ROG Zephyrus Duo

Cụ thể, ở laptop gaming 2 màn hình 16" đầu tiên trên thế giới ROG Zephyrus Duo, đây được xem là một sản phẩm độc đáo khi trở thành chiếc laptop gaming đầu tiên trên thế giới sở hữu hai màn hình kích thước 16inch ngay trong một thân máy tiêu chuẩn.

Sự khác biệt này cùng chân đế dựng 90 độ bằng hợp kim và bản lề 320 độ hoàn toàn mới của ASUS mang đến cho người dùng sử dụng Zephyrus Duo với 5 chế độ khác nhau giúp gia tăng hiệu suất làm việc, mang đến trải nghiệm liền mạch, bất kể bạn là game thủ, lập trình viên AI Agentic, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Hai màn hình trên ROG Zephyrus Duo đều có khả năng hiển thị cực kỳ ấn tượng OLED độ phân giải 3K tuyệt đẹp, hỗ trợ cảm ứng với tần số quét 120Hz, đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1000 cùng độ phủ màu 100% DCI-P3.

Thiết kế hai màn hình này giúp tăng gấp đôi không gian hiển thị, hỗ trợ hoàn hảo cho các công việc đồ họa, sáng tạo nội dung yêu cầu khả năng hiển thị khắt khe nhất.

Sức mạnh của Zephyrus Duo đến từ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 386H với 16 nhân, 16 luồng và card đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU có TGP tối đa đạt 150W

Sức mạnh của Zephyrus Duo đến từ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 386H với 16 nhân, 16 luồng và card đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU có TGP tối đa đạt 150W. NPU tích hợp mang đến khả năng xử lý AI 50 TOPS, kết hợp cùng sức mạnh từ kiến trúc Blackwell của RTX 50 Series giúp cỗ máy này xử lý mượt mà mọi tựa game AAA và các tác vụ đồ họa chuyên sâu.

Để làm mát phần cứng mạnh mẽ này, ASUS đã trang bị cho ROG Zephyrus Duo giải pháp tản nhiệt phù hợp

Để làm mát phần cứng mạnh mẽ này, ASUS đã trang bị cho ROG Zephyrus Duo giải pháp tản nhiệt phù hợp, điều này lại càng là thử thách với thiết kế 2 màn hình trên cùng một khung máy. ROG Zephyrus Duo trang bị tản nhiệt buồng hơi cao cấp kết hợp với keo kim loại lỏng và 2 quạt giúp tối đa khả năng tản nhiệt cho hệ thống. Khung máy bên trong cũng được thiết kế tạo các luồng gió bên trong, kết hợp với lớp phủ cách nhiệt nano than chì tiên tiến vừa làm mát các linh kiện bên trong vừa giúp màn hình hoạt động ổn định trong ngưỡng nhiệt độ lý tưởng.

ROG Zephyrus DuoROG được trang bị viên pin lớn 90Wh kết hợp với vi xử lý Intel Panther Lake mới nhất mang lại thời lượng pin tối ưu cho người dùng

Là mẫu laptop cao cấp nhất hiện nay của ROG nên máy cũng được trang bị viên pin lớn 90Wh kết hợp với vi xử lý Intel Panther Lake mới nhất mang lại thời lượng pin tối ưu cho người dùng. Khả năng kết nối không dây cũng vươn lên tầm cao mới nhờ chuẩn Wi-Fi 7 kết hợp thiết kế ăng-ten kim loại chuyên dụng, đảm bảo kết nối mạng ổn định, xuyên vật cản tốt ngay cả ở khoảng cách xa.

Hệ thống cổng kết nối toàn diện bao gồm cổng Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 và đầu đọc thẻ nhớ SD Card UHS-II kích thước đầy đủ

Ngoài ra, hệ thống cổng kết nối toàn diện bao gồm cổng Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 và đầu đọc thẻ nhớ SD Card UHS-II kích thước đầy đủ giúp Zephyrus Duo trở thành cỗ máy trạm vừa di động vừa đa nhiệm hoàn hảo mà không cần đến các phụ kiện kết nối mở rộng.

Song hành cùng ROG Zephyrus Duo là bộ đôi ROG Zephyrus G14 và G16.

Song hành cùng ROG Zephyrus Duo là bộ đôi ROG Zephyrus G14 và G16. Với xu hướng thiết kế sang trọng và cơ động, ROG Zephyrus G14 (GU405) và Zephyrus G16 (GU606) tiếp tục gây ấn tượng với khung máy bằng hợp kim nhôm nguyên khối 100%. Thiết kế này không chỉ giúp máy mỏng nhẹ ấn tượng (G14 nhẹ 1.58kg, G16 từ 1.85kg) mà còn mang lại độ cứng cáp và vẻ đẹp sắc sảo đến từng chi tiết. Dải Splash Lighting đặc trưng của ROG Zephyrus nay cũng được nâng cấp toàn diện, với 35 vùng LED mang đến hiệu ứng chuyển động liền mạch, hay vẻ ngoài tinh tế với lớp kính liền mạch.

Về hiệu năng, cả hai đều được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 386H mang sức mạnh thế hệ mới của kiến trúc Panther Lake. Kết hợp cùng card đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 trên Zephyrus G14 và NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 trên Zephyrus G16, bộ đôi này có thể xử lý hoàn hảo mọi tựa game hiện đại với công nghệ DLSS 4.5 tiên tiến hay xử lý nhanh chóng mọi tác vụ đồ họa với bộ công cụ NVIDIA Studio hiệu quả.

Cả hai đều được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 386H mang sức mạnh thế hệ mới của kiến trúc Panther Lake

Ngoài ra, cả hai đều được áp dụng những công nghệ tản nhiệt ROG Intelligent Cooling tiên tiến với tản nhiệt buồng hơi trên Zephyrus G16, 4 ống dẫn nhiệt hiệu suất cao trên G14, kết hợp với quạt Arc Flow 2.0 cùng thiết kế lấy gió và thoát gió hiệu quả mới giúp máy luôn mát mẻ, hiệu năng mạnh mẽ và ổn định trong thời gian dài.

Trải nghiệm thị giác trên G14 và G16 cũng được nâng lên một tầm cao mới nhờ công nghệ màn hình ROG Nebula HDR với tấm nền OLED. Nếu như Zephyrus G14 sở hữu màn hình 3K 120Hz, thì Zephyrus G16 được ưu ái với màn hình 2.5K tần số quét lên đến 240Hz siêu mượt mà. Cả hai đều có độ sáng tối đa 1100 nits, thời gian phản hồi 0.2ms và hỗ trợ công nghệ NVIDIA G-SYNC mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà rõ nét không xé hình. Màn hình cũng bao phủ 100% dải màu DCI-P3, đạt chuẩn Pantone về chính xác màu sắc với Delta E < 1, độ sáng tối đa được nâng cấp lên 1100 nits tối đa và lớp kính chống phản chiếu Anti Reflection mới nhất giúp người dùng yên tâm sử dụng mà không bị khó chịu do phản chiếu ánh sáng.

Trải nghiệm thị giác trên G14 và G16 cũng được nâng lên một tầm cao mới nhờ công nghệ màn hình ROG Nebula HDR với tấm nền OLED.

Với sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế, màn hình đến hiệu năng mạnh mẽ nhờ phần cứng khổng lồ từ Intel Panther Lake và RTX 50 Series, dải sản phẩm ROG Zephyrus 2026 chính là những nguyên mẫu hoàn hảo nhất cho thế hệ laptop gaming AI mỏng nhẹ và sáng tạo, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng chinh phục mọi thử thách.